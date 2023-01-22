Фінляндія заморозила російських активів на €187 млн
У Фінляндії вже заморозили активи росіян на суму 187 млн.
про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Як повідомляється, справами заморожених активів у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів. Наразі відомство заморозило активи на суму €187 млн.
"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – розповів начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Super Gut
показати весь коментар22.01.2023 08:51 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль