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Фінляндія заморозила російських активів на €187 млн

фінляндія

У Фінляндії вже заморозили активи росіян на суму 187 млн.

про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Як повідомляється, справами заморожених активів у Фінляндії займається Управління зі стягнення боргів. Наразі відомство заморозило активи на суму €187 млн.

"Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, що має цінність", – розповів начальник відділу санкцій МЗС Піа Сааріваара.

Також читайте: Конфіскація заморожених російських коштів може змінити хід війни - прем’єрка Фінляндії Марін

Автор: 

росія (64926) Фінляндія (1296) актив (237)


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Що таке 180 млн євро у рамках правління Zeкоманди? Це річний бюджет тєлємарафону і інших відосіків преZa. Або відкат з одного тендера для рєзнікова-шмигаля.
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22.01.2023 08:51 Відповісти
 
 