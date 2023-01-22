Минулої доби ворог не обстрілював Миколаївщину, - ОВА

Упродовж минулої доби обстрілів з боку ворога на Миколаївщині не було.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - інформує очільник регіону.

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