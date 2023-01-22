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Новини Війна
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Минулої доби ворог не обстрілював Миколаївщину, - ОВА

миколаївщина

Упродовж минулої доби обстрілів з боку ворога на Миколаївщині не було.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"На території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано", - інформує очільник регіону.

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Миколаївська область (2258) обстріл (28228) Кім Віталій (471)


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Значит раммштайновские ракетки с увеличенным радиусом действия уже ...ЕСТЬ...
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22.01.2023 08:36 Відповісти
Таки дали на 160 км? В одних сообщениях - да, в других - нет, я запутался.
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22.01.2023 08:48 Відповісти
Це інформаційна війна, дали багато, а що і куди, та чи і дали, а орки дохнуть сотнями. Значить таки є допомога
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22.01.2023 08:51 Відповісти
 
 