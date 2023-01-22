Скандал із закупівлями Міноборони - справжня "зрада", - засновник Prozorro Нефьодов
Ідеолог системи Prozorro, колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов вважає, що продуктові закупівлі Міноборони мають бути відкритими для публіки.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зрада в закупівлях продуктів харчування Міністерство оборони України - це справжня зрада, не оці "скасували аукціони". Найголовніша зрада, про яку навіть не говорять - це те, що все стало відомо тільки завдяки викривачам-whistleblowers і розслідуванню Юрія Ніколова, бо ці угоди не те що не проходять тендер, а навіть не оприлюднюються в Prozorro! Порушення принципу всі-бачать-все моментально веде до кради-все… Скільки таких інших угод є по всій країні, про які ми не знаємо? Оці всі "секретні закупівлі" моркви і буряка, які ми ховаємо не від путінських шпигунів, а від платників податків?!?" - пише Нефьодов.
Він ставить питання про те, чому закупівлі здійснюють такими великими лотами, чому це відбувається через посередників, а не у виробників чи великих ритейлерів, і чому такою великою є концентрація закупівель.
"Врешті, це показник того, що треба робити системні реформи. Звільняти старих людей, підвищувати зарплати, наймати нових, ставити їм конкретні КРІ, будувати нормальні інструменти роботи. Найгірше - це кричати "звільніть Х, посадіть Y, все буде добре". Бо прості рішення ведуть в нікуди…" - вважає Нефьодов.
На його думку, найгірше, чим може закінчитися скандал - якщо з постачальником спочатку укладуть угоду про зниження цін, а потім - ще одну секретну угоду про їхнє збільшення.
Про скандал із закупівлями Міноборони читайте тут.
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Це робиться з однією єдиною метою - засекретити корупцію .. Тут навіть і варіантів інших - на думку не приходить .
Зарплата в приватних фірмах часто більша, ніж зарплата президента. Як фірма спрацювала на ринку, такі будуть і зарплати. Без обмежень. Того і не рвуться на державну службу. Це ж не Україна, де ще панують совкові порядки і продовжують діяти ще сталінські закони... точніше беззаконня. Менталітет може бути задіяний лише для заміни тоталітарної (нерівноправної) системи на демократичну (рівноправну). Але для цьго він не повинен бути рабським.
нас з 19 року.
А може навпаки знизити зарплати держлужбовців, прив'язати їх до середніх зарплат громадян України (в діапазоні 1...7 середніх зарплат як в США), проводити постійний моніторинг за ВИТРАТАМИ і максимально підвищити відповідальність за найменший злочин чи перевищення витрат над доходами. Щоб ці бюджетні робочі місця не були такими привабливами для шахраїв всіх мастей. Во всіх без виключення ДЕМОКРАТИЧНИХ державах так і роблять. Бо відсутність пільг і привілей для невеличкої купки номенклатури це і є суть демократії. Це і є РІВНОПРАВ'Я (ст, 24 Конституції України) і його наслідок - ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА (ст.8 Конституції). А те, за що ратує Нефедов (тобто різні правила-закони для різних груп/кланів громадян) - це середньовічний феодалізм (пани і холопи), який в наш час неминуче веде до краху державності.
Візьміть, наприклад, закон про Судоустрій (розділи IX і Х) з одного боку і Закон про пенсійне забезпечення з іншого. Згідно Розділу Х оклади суддів є 30, 50 і 70 мінімальних зарплат в Україні а з врахуванням числених доплат за стаж, посаду, науковий ступінь і т.п. досягали 417тис.грн на місяць (в 2021 році у Тупицького - тодішнього голови Конституційного Суду). В той час як середня заплата в Україні в 2021 році була 14 тис.грн на місяць. Просто візьміть цифри в розділі ІХ Закону про Судоустрій і порахуйте. Все сходиться. Він абсолютно законно (хоча і антиконституційно) отримував ці гроши. А дехто з суддів (наприклад, Вовк і багато інших) і зараз отримує, хоча і не працює.
Або розділ Х (пенсії суддів). Згідно Закону про пенсійне забезпечення максимальна пенсія в 2021 у "пересічного" громадянина в 2021 році була 15 тис.грн, а мінімальна пенсія затрапепезного судді була 31,5тис.грн (якщо взяти 50% від мінімального окладу 30 мінімальних зарплат - 63 тис.грн). Якщо ж взяти 50% від зарплати 417тис.грн і додати 2% до пенсії за кожен рік стажу понад 20років, то за 15 позанормованих років (з 50 до 65) додається ще 210тис.грн до їх пенсії. Причому це "чисті гроши", ніяких податків з них не беруть. А тепер додайте до зарплати ще й пенсії, що буває часто-густо... А тепер додайте до 200 суддів ВС ще 30 суддіа КС з ткими ж самими окладами в 75 мінімальних зарплат (тобто зарплата до 400тис.грн) і, можливо, пенсіями в 300тис.грн. А тепер додайте ще зарплати і пенсії армії суддів трохи меншого калібру (які все ж на порядки більше ніж у середнього гроиадянина)... А тепер врахуйте, що крім Закону про Судоустрій є ще 40 окремих законодавчих актів, які визначають правила нарахування зарплат і ппенсй з бюджету для армії інших держслужбовців. І ці закони як небо від землі відрізняються від законів для пересічних...
Та ви й самі, мабуть, в курсі, як наши "слуги народу" і їх пАпередники нараховують собі зарплати і пенсії. Захотілось - і міліони твої. З бюджету! По закону! Хоча і антиконституційному. Бо ж неозброєним оком видно, що король голий. Бо принцип РІВНОПРАВ'Я (розділ 2 Конституції) ніяк не узгоджується з зарплатами 30 судлів КС в 30 разів більше, ніж у їх холопів (пересічних громадян України). Ці 30 суддів КС брещуть нам у вічі, що вони "рівноправні", хоча для них один закон (закон про Судоустрій) і вони за свою брехню отримують пенсію 300тис.грн, в той час як для нас - інший (закон про пенсійне забезпечення) і пенсії 2...15 тис.грн.
Ну а тепер повернемось до Нефедова. Коли фундамент гнилий, всі спроби полагодити фасад і дах будівлі заздалегідь приречені на невдачу. Просто вади системи будуть називати корупцією, а нічого не змінится. Бо в цій системі неможливо жити без корупції. Якщо ж змінити систему з нерівноправної на рівноправну (привести законодавство в відповідність з Конституцією), зробити держслужбу не блатною, а звичайною роботою з нормальною тарифною сіткою зарплат і пенсіями по єдиному для всіх закону, то на ті робочі місця прийдуть нормальні професіонали, а не блатна шушера. І стане Україна така як всі нормальні демократичні держави, а не копією тоталітарної Росії.