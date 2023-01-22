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Скандал із закупівлями Міноборони - справжня "зрада", - засновник Prozorro Нефьодов

нефьодов

Ідеолог системи Prozorro, колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов вважає, що продуктові закупівлі Міноборони мають бути відкритими для публіки.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрада в закупівлях продуктів харчування Міністерство оборони України - це справжня зрада, не оці "скасували аукціони". Найголовніша зрада, про яку навіть не говорять - це те, що все стало відомо тільки завдяки викривачам-whistleblowers і розслідуванню Юрія Ніколова, бо ці угоди не те що не проходять тендер, а навіть не оприлюднюються в Prozorro! Порушення принципу всі-бачать-все моментально веде до кради-все… Скільки таких інших угод є по всій країні, про які ми не знаємо? Оці всі "секретні закупівлі" моркви і буряка, які ми ховаємо не від путінських шпигунів, а від платників податків?!?" - пише Нефьодов.

Читайте: Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі завищеними цінами, – ЗМІ

Він ставить питання про те, чому закупівлі здійснюють такими великими лотами, чому це відбувається через посередників, а не у виробників чи великих ритейлерів, і чому такою великою є концентрація закупівель.

"Врешті, це показник того, що треба робити системні реформи. Звільняти старих людей, підвищувати зарплати, наймати нових, ставити їм конкретні КРІ, будувати нормальні інструменти роботи. Найгірше - це кричати "звільніть Х, посадіть Y, все буде добре". Бо прості рішення ведуть в нікуди…" - вважає Нефьодов.

Також читайте: Корупційний скандал у Міноборони вже обговорюється на різних рівнях, - ОП

На його думку, найгірше, чим може закінчитися скандал - якщо з постачальником спочатку укладуть угоду про зниження цін, а потім - ще одну секретну угоду про їхнє збільшення.

Про скандал із закупівлями Міноборони читайте тут.

Автор: 

корупція (4676) Міноборони (7307) Нефьодов Максим (383) закупівлі (3351)


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Топ коментарі
+58
лошара!!зрада це коли 73% дебілів обрали зелене жулье!! оце-зрада
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22.01.2023 09:54
+44
Все остальное - следствия выбора 2019
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22.01.2023 09:59
+33
Как оказалось, Свинарчуки - детишки в коротеньких штанишказ против этой ЗЕбанутой срани, которая сидит в каждой щелке, как тараканы. Как они кукарекали для лохов, новые лица.
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22.01.2023 10:02
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Ну я розумію там - коли засекречується інфа про закупівлю зброї , але коли секретять закупівлю буряка , моркви і яєць це просто - пць ..
Це робиться з однією єдиною метою - засекретити корупцію .. Тут навіть і варіантів інших - на думку не приходить .
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22.01.2023 10:41 Відповісти
Чуда не вийшло,у нас в країні як крали на протязі усіх років,так і крадуть далі, для подолання цього всього потрібен реальний контроль у всіх сферах життя, як у державних установах і інститутах так і в повсякденному житті,тому що навіть для простих людей це стало номрою за всі роки існування України,багато навіть не хоче таке замічати,тому що для них це норма в цій країні,тут потрібні жорсткі покарання,контроль і потрібно змінювати менталітет
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22.01.2023 10:43 Відповісти
Комітет народного контролю.
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22.01.2023 11:07 Відповісти
також сумнівно,тому що і серед народу є багато хабарників і взяточників, спостерігав коли люди знову ж таки за взятки влаштовувалися на державні посади,доривалися до корита так сказати,і їм зносило кришу від можливостей набити собі кишені за рахунок держави,і вони починали красти ще більше ніж усі інші. Потрібно піднімати рівень життя, змінювати менталітет всередині суспільства,моральні цінності, тому що за ці 30 років у нас по суті то нічого з 90х років і не змінилося,в усіх найвищою метою в житті і цілюю є дорватися до кормушки,ставши чи прокурором,чи суддею чи чиновником і уже потім собі будувати життя за рахунок крадених коштів,в той час коли в цивілізованному світі політика і посади чиновницькі мало кого інтересують,там зовсім інше бачення свого майбутнього
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22.01.2023 11:13 Відповісти
Справа не в менталітеті. Люди скрізь однакові. Просто в демократичних країнах державна служба це звичайна робота з достойною, але помірною зарплатою, яка законодавчо (тарифна сітка зарплат держслужбовців) встановлюється в діапазоні 1:7 (для США) від середньої зарплати в державі, прийнятої за 1 ($58тис, на рік). 7 - зарплата найбільш оплачуваного держслужбовця - президента США ($400тис. на рік). І ніяких пільг і привілей. Більше того, ця тарифна сітка всім відома і якщо, раптом, сусідам буде здаватися, що держслужбовець живе не по доходах, то моментально небайдужи громадяни сповіщають про це відповідні органи (доносять по нашому), які повинні перевірити цей донос і в випадку підтвердження прийняти міри - тобто звільнити з вовчим квітком. А що, він же (держслужбовець) живе з податків того "небайдужого громадянина". Нефіг шикувати за чужий рахунок

Зарплата в приватних фірмах часто більша, ніж зарплата президента. Як фірма спрацювала на ринку, такі будуть і зарплати. Без обмежень. Того і не рвуться на державну службу. Це ж не Україна, де ще панують совкові порядки і продовжують діяти ще сталінські закони... точніше беззаконня. Менталітет може бути задіяний лише для заміни тоталітарної (нерівноправної) системи на демократичну (рівноправну). Але для цьго він не повинен бути рабським.
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22.01.2023 18:42 Відповісти
В цей час прості люди складають у кошики в магазинах сірники, чай, крупи і т.і.....ганьба мародерам....
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22.01.2023 10:45 Відповісти
Мародерів, та ще й харчі у захисників в час війни, треба карати найвищою мірою, тому будуть викручуватись до останнього. Брехнею загадили
нас з 19 року.
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22.01.2023 13:04 Відповісти
Поки ЗСУ на фронті забезпечують волонтери, з-поміж не розкручених владою космонавтів із супутниками, міністерство оборони під дахом Банкової грабують мільярдами та вагонами, пздц вівці наголосували.
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22.01.2023 10:48 Відповісти
Угу. Їм вже і 500 тис. грн на місяць зарплати мало (більше 30 зарплат пересічного українця) і 300 тис.грн пенсії (20 максимальних пенсій "звичайного" українця), і "безкоштовного" (тобто з бюджету) щорічного санітарно-курортного обслуговування і лікування в ДУСі для них і членів їх родин і т.і. І все рівно "треба підвищувати зарплати".
А може навпаки знизити зарплати держлужбовців, прив'язати їх до середніх зарплат громадян України (в діапазоні 1...7 середніх зарплат як в США), проводити постійний моніторинг за ВИТРАТАМИ і максимально підвищити відповідальність за найменший злочин чи перевищення витрат над доходами. Щоб ці бюджетні робочі місця не були такими привабливами для шахраїв всіх мастей. Во всіх без виключення ДЕМОКРАТИЧНИХ державах так і роблять. Бо відсутність пільг і привілей для невеличкої купки номенклатури це і є суть демократії. Це і є РІВНОПРАВ'Я (ст, 24 Конституції України) і його наслідок - ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА (ст.8 Конституції). А те, за що ратує Нефедов (тобто різні правила-закони для різних груп/кланів громадян) - це середньовічний феодалізм (пани і холопи), який в наш час неминуче веде до краху державності.
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22.01.2023 10:57 Відповісти
до В.З. дякую і згодна з вашим дуже потрібним коментом. Але де ви знайшли у Нєфьодова про "панів і холопів"? Він показав де ті неприйнятні методи здирництва і як знешкодити їх саме зараз.
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22.01.2023 13:16 Відповісти
Ніякі засоби запобігання хабарництву не будуть працювати в державі, закони в якій тотально протирічать Конституції і фактично перетворюють державу з рівноправної демократичної в нерівноправну тоталітарну.
Візьміть, наприклад, закон про Судоустрій (розділи IX і Х) з одного боку і Закон про пенсійне забезпечення з іншого. Згідно Розділу Х оклади суддів є 30, 50 і 70 мінімальних зарплат в Україні а з врахуванням числених доплат за стаж, посаду, науковий ступінь і т.п. досягали 417тис.грн на місяць (в 2021 році у Тупицького - тодішнього голови Конституційного Суду). В той час як середня заплата в Україні в 2021 році була 14 тис.грн на місяць. Просто візьміть цифри в розділі ІХ Закону про Судоустрій і порахуйте. Все сходиться. Він абсолютно законно (хоча і антиконституційно) отримував ці гроши. А дехто з суддів (наприклад, Вовк і багато інших) і зараз отримує, хоча і не працює.

Або розділ Х (пенсії суддів). Згідно Закону про пенсійне забезпечення максимальна пенсія в 2021 у "пересічного" громадянина в 2021 році була 15 тис.грн, а мінімальна пенсія затрапепезного судді була 31,5тис.грн (якщо взяти 50% від мінімального окладу 30 мінімальних зарплат - 63 тис.грн). Якщо ж взяти 50% від зарплати 417тис.грн і додати 2% до пенсії за кожен рік стажу понад 20років, то за 15 позанормованих років (з 50 до 65) додається ще 210тис.грн до їх пенсії. Причому це "чисті гроши", ніяких податків з них не беруть. А тепер додайте до зарплати ще й пенсії, що буває часто-густо... А тепер додайте до 200 суддів ВС ще 30 суддіа КС з ткими ж самими окладами в 75 мінімальних зарплат (тобто зарплата до 400тис.грн) і, можливо, пенсіями в 300тис.грн. А тепер додайте ще зарплати і пенсії армії суддів трохи меншого калібру (які все ж на порядки більше ніж у середнього гроиадянина)... А тепер врахуйте, що крім Закону про Судоустрій є ще 40 окремих законодавчих актів, які визначають правила нарахування зарплат і ппенсй з бюджету для армії інших держслужбовців. І ці закони як небо від землі відрізняються від законів для пересічних...

Та ви й самі, мабуть, в курсі, як наши "слуги народу" і їх пАпередники нараховують собі зарплати і пенсії. Захотілось - і міліони твої. З бюджету! По закону! Хоча і антиконституційному. Бо ж неозброєним оком видно, що король голий. Бо принцип РІВНОПРАВ'Я (розділ 2 Конституції) ніяк не узгоджується з зарплатами 30 судлів КС в 30 разів більше, ніж у їх холопів (пересічних громадян України). Ці 30 суддів КС брещуть нам у вічі, що вони "рівноправні", хоча для них один закон (закон про Судоустрій) і вони за свою брехню отримують пенсію 300тис.грн, в той час як для нас - інший (закон про пенсійне забезпечення) і пенсії 2...15 тис.грн.

Ну а тепер повернемось до Нефедова. Коли фундамент гнилий, всі спроби полагодити фасад і дах будівлі заздалегідь приречені на невдачу. Просто вади системи будуть називати корупцією, а нічого не змінится. Бо в цій системі неможливо жити без корупції. Якщо ж змінити систему з нерівноправної на рівноправну (привести законодавство в відповідність з Конституцією), зробити держслужбу не блатною, а звичайною роботою з нормальною тарифною сіткою зарплат і пенсіями по єдиному для всіх закону, то на ті робочі місця прийдуть нормальні професіонали, а не блатна шушера. І стане Україна така як всі нормальні демократичні держави, а не копією тоталітарної Росії.
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22.01.2023 14:57 Відповісти
У Міноборони України відреагували на скандал довкола закупівель продуктів для армії за завищеними цінами. Там заявили, що відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, "розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману". У заяві також підкреслено, що Міноборони наполягає на пошуку і покаранні тих, хто поширював інформацію про закупівлю продуктів за цінами, що удвічі або й тричі перевищують ринкові. https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid02zYDhmdQJCMM4G6wArjizfPQxUHfj8wep4q4XPFHBvSdtjauvD8uZdNznjUCXNWotl МО відреагувало на скандал із закупівлями
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22.01.2023 11:01 Відповісти
Господи, та нехай крадуть, яка різниця нам пересічним, хто буде красти, Василь чи Петро, чи може хтось хоче мене здивувати і сказати що якби він був біля корита то він би некрав?????.В країні, яка жебракує, то всіх кого непостав, будуть красти.Ось ще пізніше вилізе скільки грошей вкрали з отих мільярдів які нам любязно передала Європа.Гуляй банда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2023 11:05 Відповісти
Лише день минув, а в МО вже знають і без перевірок, що гроші на непрозорих закупівлях харчів для Армії ніхто не крав. У них вже вийшли винуватими ті, хто оприлюднив про корупцію на харчах. Дивно.
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22.01.2023 13:26 Відповісти
до Заїченко О. Через ваше "нехай крадуть" і ще "какая разница" - рашистами і ворогами всіх мастей проливається кров квіту українського народу - наших воїнів ЗСУ; іде знищення людей і природи, руйнації в країні. Тому заткніться і з"їздіть у звільнені від окупантів харківські чи інші поселення. На 99% зрозумієте, що то не дія "крав-не крав", а людські життя і майбутнє, долі світу. Честь - від слова чесно. Вчіться честі, тоді не буде все одно, чи продають вашу Батьківщину ворогу, та захищайте її як дорослий чоловік! Шануйтесь!
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22.01.2023 13:52 Відповісти
я з Вами згоден, нехай крадуть!
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22.01.2023 15:23 Відповісти
Безкарність породжує вседозволеність...те, що цю аферу зробили публічною, це теж результат боротьби з гниллю при владі...
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22.01.2023 11:31 Відповісти
якщо закупляти великими партіями, то будуть високі ціни, а якщо буде закупляти керівництво В/ч, то ця закупка буде з мінімальною ціною, оскільки об'єм менший. А взагалі як такі закупівлі здійсьнюють країни НАТО?
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22.01.2023 11:38 Відповісти
А якщо це фейк , то хто буде відповідати?
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22.01.2023 12:07 Відповісти
президенты меняются а ворье продолжает грабить бо - СИСТЕМА!
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22.01.2023 12:29 Відповісти
Верховний головномародерувач
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22.01.2023 12:48 Відповісти
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