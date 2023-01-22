Скандал із закупівлями Міноборони - справжня "зрада", - засновник Prozorro Нефьодов

Ідеолог системи Prozorro, колишній голова Держмитслужби Максим Нефьодов вважає, що продуктові закупівлі Міноборони мають бути відкритими для публіки.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зрада в закупівлях продуктів харчування Міністерство оборони України - це справжня зрада, не оці "скасували аукціони". Найголовніша зрада, про яку навіть не говорять - це те, що все стало відомо тільки завдяки викривачам-whistleblowers і розслідуванню Юрія Ніколова, бо ці угоди не те що не проходять тендер, а навіть не оприлюднюються в Prozorro! Порушення принципу всі-бачать-все моментально веде до кради-все… Скільки таких інших угод є по всій країні, про які ми не знаємо? Оці всі "секретні закупівлі" моркви і буряка, які ми ховаємо не від путінських шпигунів, а від платників податків?!?" - пише Нефьодов.

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Він ставить питання про те, чому закупівлі здійснюють такими великими лотами, чому це відбувається через посередників, а не у виробників чи великих ритейлерів, і чому такою великою є концентрація закупівель.

"Врешті, це показник того, що треба робити системні реформи. Звільняти старих людей, підвищувати зарплати, наймати нових, ставити їм конкретні КРІ, будувати нормальні інструменти роботи. Найгірше - це кричати "звільніть Х, посадіть Y, все буде добре". Бо прості рішення ведуть в нікуди…" - вважає Нефьодов.

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На його думку, найгірше, чим може закінчитися скандал - якщо з постачальником спочатку укладуть угоду про зниження цін, а потім - ще одну секретну угоду про їхнє збільшення.

Про скандал із закупівлями Міноборони читайте тут.