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Рішення щодо танків не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

боррель

Політичне рішення про надання танків Україні не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на elDiario.

"Я особисто вважаю, що в нинішньому стані війни Україна має бути забезпечена танками, які їй потрібні, щоб вона могла не тільки стримувати, але й відбивати (російські атаки. - Ред.)", - сказав він.

"Це політичне рішення, яке досі не було прийнято в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не вдасться, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - додав Боррель.

За його словами, дискусія про те, давати бойові танки чи ні, для нього дуже зрозуміла: "Звичайно, ви повинні це зробити".

Читайте: Із понад 200 танків "Leopard 2" Німеччина може передати Україні тільки 19, - Der Spiegel

Автор: 

Німеччина (7323) танк (2059) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+5
Просто паРаша тримає Шольца "за яйця" ще з часів, коли він був міністром економіки в баби Меркелихи...От воно і викручується, як в'юн на пательні, бо боїться, щоб не сплив компромат.
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22.01.2023 10:59
+5
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!

Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
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22.01.2023 11:02
+4
Втрати Росії у війні могли сягнути 188 тисяч загиблих, - The Sun
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22.01.2023 10:51
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Втрати Росії у війні могли сягнути 188 тисяч загиблих, - The Sun
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22.01.2023 10:51 Відповісти
Выслать дипломатов к чёртовой матери. И пусть дальше своим попустительством и страхами помогают большевикам. Нахрена нам такой союзник? Путинские подстилки.
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22.01.2023 10:57 Відповісти
Та ви що? Знову Леопарди на фоні розкрадання і залякування за новини про розкрадання? Пеньків часів януковича запросили
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22.01.2023 11:18 Відповісти
Просто паРаша тримає Шольца "за яйця" ще з часів, коли він був міністром економіки в баби Меркелихи...От воно і викручується, як в'юн на пательні, бо боїться, щоб не сплив компромат.
показати весь коментар
22.01.2023 10:59 Відповісти
Германия вотчина путлера и он держит ее в узде из-за списков агентов "Штази". Так что немцы от влияния рабссеи только в четвертом поколении избавятся. Хотя до прагматичны немцев должно бы дойти что проще им станет после международного трибунала над рабссеей.
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22.01.2023 11:05 Відповісти
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Кавалеры приглашают дамов,
Там, где брошки, там перёд.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Дамы, не сморкайтесь в занавески,
Это неприлично, вам говорят!

Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят.

Кавалеры, не держите дамов
Ниже тальи, вам говорят!
Это неприлично, негигиенично,
И несимпатично, вам говорят!

Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.

Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.

Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
Он наделал лужу в коридоре…
Шаг вперед и две назад!

Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят!
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.

Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
показати весь коментар
22.01.2023 11:02 Відповісти
Запитала брата про танки і їх обслуговування, хто буде забезпечувати ремонт і пальне. Він відповів, що ми, Німеччина. Це тітко дайте води напитися,бо так їсти хочеться,що переночувати ніде. А про ситуацію про корупцію здивував,що зе не знає нічого, це холопи. Значить холопа Резніченко в Херсон на покарання возили після крадіжок, а не для піару.
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22.01.2023 11:26 Відповісти
Продовжують "валятишольца"!
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22.01.2023 11:26 Відповісти
залишається хіба масово направити в німецькі ЗМІ фото кацапчиків з написами на авто, дитячих візках "На Берлин"

Росгвардия к 9 мая закупает наклейки на автомобили "На Берлин"

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 2020, 18:13

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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/#comments 11



Управления Российской гвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью "На Берлин" для своих служебных автомобилей.
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22.01.2023 11:27 Відповісти
 
 