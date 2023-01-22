Рішення щодо танків не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель

Політичне рішення про надання танків Україні не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на elDiario.

"Я особисто вважаю, що в нинішньому стані війни Україна має бути забезпечена танками, які їй потрібні, щоб вона могла не тільки стримувати, але й відбивати (російські атаки. - Ред.)", - сказав він.

"Це політичне рішення, яке досі не було прийнято в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не вдасться, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - додав Боррель.

За його словами, дискусія про те, давати бойові танки чи ні, для нього дуже зрозуміла: "Звичайно, ви повинні це зробити".

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