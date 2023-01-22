Рішення щодо танків не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини, - Боррель
Політичне рішення про надання танків Україні не ухвалили здебільшого через небажання Німеччини.
Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на elDiario.
"Я особисто вважаю, що в нинішньому стані війни Україна має бути забезпечена танками, які їй потрібні, щоб вона могла не тільки стримувати, але й відбивати (російські атаки. - Ред.)", - сказав він.
"Це політичне рішення, яке досі не було прийнято в основному через небажання Німеччини. Але якщо цього не вдасться, війна триватиме до наступної весни, коли Росія, ймовірно, спробує розпочати новий наступ", - додав Боррель.
За його словами, дискусія про те, давати бойові танки чи ні, для нього дуже зрозуміла: "Звичайно, ви повинні це зробити".
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И несимпатично, вам говорят!
Дамы, приглашайте кавалеров,
Там, где галстук, там перёд!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг назад и две вперед.
Фима, Соня, бросьте разговоры,
Что за балаболки, вам говорят!
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Дамы, дамы, помогите Боре,
Помогите Боре, вам говорят!
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Шаг вперед и две назад!
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Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и две назад.
Это школа Соломона Пляра,
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Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и две назад.
Росгвардия к 9 мая закупает наклейки на автомобили "На Берлин"
ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ 2020, 18:13
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https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/02/28/7242049/#comments 11
Управления Российской гвардии по Новосибирской области планирует закупить к 9 мая наклейки с надписью "На Берлин" для своих служебных автомобилей.