Минулої доби окупанти поранили десятьох цивільних в Україні. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 21 січня, російські окупанти поранили десятьох цивільних в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 21.01.2023 (станом на 09:00 22.01.2023):

Донецька область - 2 поранених

Запорізька область - 1 поранений

Сумська область - 1 поранений

Харківська область - 3 поранених (у т.ч. 2 на вибуховому пристрої)

Херсонська область - 3 поранених.

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