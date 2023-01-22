Минулої доби окупанти поранили десятьох цивільних в Україні. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 21 січня, російські окупанти поранили десятьох цивільних в Україні.
Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Тимошенка, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 21.01.2023 (станом на 09:00 22.01.2023):
Донецька область - 2 поранених
Запорізька область - 1 поранений
Сумська область - 1 поранений
Харківська область - 3 поранених (у т.ч. 2 на вибуховому пристрої)
Херсонська область - 3 поранених.
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