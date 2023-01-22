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Минулої доби окупанти поранили десятьох цивільних в Україні. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 21 січня, російські окупанти поранили десятьох цивільних в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Тимошенка, жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 21.01.2023 (станом на 09:00 22.01.2023):

Донецька область - 2 поранених
Запорізька область - 1 поранений
Сумська область - 1 поранений
Харківська область - 3 поранених (у т.ч. 2 на вибуховому пристрої)
Херсонська область - 3 поранених.

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Минулої доби окупанти поранили десятьох цивільних в Україні 01

Автор: 

жертви (1780) Тимошенко Кирило (558)


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