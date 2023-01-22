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Понад 150 визволених міст і сіл Херсонщини залишаються без світла, - Янушевич

електроенергія

Через російські обстріли більш як 150 із 228 визволених міст і сіл Херсонської області досі не мають світла.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Понад півтори сотні із 228 звільнених міст і сіл Херсонщини досі не мають світла. Цьому є об'єктивні причини - російські обстріли, але вкрай необхідно, щоб Херсонобленерго прискорило темпи ремонту електромереж: люди не мають лишатися без електропостачання взимку. Доповів про це Президенту України. До Херсона прибуває робоча група для вирішення цієї проблеми", - зазначив Янушевич.

Також читайте: Окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину. В обласному центрі влучання у держпідприємство, хлібокомбінат та житлові будинки, - ОВА

Автор: 

обстріл (28228) електроенергія (6176) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5705)


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Орки, тікаючи з Херсону, по суті знищили місцевий обленерго. Варвари. "Братський народ". Якщо "братський", то, як кажуть на языке, в семье не без урода.
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22.01.2023 11:49 Відповісти
Янушевич читається і розуміється, як янукович.
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22.01.2023 14:20 Відповісти
 
 