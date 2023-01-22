Понад 150 визволених міст і сіл Херсонщини залишаються без світла, - Янушевич
Через російські обстріли більш як 150 із 228 визволених міст і сіл Херсонської області досі не мають світла.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Понад півтори сотні із 228 звільнених міст і сіл Херсонщини досі не мають світла. Цьому є об'єктивні причини - російські обстріли, але вкрай необхідно, щоб Херсонобленерго прискорило темпи ремонту електромереж: люди не мають лишатися без електропостачання взимку. Доповів про це Президенту України. До Херсона прибуває робоча група для вирішення цієї проблеми", - зазначив Янушевич.
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IgorYakovlevich
показати весь коментар22.01.2023 11:49 Відповісти Мені подобається 1
Анатолий К #427424
показати весь коментар22.01.2023 14:20 Відповісти Мені подобається 0
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