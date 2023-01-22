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На Полтавщині сьогодні відбудуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

навчання

Сьогодні, 22 січня, на Полтавщині відбудуться навчальні стрільби.

Про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"22 січня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні на Івано-Франківщині проводитимуться військові навчання, мешканців закликають зберігати спокій

Автор: 

військові навчання (2775) Лунін Дмитро (73) Полтавська область (1099)


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