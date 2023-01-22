На Полтавщині сьогодні відбудуться навчальні стрільби, мешканців закликають зберігати спокій

Сьогодні, 22 січня, на Полтавщині відбудуться навчальні стрільби.

Про це повідомив у телеграмі голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"22 січня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій", - написав Лунін.

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