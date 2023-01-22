Німеччина та Франція проведуть спільні військові навчання у Румунії та Литві

Спільні військові навчання франко-німецької бригади проведуть у Литві та Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну заяву держав.

Як зазначається, таке рішення було ухвалено сьогодні в Парижі, куди з офіційним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Щоб підтримати наших східних союзників, збройні сили запланують спільні навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії", - ідеться у документі.

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Також у ньому наголошується, що Париж та Берлін "мають сприяти зміцненню оборонних можливостей Європи, серед іншого, зміцнюючи європейську складову НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Франція допомагатимуть Україні стільки, скільки це буде необхідно.