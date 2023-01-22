УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5091 відвідувач онлайн
Новини
671 8

Німеччина та Франція проведуть спільні військові навчання у Румунії та Литві

макрон,шольц

Спільні військові навчання франко-німецької бригади проведуть у Литві та Румунії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на спільну заяву держав.

Як зазначається, таке рішення було ухвалено сьогодні в Парижі, куди з офіційним візитом приїхав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Щоб підтримати наших східних союзників, збройні сили запланують спільні навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії", - ідеться у документі.

Також читайте: Берлін і Париж не дадуть перемогти путінському імперіалізму, - Шольц

Також у ньому наголошується, що Париж та Берлін "мають сприяти зміцненню оборонних можливостей Європи, серед іншого, зміцнюючи європейську складову НАТО".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Франція допомагатимуть Україні стільки, скільки це буде необхідно. 

Автор: 

Німеччина (7323) заява (219) Франція (3046)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви шо зовсім? А єслі це ескалація?
показати весь коментар
22.01.2023 21:24 Відповісти
будуть в балабольстві змагатися?? Чи хто найщиріщі співчуття вигадає???
показати весь коментар
22.01.2023 21:26 Відповісти
Для цих навчань Франція підготує Леклерк із збільшеним кліренсом, а то по моді французьких громадян роддом з маленьких але вах-вах яких гордих країн, ці танки зробили із зменшеним, щоб показово переносити через лежачих поліцейських. У німців на Леопарді з цим нормально. Там проблема тільки з дерев'яним дулом і крупповською бронею із фольги.
показати весь коментар
22.01.2023 21:30 Відповісти
на чому навчатись ? справних танків же немає , чи трохи є ? а навчання під Бахмутом провести слабо , в умовах наближених до бойових ?
показати весь коментар
22.01.2023 21:31 Відповісти
Леопарди прогріють? І доречі путін може сприйняти це за ескалацію, тоді Україні не бачити Leclerc.
показати весь коментар
22.01.2023 21:33 Відповісти
Навчаня кто быстрее будет убегать от врага..
показати весь коментар
22.01.2023 21:34 Відповісти
Щоб підтримати наших східних союзників, збройні сили запланують спільні навчання франко-німецької бригади у Литві та Румунії....а висадку на марс вони потренують на моїй кухні ?
показати весь коментар
22.01.2023 21:39 Відповісти
Шольц з Макроном зізвонились
показати весь коментар
22.01.2023 22:15 Відповісти
 
 