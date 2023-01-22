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Шольц та Макрон: Ми продовжимо надавати Україні всю необхідну підтримку

макрон,шольц

Франція і Німеччина підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" і "непохитно" протистоятимуть російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц.

Водночас Макрон також підтвердив "непохитну підтримку" двох країн українському народу "в усіх сферах".

"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав він.

Канцлер Німеччини і президент Франції 22 січня в Парижі відзначають 60-річчя укладення договору про примирення між двома країнами.

Перебуваючи з візитом у Парижі, Шольц назвав франко-німецьку пару "локомотивом" Європи.

"Майбутнє, як і минуле, залежить від співпраці наших двох країн, як локомотива об'єднаної Європи", - заявив канцлер, назвавши "франко-німецький двигун" "машиною компромісу", яка дає змогу "трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться".

Макрон у своєму виступі закликав Францію і Німеччину стати "першопрохідцями у справі відродження" Європи. Президент Франції, зокрема, вказав на необхідність "побудови нової енергетичної моделі", заохочення "інновацій і технологій завтрашнього дня" або створення "Європейського союзу, здатного заявити про себе як про самостійну геополітичну силу в питаннях оборони, космосу, дипломатії".

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Автор: 

Німеччина (7323) Франція (3046) Макрон Емманюель (1451) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+11
Всю необхідну... Танки необхідні! Де танки?!
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22.01.2023 15:40
+9
Лицемірний Шольц продовжує займатись лицемірством...
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22.01.2023 15:40
+6
якби Макрон передав зараз леклерки, то міг би вигідно вирізнитись на фоні Шольца)
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22.01.2023 15:39
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22.01.2023 15:37 Відповісти
якби Макрон передав зараз леклерки, то міг би вигідно вирізнитись на фоні Шольца)
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22.01.2023 15:39 Відповісти
Всю необхідну... Танки необхідні! Де танки?!
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22.01.2023 15:40 Відповісти
Лицемірний Шольц продовжує займатись лицемірством...
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22.01.2023 15:40 Відповісти
Там мєркєльша, (подруга *****) ним до сих пір рулить
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22.01.2023 15:43 Відповісти
закликав Францію і Німеччину стати "першопрохідцями у справі відродження"

- тут з танками сцуть стати першопрохідцями, але за космос думки гадають)
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22.01.2023 15:40 Відповісти
Дадуть танки. Але за Шольцем, як і за Макроном помічено особливості.так Макрон телефонує пуцину і закликає до миру, але водночас надає зброю і доволі хорошу. Шольц вперто і довго опирається, наче тягне час і теж надає зброю, от лише ту, яка потрібна була ще на вчора.
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22.01.2023 15:46 Відповісти
Ці два точно продовжать
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22.01.2023 15:43 Відповісти
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22.01.2023 15:54 Відповісти
Воду "варити".
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22.01.2023 18:14 Відповісти
Невже танка дадуть?
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22.01.2023 15:44 Відповісти
Допомагати в багатьох випадках у них гарно виходить.
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22.01.2023 15:44 Відповісти
макрон по телефону договорился с ******, шо моргнёт ему на камеру, если речи его будут простым стёбом ))
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22.01.2023 15:52 Відповісти
Хочеться сказати щоб чи труси наділи чи хрестика, мутнуваті якісь хлопці, то зброю надавати не на часі то пику неадеквату зберегти треба. Вся надія на хлопців зі ЗСУ.
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22.01.2023 15:52 Відповісти
Штольцу треба подарувати новий телефон, бо тим що звонить до хЙла вже перегрівся...
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22.01.2023 15:52 Відповісти
угадайте, кто этот молодой старик?
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22.01.2023 15:54 Відповісти
Джервонта Дэвис?
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22.01.2023 15:59 Відповісти
Семвайс Гемджі?
Той шо з Фродо в Мордор ходив?
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22.01.2023 16:05 Відповісти
)) це молодий, але перспективний вже тоді політик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шольц,_Олаф
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22.01.2023 16:12 Відповісти
Це той,хто бігав у ФРН з червоним прапором та боровся проти НАТО, а потім шмигав в НДР для консультацій.
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22.01.2023 19:22 Відповісти
Та протистояти можна і 15-20-30 років. Нам потрібна перемога та знищення московії. Такий історичний шанс буває в Європі раз на 100 років.
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22.01.2023 15:57 Відповісти
Позиция Германии ясна - Прежде чем Украине давать танки, предоставьте самолеты F-16 и Patriot для прикрытия этой техники с воздуха. Смысла в танках без прикрытия с неба - нет.
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22.01.2023 15:59 Відповісти
Позиція Німеччини пояснюється зовсім не цим. Там коаліційний уряд - соціал-демократи, вільні-демократи та "зелені". Упираються, чомусь, вільні демократи - не хочуть псувати стосунки з немитою.
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22.01.2023 17:54 Відповісти
Языком пистеть - не мешки ворочить..
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22.01.2023 16:00 Відповісти
Випускайте Мєльніка
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22.01.2023 16:03 Відповісти
Біба і Боба
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22.01.2023 16:04 Відповісти
МОЖЕ ВЖЕ ДОСИЧНО цієї допомоги... вуха болять від неї, скільки можна, змініть платівку., РОБІТЬ РУКАМИ. ДАЙТЕ ТАНКИ , ПРОСТО ДАЙТЕ ... МОВЧКИ
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22.01.2023 16:06 Відповісти
заднеприводный пассивный локомотив Европы!
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22.01.2023 16:07 Відповісти
Предлагаю перенести резиденцию Франции и Германии в Херсон....
Никаких пробок... Свежий воздух... Салюты каждый день...
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22.01.2023 16:18 Відповісти
Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц. - за словесним поносом фріцівський васал куйла ,Шольц прикриває конкретну допомогу із постачанням Україні танків,котрі необхідні вже давно Україні ,для захисту українського народу від його і меркель закадичного рашистського кровопивці української крові -куйла
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22.01.2023 16:42 Відповісти
Шольц та Макрон ох.ці телефонні збоченці
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22.01.2023 17:20 Відповісти
Шольц знову валяє шольца!
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22.01.2023 17:24 Відповісти
Хтось невпинно втрачає роль лідерів в Європі...По завершенню цієї війни все в Європі перекроється,зявляться нові лідери рішучі з сталевими придатками .
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22.01.2023 17:32 Відповісти
Польский журнал тролить Шольца
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22.01.2023 17:40 Відповісти
Ловіть Шольця на слові! Нехай дає всю, "Леопарди" - теж!
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22.01.2023 17:49 Відповісти
Франція і Німеччина підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно"

Ось так:
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22.01.2023 18:04 Відповісти
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22.01.2023 19:18 Відповісти
хто то из них п@здит!
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22.01.2023 19:47 Відповісти
Непохитно ви тільки передачу танків блокуєте.
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22.01.2023 20:13 Відповісти
Пошла игра слов.
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22.01.2023 22:02 Відповісти
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22.01.2023 22:04 Відповісти
Язиком?
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22.01.2023 23:52 Відповісти
 
 