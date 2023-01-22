Шольц та Макрон: Ми продовжимо надавати Україні всю необхідну підтримку

Франція і Німеччина підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно" і "непохитно" протистоятимуть російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявили президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц.

Водночас Макрон також підтвердив "непохитну підтримку" двох країн українському народу "в усіх сферах".

"Після 24 лютого наш союз не був розділений і не ухилився від своєї відповідальності", - додав він.

Канцлер Німеччини і президент Франції 22 січня в Парижі відзначають 60-річчя укладення договору про примирення між двома країнами.

Перебуваючи з візитом у Парижі, Шольц назвав франко-німецьку пару "локомотивом" Європи.

"Майбутнє, як і минуле, залежить від співпраці наших двох країн, як локомотива об'єднаної Європи", - заявив канцлер, назвавши "франко-німецький двигун" "машиною компромісу", яка дає змогу "трансформувати суперечності та розбіжності інтересів у дії, що сходяться".

Макрон у своєму виступі закликав Францію і Німеччину стати "першопрохідцями у справі відродження" Європи. Президент Франції, зокрема, вказав на необхідність "побудови нової енергетичної моделі", заохочення "інновацій і технологій завтрашнього дня" або створення "Європейського союзу, здатного заявити про себе як про самостійну геополітичну силу в питаннях оборони, космосу, дипломатії".

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