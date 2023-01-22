Шольц и Макрон: Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку

Франция и Германия будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "непоколебимо" будут противостоять российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Вместе, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - сказал Шольц.

В то же время Макрон также подтвердил "непоколебимую поддержку" двух стран украинскому народу "во всех областях".

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил он.

Канцлер Германии и президент Франции 22 января в Париже отмечают 60-летие заключения договора о примирении между двумя странами.

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Находясь с визитом в Париже Шольц назвал франко-германскую пару "локомотивом" Европы.

"Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества наших двух стран, как локомотива объединенной Европы", - заявил канцлер, назвав "франко-германский двигатель" "машиной компромисса", позволяющей "трансформировать противоречия и расхождения интересов в сходящиеся действия".

Макрон в своем выступлении призвал Францию и Германию стать "первопроходцами в деле возрождения" Европы. Президент Франции, в частности, указал на необходимость "построения новой энергетической модели", поощрения "инноваций и технологий завтрашнего дня" или создания "Европейского союза, способного заявить о себе как о самостоятельной геополитической силе в вопросах обороны, космоса, дипломатии".