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Шольц и Макрон: Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку

макрон,шольц

Франция и Германия будут поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" и "непоколебимо" будут противостоять российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы будем продолжать оказывать Украине, пока это необходимо, всю поддержку, в которой она нуждается. Вместе, как европейцы, чтобы защитить наш европейский проект мира", - сказал Шольц.

В то же время Макрон также подтвердил "непоколебимую поддержку" двух стран украинскому народу "во всех областях".

"После 24 февраля наш союз не был разделен и не уклонился от своей ответственности", - добавил он.

Канцлер Германии и президент Франции 22 января в Париже отмечают 60-летие заключения договора о примирении между двумя странами.

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Находясь с визитом в Париже Шольц назвал франко-германскую пару "локомотивом" Европы.

"Будущее, как и прошлое, зависит от сотрудничества наших двух стран, как локомотива объединенной Европы", - заявил канцлер, назвав "франко-германский двигатель" "машиной компромисса", позволяющей "трансформировать противоречия и расхождения интересов в сходящиеся действия".

Макрон в своем выступлении призвал Францию и Германию стать "первопроходцами в деле возрождения" Европы. Президент Франции, в частности, указал на необходимость "построения новой энергетической модели", поощрения "инноваций и технологий завтрашнего дня" или создания "Европейского союза, способного заявить о себе как о самостоятельной геополитической силе в вопросах обороны, космоса, дипломатии".

Автор: 

Германия (6929) Франция (3495) Макрон Эмманюэль (1298) Шольц Олаф (905)


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Топ комментарии
+11
Всю необхідну... Танки необхідні! Де танки?!
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22.01.2023 15:40
+9
Лицемірний Шольц продовжує займатись лицемірством...
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22.01.2023 15:40
+6
якби Макрон передав зараз леклерки, то міг би вигідно вирізнитись на фоні Шольца)
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22.01.2023 15:39
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merci und danke!
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22.01.2023 15:37 Ответить
якби Макрон передав зараз леклерки, то міг би вигідно вирізнитись на фоні Шольца)
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22.01.2023 15:39 Ответить
Всю необхідну... Танки необхідні! Де танки?!
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22.01.2023 15:40 Ответить
Лицемірний Шольц продовжує займатись лицемірством...
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22.01.2023 15:40 Ответить
Там мєркєльша, (подруга *****) ним до сих пір рулить
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22.01.2023 15:43 Ответить
закликав Францію і Німеччину стати "першопрохідцями у справі відродження"

- тут з танками сцуть стати першопрохідцями, але за космос думки гадають)
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22.01.2023 15:40 Ответить
Дадуть танки. Але за Шольцем, як і за Макроном помічено особливості.так Макрон телефонує пуцину і закликає до миру, але водночас надає зброю і доволі хорошу. Шольц вперто і довго опирається, наче тягне час і теж надає зброю, от лише ту, яка потрібна була ще на вчора.
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22.01.2023 15:46 Ответить
Ці два точно продовжать
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22.01.2023 15:43 Ответить
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22.01.2023 15:54 Ответить
Воду "варити".
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22.01.2023 18:14 Ответить
Невже танка дадуть?
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22.01.2023 15:44 Ответить
Допомагати в багатьох випадках у них гарно виходить.
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22.01.2023 15:44 Ответить
макрон по телефону договорился с ******, шо моргнёт ему на камеру, если речи его будут простым стёбом ))
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22.01.2023 15:52 Ответить
Хочеться сказати щоб чи труси наділи чи хрестика, мутнуваті якісь хлопці, то зброю надавати не на часі то пику неадеквату зберегти треба. Вся надія на хлопців зі ЗСУ.
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22.01.2023 15:52 Ответить
Штольцу треба подарувати новий телефон, бо тим що звонить до хЙла вже перегрівся...
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22.01.2023 15:52 Ответить
угадайте, кто этот молодой старик?
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22.01.2023 15:54 Ответить
Джервонта Дэвис?
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22.01.2023 15:59 Ответить
Семвайс Гемджі?
Той шо з Фродо в Мордор ходив?
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22.01.2023 16:05 Ответить
)) це молодий, але перспективний вже тоді політик
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86,_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84 https://ru.wikipedia.org/wiki/Шольц,_Олаф
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22.01.2023 16:12 Ответить
Це той,хто бігав у ФРН з червоним прапором та боровся проти НАТО, а потім шмигав в НДР для консультацій.
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22.01.2023 19:22 Ответить
Та протистояти можна і 15-20-30 років. Нам потрібна перемога та знищення московії. Такий історичний шанс буває в Європі раз на 100 років.
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22.01.2023 15:57 Ответить
Позиция Германии ясна - Прежде чем Украине давать танки, предоставьте самолеты F-16 и Patriot для прикрытия этой техники с воздуха. Смысла в танках без прикрытия с неба - нет.
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22.01.2023 15:59 Ответить
Позиція Німеччини пояснюється зовсім не цим. Там коаліційний уряд - соціал-демократи, вільні-демократи та "зелені". Упираються, чомусь, вільні демократи - не хочуть псувати стосунки з немитою.
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22.01.2023 17:54 Ответить
Языком пистеть - не мешки ворочить..
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22.01.2023 16:00 Ответить
Випускайте Мєльніка
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22.01.2023 16:03 Ответить
Біба і Боба
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22.01.2023 16:04 Ответить
МОЖЕ ВЖЕ ДОСИЧНО цієї допомоги... вуха болять від неї, скільки можна, змініть платівку., РОБІТЬ РУКАМИ. ДАЙТЕ ТАНКИ , ПРОСТО ДАЙТЕ ... МОВЧКИ
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22.01.2023 16:06 Ответить
заднеприводный пассивный локомотив Европы!
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22.01.2023 16:07 Ответить
Предлагаю перенести резиденцию Франции и Германии в Херсон....
Никаких пробок... Свежий воздух... Салюты каждый день...
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22.01.2023 16:18 Ответить
Ми продовжуватимемо надавати Україні, поки це необхідно, всю підтримку, якої вона потребує. Разом, як європейці, щоб захистити наш європейський проєкт миру", - сказав Шольц. - за словесним поносом фріцівський васал куйла ,Шольц прикриває конкретну допомогу із постачанням Україні танків,котрі необхідні вже давно Україні ,для захисту українського народу від його і меркель закадичного рашистського кровопивці української крові -куйла
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22.01.2023 16:42 Ответить
Шольц та Макрон ох.ці телефонні збоченці
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22.01.2023 17:20 Ответить
Шольц знову валяє шольца!
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22.01.2023 17:24 Ответить
Хтось невпинно втрачає роль лідерів в Європі...По завершенню цієї війни все в Європі перекроється,зявляться нові лідери рішучі з сталевими придатками .
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22.01.2023 17:32 Ответить
Польский журнал тролить Шольца
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22.01.2023 17:40 Ответить
Ловіть Шольця на слові! Нехай дає всю, "Леопарди" - теж!
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22.01.2023 17:49 Ответить
Франція і Німеччина підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно"

Ось так:
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22.01.2023 18:04 Ответить
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22.01.2023 19:18 Ответить
хто то из них п@здит!
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22.01.2023 19:47 Ответить
Непохитно ви тільки передачу танків блокуєте.
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22.01.2023 20:13 Ответить
Пошла игра слов.
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22.01.2023 22:02 Ответить
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22.01.2023 22:04 Ответить
Язиком?
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22.01.2023 23:52 Ответить
 
 