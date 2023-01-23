Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують ЗСУ, - Зеленський

Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблеми, але мотивують українську армію.

"Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Тому що показують, що весь світ із тобою", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Я ціную, все, що зробили Штайнмаєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи – маю "Леопарди", щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні", - наголосив президент.

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