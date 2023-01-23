Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують ЗСУ, - Зеленський
Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблеми, але мотивують українську армію.
"Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Тому що показують, що весь світ із тобою", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
"Я ціную, все, що зробили Штайнмаєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи – маю "Леопарди", щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні", - наголосив президент.
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+20 Николай Николаевич #334532
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А в 14-му АТО за кілька годин. А сам в "мирному плані" задіяв обов'язковий до виконання пункт №4, для реалізації якого у вузьку "кишку" вздовж кордону завів близько п'яти тисяч військових з елітних підрозділів з усією бронетехнікою.
По-перше: воювати з незабезпеченими флангами це вершина глупства ( якщо це глупство ), а по-друге, якщо те, про що попереджали, стало реальністю, - так виводь війська на прорив негайно, а не тримай три тижні під вогнем, пояснюючи це тим, що вони блокують якусь дорогу постачання озброєння з росії. Поки рідні не прийшли цього вимагати (де був стихійний мітинг, вже й не пам'ятаю, а знайти щось архівне дуже-дуже важко - підчищають), наказ на прорив не давали.
Так про що я: - про спалену в результаті глупства техніку, загиблих та поранених.
А потім? "Нам нічим захищатися, потрібно домовлятися, щоб виграти час для створення армії".
У 21 му заводи з виробництва зброї переводили на одноденний робочий тиждень...
Апшори! Апшори! Ліпецька хвабріка...
Столько демотивирующих инцидентов создать за несколько недель, нужно иметь талант..
Ест солдат яичко варёное,а ему тут новость о том шо купили ему его по цене яиц рыбки осетр. Мотивация еперный театр
так що навіть при такій допомозі: кілька десятків одиниць арти,109 Бредлі, к-ка десятків танків і сотні бронемашин можна робити різницю на полі бою.
Танки мотивируют?
Они там были на войне эти все экспёрды диванные!
Без брони там нечего делать вообще.