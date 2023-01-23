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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Постачання Україні західних танків не вирішують проблему, але мотивують ЗСУ, - Зеленський

танк,leopard

Постачання в Україну кількох десятків танків не вирішує проблеми, але мотивують українську армію.

"Коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків, жодна країна рішенням, що вони дають 10 танків, 20, 50 не вирішує проблему. Вони роблять дуже важливу річ – вони мотивують наших воїнів боротися за їхні ж цінності. Тому що показують, що весь світ із тобою", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

"Я ціную, все, що зробили Штайнмаєр, Шольц, бундестаг. Я хочу почути по-партнерськи – маю "Леопарди", щоб обслуговувати їх, давайте зробимо так і так. А якщо немає волі, не треба шукати причини. Треба сказати – ні", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон про танки для України: "Я був у Бучі. Як можна ескалувати більше?"

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) танк (2059) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+20
О, то ви голосували за слуг наріда в надії що вони виправлять цю чудовищну нєсправєдлівость!? Ну як, задоволені?
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23.01.2023 00:35
+17
В Конго! ... А в 20му до росії!!! продали кількадесят вертолітних двигунів...
У 21 му заводи з виробництва зброї переводили на одноденний робочий тиждень...
Апшори! Апшори! Ліпецька хвабріка...
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23.01.2023 00:39
+13
Як мотивують ЗСУ яйця по 170грн за десяток? Мотиватор зелений.
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23.01.2023 00:32
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І дуже добре показує хто є хто...
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23.01.2023 00:24 Відповісти
Тільки не кажи коли їх продавали..
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23.01.2023 00:27 Відповісти
О, то ви голосували за слуг наріда в надії що вони виправлять цю чудовищну нєсправєдлівость!? Ну як, задоволені?
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23.01.2023 00:35 Відповісти
Завалит... телами погибших украинских героев, потому что 2,5 года он рассказывал про мир, шашлыки и не готовился к войне
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23.01.2023 07:21 Відповісти
Що знов Порошенко винен? Але Порошенко зумів мінімізувати війну на далекому сході Україні і не допустив, як Зе зі "слугами" мільйонів біженців, поруйнованих міст і десятків тисяч убитих! Бо піднімав армію і закупляв снаряди, а не розміновував Чонгар, влаштовував гоніння на бойових генералів та розкрадав з дружбанами єрмаками-татаровими-арахаміями бюджет на великому "будівництві"....
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23.01.2023 00:57 Відповісти
лугандон і даунвабве !!!
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23.01.2023 03:48 Відповісти
Завдяки "провальності" Порошенка більшість народу займалися своїми справами. Говоріть про обов'язки за законами і Конституцією. Царі у нас почали з'являтися тільки зараз. От нахіба відосити про все підряд? Ніколи не любив, коли люди, які ніколи ніякого відношення до армії не мали, розказують як треба, як що відбувається. При цьому досвіду - 0. Одні зібрані по крихтах казочки. Велика кількість урядовців і депутанів від Слуг ніколи навіть не служили в збройних силах. А досвід війни в них буде один - нахабне мародерство.
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23.01.2023 07:56 Відповісти
а як же -нужно просто перестать стрелять ... я нелох убери оружие ?
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23.01.2023 01:08 Відповісти
це до чого? хто заважав 3 роки робити ракети , комуняки ?
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23.01.2023 02:55 Відповісти
як хто зваважав ??? "велике крадівництво" органівзоване олігархатом що є при владі зараз в Україні, насамперед однією немитою, бородатою, олігархічною бабуєю доволі специфічної національності !!!

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23.01.2023 03:51 Відповісти
шановний , ви не мені пояснюйте , а Світлані бо вона несе якусь дичь . таку дичь ніс колись і її кумир захисник всіх втомлених від війни каких разниц .
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23.01.2023 12:19 Відповісти
"Порошенко ще свого брата убив в Молдові, а на його гроші побудував фаблику Рошен" - розказували в 2018-19 рр. на олігархічному Г+Г та інших помойках ...
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23.01.2023 03:25 Відповісти
Та хіба тільки Булати? В 17-му Оплоти пообіцяв.
А в 14-му АТО за кілька годин. А сам в "мирному плані" задіяв обов'язковий до виконання пункт №4, для реалізації якого у вузьку "кишку" вздовж кордону завів близько п'яти тисяч військових з елітних підрозділів з усією бронетехнікою.
По-перше: воювати з незабезпеченими флангами це вершина глупства ( якщо це глупство ), а по-друге, якщо те, про що попереджали, стало реальністю, - так виводь війська на прорив негайно, а не тримай три тижні під вогнем, пояснюючи це тим, що вони блокують якусь дорогу постачання озброєння з росії. Поки рідні не прийшли цього вимагати (де був стихійний мітинг, вже й не пам'ятаю, а знайти щось архівне дуже-дуже важко - підчищають), наказ на прорив не давали.
Так про що я: - про спалену в результаті глупства техніку, загиблих та поранених.
А потім? "Нам нічим захищатися, потрібно домовлятися, щоб виграти час для створення армії".
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23.01.2023 06:48 Відповісти
НакуриласЯ?? Не можна тут так..)
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23.01.2023 00:36 Відповісти
В Конго! ... А в 20му до росії!!! продали кількадесят вертолітних двигунів...
У 21 му заводи з виробництва зброї переводили на одноденний робочий тиждень...
Апшори! Апшори! Ліпецька хвабріка...
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23.01.2023 00:39 Відповісти
Те саме було і за порошенка, тільки за Зеленського Богуслаєва таки арештували!
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23.01.2023 02:55 Відповісти
коли арештували ??? влітку 2019 року ???
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23.01.2023 05:02 Відповісти
І ісчьо убіл брата
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23.01.2023 00:40 Відповісти
І з'їв!
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23.01.2023 02:56 Відповісти
так , так і не одного брата вбив , а всіх
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23.01.2023 00:48 Відповісти
а потом - съел!!!
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23.01.2023 00:48 Відповісти
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23.01.2023 00:50 Відповісти
Танки вже не так актуальні. Байден та Шольц дайте яйця.
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23.01.2023 01:00 Відповісти
Як мотивують ЗСУ яйця по 170грн за десяток? Мотиватор зелений.
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23.01.2023 00:32 Відповісти
Мотиваторы знатные.
Столько демотивирующих инцидентов создать за несколько недель, нужно иметь талант..
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23.01.2023 00:56 Відповісти
Ну вот представте:
Ест солдат яичко варёное,а ему тут новость о том шо купили ему его по цене яиц рыбки осетр. Мотивация еперный театр
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23.01.2023 06:37 Відповісти
Цікаво, яке співвідношення буде виграних танкових боїв у Леопарда і орківського заліза.
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23.01.2023 00:35 Відповісти
Ані ті ані інші не приїдуть на поле, бо їх тупо не буде!
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23.01.2023 02:58 Відповісти
Те что нам передают, это танки ровесники Т-72, не стоит ждать от них чудес. Как на меня, передача тех же Бредли выглядит интереснее.
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23.01.2023 03:07 Відповісти
Пан президент щось почав літати в хмаринках...
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23.01.2023 00:44 Відповісти
Він давно літає від білого порошку 😕
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23.01.2023 00:49 Відповісти
Він і не припиняв)
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23.01.2023 00:59 Відповісти
може пора будувати свої ракети на 11-му місяці війни , щоб вирішити проблему ?
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23.01.2023 01:06 Відповісти
В принципі, сказав все як є. Ну не врятують нас кілька десятків леопардів або абрамсів. Тільки тоді навіщо вони так завзято напосідають на шольца та байдена, щоб вони їх дали???
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23.01.2023 01:40 Відповісти
Та й в загалі без зброї воювати норм, лопатами
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23.01.2023 01:54 Відповісти
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23.01.2023 02:23 Відповісти
По факту Херсон і Харківську область визволяли за допомогою Т-72 , бронеавтомобілів Хамві, бронетранспортерів М-113,
так що навіть при такій допомозі: кілька десятків одиниць арти,109 Бредлі, к-ка десятків танків і сотні бронемашин можна робити різницю на полі бою.
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23.01.2023 05:03 Відповісти
интересно, что он пил, жрал и курил перед интервью... жалок стал человек...
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23.01.2023 05:54 Відповісти
Вова, поменьше бы ты пи*дел!!!!!
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23.01.2023 07:26 Відповісти
95й квартал, решает все проблемы))
Танки мотивируют?
Они там были на войне эти все экспёрды диванные!
Без брони там нечего делать вообще.
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15.03.2023 12:14 Відповісти
 
 