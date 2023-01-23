Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський назвав телемарафон "зброєю України проти Росії".
"Телемарафон – це зброя. Воно показало, як воно працює. Це є об'єднане інформаційне поле. Воно працює за Україну та проти Росії", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він також наголосив на "виключенні мовлення російських каналів, каналів, які спонсорувалися Росією".
При цьому він не погодився з точкою зору, що має багато повноважень. "Щодо, багато влади у мене… Я президент у воєнний час. І моя влада – це те, що написано у законі", - сказав він.
Топ коментарі
+83 Y.M. Z.
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+56 Алекс Мышкевич
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"Єдина медійна функція "Загального марафону" - не давати говорити іншим" (с)
Вибачте, що знову про Арєстовіча, просто цей прояв ментальної хвороби суспільства дуже показовий.
То як вам ваш "наш Кашпіровскій" тепер?
Не заспокоює більше?
А чого так, хорошо ж сідєлі?
Виходить, в ОП йому давали завдання свідомо вводити вас в оману, знову і знову приховуючи всі ризики та небезпеки цієї війни?
Це питання мало кому прийде в голову.
Яскрава ілюстрація результатів інформаційної окупації, в якій шарлатани за крадені мільярди трахнули народ в мозок і перетворили його на аморфний елєкторат, що навіть вмиваючись кров'ю не здатен вичавити з себе "квартал95".
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А за Алєксєя можна не хвилюватись, розкрутку його сімпатічної мордашки поюзають по повній, ще змінить якогось Колю-Котлєту в Раді, люди ******* героєв війни з гранатоиетом за занавєской, які чомусь так і не добрались до ЗСУ.
Валерій Прозапас
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
А когда случ попадает - аналог раш помойки с тупыми ведущими и приглашенными...