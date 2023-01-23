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Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав телемарафон "зброєю України проти Росії".

"Телемарафон – це зброя. Воно показало, як воно працює. Це є об'єднане інформаційне поле. Воно працює за Україну та проти Росії", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він також наголосив на "виключенні мовлення російських каналів, каналів, які спонсорувалися Росією".

При цьому він не погодився з точкою зору, що має багато повноважень. "Щодо, багато влади у мене… Я президент у воєнний час. І моя влада – це те, що написано у законі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) телебачення (1169) марафон (115)


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Топ коментарі
+83
Що поганого для Української Держави і її народу зробили Еспресо чи П'ятий, президенте?
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23.01.2023 01:26
+56
здається мені що Осла на переправі таки доведеться поміняти на бойового коня 😕
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23.01.2023 01:52
+52
Він нас знову назвав дебілами.
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23.01.2023 01:27
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перед цивілізованим Заходом мені соромно за президента і за банду мародерів, яка ним керує
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23.01.2023 05:49 Відповісти
зеленский проявляет явные признаки человека с поехавшей кукухой... он стал жить в каком-то своем закрытом парниковом мире... пришло время навсегда запретить зеленскому записывать его дебильные видосики, разъяснить ему, что телемарафон - это настолько позорная программа, что много людей вообще его не смотрят... потому как увидев утром кукуху небритого и немытого человека в чем-то непонятного цвета создается впечатление, что ты попал в какой-то бомжатник... а когда ты еще и услышал его гнусавый голос - настроение только одно - отключить всякое вещание...
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23.01.2023 05:51 Відповісти
Влучно сказано
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27.02.2023 05:17 Відповісти
Україні потрібен Порох!
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23.01.2023 06:10 Відповісти
100% +++👍🏼👍🏼👍🏼
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23.01.2023 06:50 Відповісти
Ага, клоуни. З марахфоном і танків не треба.
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23.01.2023 07:09 Відповісти
Телемарафон - це одебілення наріду. Телемарафон мав право на існування при правдивих сюжетах, а не тупій брехні вчорашніх малоросів, надівших вишиванки і при альтернативних телеканалах. Наскільки мені відомо, то його дивляться виключно пенсіонери, с кожним днем все більше і більше його не дивляться. Я з моменту його створення телевізор не вмикаю.
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23.01.2023 07:12 Відповісти
це точно, бо у багатьох немає інтернета і тому немає альтернативи. ця зелена погань цим користується.
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23.01.2023 09:12 Відповісти
Попса информпространства.
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23.01.2023 07:33 Відповісти
Зеля как всегда умеет навешать лапши иностранцам (( хорошо играет свою роль, но ужасно исполняет обязанности!
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23.01.2023 07:39 Відповісти
Насправді т.з. "телемарафон", це незаконна, антиконституційна цензура введена клептократичним режимом Зеленського.

"Єдина медійна функція "Загального марафону" - не давати говорити іншим" (с)
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23.01.2023 07:54 Відповісти
Ну, що ти з клоуна фсбшного членограя візьмеш, горбатого могила справить..
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23.01.2023 08:05 Відповісти
телемарафон - це зброя росії проти України.брехня,блюзнірство,регіт під час чуми.відволікання уваги народу від правди й реальності,дудочка до прірви.
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23.01.2023 08:17 Відповісти
Телемарафон це ганьба телебачення і так званого міністра культури і інформаційної політики ,ніби в нас не війна а якийсь незрозумілий конфлікт ,відсутні патріотичні виховні передачі ,відсутня серйозна аналітика ,відсутні історичні програми ,там навіть окупантів ворогом не хочуть називати.
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23.01.2023 08:17 Відповісти
Не дивлюсь ні ЗЕлуплений телемарафон, ні кондитерські ТБ-канали.
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23.01.2023 08:22 Відповісти
зате у тебе є рашинські -раша тудей, шарій, вагнерівські телеграм, кадирівські тік токи. іголовне твоя реєстрація 13.01 23. ти від подоляка, чи рашки?
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23.01.2023 09:18 Відповісти
а хіба не ясно по "кондитерським" каналам?
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23.01.2023 20:28 Відповісти
Ні. Тільки проти здорового глузду та критичного мислення українців.
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23.01.2023 08:26 Відповісти
Телемарафон то лайно
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23.01.2023 08:28 Відповісти
Лучше бы у нас свои танки были,но своих нет,а отбиваемся *** телемарафонами.
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23.01.2023 08:43 Відповісти
Поки у нас телемарафон, різниці між Московією та Україною нема.
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23.01.2023 09:03 Відповісти
Нам вполне по силам повредить Интернет-кабели, пролегающие через Польшу, страны Балтии, даже может через нас что-то идет из Беларуси в Европу, например. Подводные кабели тоже легко по картам (они там отмечены) побагрить якорем, зацеп споймать и поднять лебедкой в средних размеров рыболовное суденышко и подрезать болгаркой и все дела. Кацапов нужно отключить от международного Интернета, да будут узкие горлышки через Китай и прочие страны, но их же банально будет проще вычислять эти ботофермы. Все это можем сделать мы, людей хватает, информации и инструментов тоже в наличии имеется.
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23.01.2023 09:40 Відповісти
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23.01.2023 09:55 Відповісти
Бреше.Тупо,нагло та впевнено бреше.
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23.01.2023 10:02 Відповісти
Від "двє-трі нєдєлі максімум" та "в москвє ідіоти" до "а кто сказал, что Украіна гарантіровано побєдіт?" - одна заява про звільнення з посади "радника".

Вибачте, що знову про Арєстовіча, просто цей прояв ментальної хвороби суспільства дуже показовий.

То як вам ваш "наш Кашпіровскій" тепер?
Не заспокоює більше?
А чого так, хорошо ж сідєлі?

Виходить, в ОП йому давали завдання свідомо вводити вас в оману, знову і знову приховуючи всі ризики та небезпеки цієї війни?

Це питання мало кому прийде в голову.

Яскрава ілюстрація результатів інформаційної окупації, в якій шарлатани за крадені мільярди трахнули народ в мозок і перетворили його на аморфний елєкторат, що навіть вмиваючись кров'ю не здатен вичавити з себе "квартал95".
....................
А за Алєксєя можна не хвилюватись, розкрутку його сімпатічної мордашки поюзають по повній, ще змінить якогось Колю-Котлєту в Раді, люди ******* героєв війни з гранатоиетом за занавєской, які чомусь так і не добрались до ЗСУ.
Валерій Прозапас
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23.01.2023 10:14 Відповісти
так телемарафон, це зброя, зброя на захист корупції у владі та захисту трона під жопою клоуна.
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23.01.2023 10:19 Відповісти
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очі не було при жодному президенті.
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23.01.2023 10:20 Відповісти
"Телемонофон" - це дно.
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23.01.2023 10:55 Відповісти
Ни дня его появления у нас в Херсоне не смотрел.... Только Инет.
А когда случ попадает - аналог раш помойки с тупыми ведущими и приглашенными...
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23.01.2023 12:07 Відповісти
і скільки ж кацапів дивиться лайномарафон і масєйчукчу? телемарафон (лайномарафон) - це зброя проти українців
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23.01.2023 12:32 Відповісти
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