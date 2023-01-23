Телемарафон – це зброя проти Росії, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав телемарафон "зброєю України проти Росії".

"Телемарафон – це зброя. Воно показало, як воно працює. Це є об'єднане інформаційне поле. Воно працює за Україну та проти Росії", - сказав він в інтерв'ю телекомпанії ARD, опублікованому в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також наголосив на "виключенні мовлення російських каналів, каналів, які спонсорувалися Росією".

При цьому він не погодився з точкою зору, що має багато повноважень. "Щодо, багато влади у мене… Я президент у воєнний час. І моя влада – це те, що написано у законі", - сказав він.

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