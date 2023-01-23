Атака РФ з території Білорусі залишається малоймовірною, - ISW
Ризик російського вторгнення в Україну з території Білорусі наразі оцінюється як дуже низький.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"За останні 24 години спостерігається військова активність, яка вказує на те, що атака з Білорусі залишається малоймовірною", - зазначили аналітики.
У звіті наводять заяву представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова про те, що наразі немає загрози РФ з боку Білорусі.
За його словами, розвідка не фіксує угруповання та готовності російських військ у Білорусі, які б дозволяли провести наступальну операцію.
"Генштаб ЗСУ вкотре наголосив, що станом на 22 січня також не спостерігав формування ударного угруповання російських військ у Білорусі", - додали в ISW.
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