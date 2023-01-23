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Минулої доби росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 22 січня, російські окупанти поранили 4 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 22 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Бахмуті та 1 в Авдіївці", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни поранили 4 цивільних на Донеччині, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1780) Донецька область (8322) Кириленко Павло (907)


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