Португалія надасть Україні бронетранспортери М-113, - міністр оборони Каррейрас

Влада Португалії ухвалила рішення передати Україні 14 бронетранспортерів М-113.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Гелена Каррейрас.

Крім того, Лісабон у рамках чергового пакету допомоги направить Києву різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.

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