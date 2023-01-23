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Португалія надасть Україні бронетранспортери М-113, - міністр оборони Каррейрас

бтр,м113

Влада Португалії ухвалила рішення передати Україні 14 бронетранспортерів М-113.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Гелена Каррейрас.

Крім того, Лісабон у рамках чергового пакету допомоги направить Києву різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.

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Автор: 

зброя (7435) Португалія (206)


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Португальцям-респект...
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23.01.2023 09:55 Відповісти
А ти, лошара, диванний чим допоміг ЗСУ🤔🧐😁******* в проперджених трусах і засаленній маєчці,- нємєшківарочать, ась клоуняра 😝😝😝😝😜🤪 Тобі аби амбре в повітря відпустити за принципом,- нате мого п'ятака, прийміть мене штурпака,- обтікай, бидло запарєбрікаває 💩💩💩🇷🇺
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23.01.2023 10:01 Відповісти
Павлік, шош ти здав свого батька в ЧКу.
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23.01.2023 10:05 Відповісти
если бы миллиард в месяц нам не вкидывали, у него бы и трусов уже небыло
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23.01.2023 10:06 Відповісти
Дякуємо.
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23.01.2023 10:00 Відповісти
Якщо зібрати докупи всі анонсовані ББМ, то вже буде більше, ніж просив для наступу Залужний у своїй статті, а от з танками поки-що проблема.
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23.01.2023 10:05 Відповісти
Пані Каррейрас велика подяка.
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23.01.2023 11:01 Відповісти
Самый лучший подарок пока сделали шведы передают нам 50 штук тяжелых БМП VC 90 которые с семи километров прошивают насквозь любую орковскую бронемашину а с двох борт любого танка.
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23.01.2023 12:26 Відповісти
 
 