4 603 9
Португалія надасть Україні бронетранспортери М-113, - міністр оборони Каррейрас
Влада Португалії ухвалила рішення передати Україні 14 бронетранспортерів М-113.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила Гелена Каррейрас.
Крім того, Лісабон у рамках чергового пакету допомоги направить Києву різні боєприпаси, а також електрогенератори великої потужності та медикаменти.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.01.2023 09:55 Відповісти Мені подобається 7
✘
Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар23.01.2023 10:01 Відповісти Мені подобається 0
5 копійок
показати весь коментар23.01.2023 10:05 Відповісти Мені подобається 1
Vadym Tsyrkalyuk #551110
показати весь коментар23.01.2023 10:06 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар23.01.2023 10:00 Відповісти Мені подобається 5
Роман Дузінкевич #551979
показати весь коментар23.01.2023 10:05 Відповісти Мені подобається 2
Ex perd
показати весь коментар23.01.2023 11:01 Відповісти Мені подобається 2
govtva
показати весь коментар23.01.2023 12:26 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль