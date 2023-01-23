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Наступний "Рамштайн" відбудеться у лютому, - Резніков

резніков,рамштайн

Наступне засідання "Рамштайн" щодо військової допомоги України відбудеться у лютому поточного року.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся додому після Ramstein 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Ramstein 9 відбудеться в лютому. Залишайтеся на зв'язку!", - зазначив очільник Міноборони.

Також читайте: Наступний "Рамштайн" буде авіаційний, - ОП

Автор: 

авіація (4113) зброя (7435) допомога (8294) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+5
Новость просто огонь. Спасибо , кэп Резников. ."Рамштайн" проводится ежемесячно , если этот был в январе , то следующий будет в феврале, а еще вода мокрая и после зимы будет весна.
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23.01.2023 10:08
+4
А Резніков ще міністр?
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23.01.2023 09:35
+4
Та да, основна тема наступного Раммштайну, постачання яєць для ЗСУ...
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23.01.2023 09:44
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А Резніков ще міністр?
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23.01.2023 09:35 Відповісти
А наш рамштайн коли?
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23.01.2023 09:39 Відповісти
Коли яйце по 27 грн буде.
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23.01.2023 09:44 Відповісти
цей півник несе золоті яйця
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23.01.2023 09:43 Відповісти
Та да, основна тема наступного Раммштайну, постачання яєць для ЗСУ...
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23.01.2023 09:44 Відповісти
Як написав один з дописувачів - Це вже "свинарчуки" чи ще ні?

Своє ж лайно не пахне
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23.01.2023 09:48 Відповісти
бесполезные для Украины все эти подкупленные сборища...
это все сборища политических импотентов не способных ничего решить....
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23.01.2023 09:48 Відповісти
Рамаштайн - це засіб уповільненої дії, але досить ефективний. Саме на першому Рамштайні вставили пістона Шольцю і ми таки отримали першу ефективну німецьку зброю. Минулий Рамштайн не дав нам танки, але поставив Шольця у досить незручне становище і сухим вийти з води йому вже не вдастся. Щоб не казали, але великій справі покладено початок. У минулій статі західний експерт намагаются, використовуючи при цьому досить конструктивну критику затулити нам рота і зв'язати руки нашим дипломатам. Вони кажуть нам слова правда, але не добрі їх наміри - незважаючи ні на що ми повинні продовжувати тиск і навіть жорстко критикувати політиків - не виколючно, що ми критикуюму приховану путінську консерву. І що соромитися перед цією консерсовю? Ми не тільки маємо на це право, але і становище нас зобов'язує - попереду великий ворожий наступ. Тож тиснемо, тиснемо впевнено і наполеливо, і обов'язково дотиснемо Захід до наступного Рамштайну і зустрінемо ворога с Леопардами, ATACMS і F-16
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23.01.2023 10:03 Відповісти
Коли пан Резніков піде у відставку, занадто багато скандалів у Міністерстві, яке він очолює
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23.01.2023 10:05 Відповісти
На переправі коней не міняють. Після перемоги будемо розбиратись
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23.01.2023 10:31 Відповісти
Новость просто огонь. Спасибо , кэп Резников. ."Рамштайн" проводится ежемесячно , если этот был в январе , то следующий будет в феврале, а еще вода мокрая и после зимы будет весна.
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23.01.2023 10:08 Відповісти
Яйця Рамштайн +
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23.01.2023 10:24 Відповісти
вопрос: А стоит ли сборище 54 стран,того времени что потрачено на штольца????
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23.01.2023 12:27 Відповісти
Чем больше скандалов тем выше будет в итоге...и бабла и рейтинга...уже не 73,,%а 173...
Цирк продолжается...
Як казав класік...,Весь Мир театр,и люди в не актеры..., Всего лишь...
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23.01.2023 12:46 Відповісти
є сподівання, пане рЄзніков, що на наступному "Рамштайні" замість тебе буде більш фахова і надійна людина від Украіни.
Тож, сподіваюсь, листа про відрядження Маляр має підписувати для іншого прізвища !
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23.01.2023 13:56 Відповісти
 
 