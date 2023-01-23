3 085 16
Наступний "Рамштайн" відбудеться у лютому, - Резніков
Наступне засідання "Рамштайн" щодо військової допомоги України відбудеться у лютому поточного року.
Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернувся додому після Ramstein 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Ramstein 9 відбудеться в лютому. Залишайтеся на зв'язку!", - зазначив очільник Міноборони.
Топ коментарі
+5 Leshek
показати весь коментар23.01.2023 10:08
+4 Юрий Коленбетов #550913
показати весь коментар23.01.2023 09:35
+4 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар23.01.2023 09:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Своє ж лайно не пахне
это все сборища политических импотентов не способных ничего решить....
Цирк продолжается...
Як казав класік...,Весь Мир театр,и люди в не актеры..., Всего лишь...
Тож, сподіваюсь, листа про відрядження Маляр має підписувати для іншого прізвища !