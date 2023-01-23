Наступний "Рамштайн" відбудеться у лютому, - Резніков

Наступне засідання "Рамштайн" щодо військової допомоги України відбудеться у лютому поточного року.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернувся додому після Ramstein 8. З кожною зустріччю я бачу, як зростає довіра наших партнерів до України. Це все завдяки наполегливій праці наших воїнів та представників. Більше довіри означає більше зброї. Щоб захистити нашу землю, море... і небо! Ramstein 9 відбудеться в лютому. Залишайтеся на зв'язку!", - зазначив очільник Міноборони.

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