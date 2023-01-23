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Следующий "Рамштайн" состоится в феврале, - Резников
Следующее заседание "Рамштайн" по военной помощи Украины состоится в феврале этого года.
Об этом сообщил в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Вернулся домой после Ramstein 8. С каждой встречей я вижу, как растет доверие наших партнеров к Украине. Это все благодаря упорному труду наших воинов и представителей. Больше доверия означает больше оружия. Чтобы защитить нашу землю, море... и небо! Ramstein 9 состоится в феврале. Оставайтесь на связи!" - отметил глава Минобороны.
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+5 Leshek
показать весь комментарий23.01.2023 10:08
+4 Юрий Коленбетов #550913
показать весь комментарий23.01.2023 09:35
+4 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий23.01.2023 09:44
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Своє ж лайно не пахне
это все сборища политических импотентов не способных ничего решить....
Цирк продолжается...
Як казав класік...,Весь Мир театр,и люди в не актеры..., Всего лишь...
Тож, сподіваюсь, листа про відрядження Маляр має підписувати для іншого прізвища !