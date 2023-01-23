Боррель про "Рамштайн": Було ухвалено дуже багато добрих рішень

Зустріч Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні мала добрий результат.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, ми розпочнемо з України. Ми маємо продовжувати військову підтримку України. Ми обговоримо новий транш з Європейського фонду миру, що передбачає більше фінансування для України. Обговоримо рівень військової підтримки після зустрічі в Рамштайні, де, до речі, були взяті багато зобов’язань, включаючи двосторонні кількома кранами-членами з точки зору залучених ресурсів. Обговоримо ситуацію щодо війни. До нас приєднається Дмитро Кулеба, який візьме участь в обговоренні", - зазначив він.

За словами Борреля, нещодавня зустріч Контактної групи з питань оборони України в Рамштайні мала добрий результат.

"У Рамштайні був досягнутий добрий результат з погляду кількості озброєння, яку ми, точніше різні країни-члени, вирішили надати Україні. Не варто недооцінювати результати Рамштайну. Дуже багато добрих рішень були прийняті. Кожна країна-член вирішуватиме на національному рівні, що хоче робити", - додав високий представник ЄС.

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