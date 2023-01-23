Повертатися додому жителям Очаківської та Куцурубської громад не варто, - Кім

Майже щодня тривають обстріли Очаківської та Куцурубської громад у Миколаївській області, тому влада не рекомендує повертатися евакуйованим місцевим мешканцям

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укінформ.

"Якщо після 11 листопада (визволення Херсона — ред.) на більшій частині території області ми відчули полегшення в плані зменшення інтенсивності обстрілів, то про Очаківську та Куцурубську громади цього не скажеш. Там обстріли досі тривають мало не щодня. Тому я не раджу повертатися додому евакуйованим мешканцям цих територій", - сказав Кім.

За його словами, загарбники застосовують міномети та артилерію, заборонені касетні снаряди тощо. У громадах суттєві пошкодження будинків та інфраструктури, люди часто зазнають поранення, а днями загинув кочегар дитячого закладу.

Кім також наголосив, що росіяни для обстрілів цих громад досі використовують Кінбурнську косу.

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