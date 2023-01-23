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Повертатися додому жителям Очаківської та Куцурубської громад не варто, - Кім

кім

Майже щодня тривають обстріли Очаківської та Куцурубської громад у Миколаївській області, тому влада не рекомендує повертатися евакуйованим місцевим мешканцям

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укінформ

"Якщо після 11 листопада (визволення Херсона — ред.) на більшій частині території області ми відчули полегшення в плані зменшення інтенсивності обстрілів, то про Очаківську та Куцурубську громади цього не скажеш. Там обстріли досі тривають мало не щодня. Тому я не раджу повертатися додому евакуйованим мешканцям цих територій", - сказав Кім.

За його словами, загарбники застосовують міномети та артилерію, заборонені касетні снаряди тощо. У громадах суттєві пошкодження будинків та інфраструктури, люди часто зазнають поранення, а днями загинув кочегар дитячого закладу.

Кім також наголосив, що росіяни для обстрілів цих громад досі використовують Кінбурнську косу.

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Миколаївська область (2258) обстріл (28228) Кім Віталій (471)


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шо там с плитами ОСБ ?
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23.01.2023 11:40 Відповісти
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23.01.2023 11:43 Відповісти
Щось це чудо чудить! Сьогодні Кінбурська коса практично пустеля--ліси каци спалили, заритися в пісок проблема-- вода вже є на глибині 1 м, місцевих мешканців може сотні дві-три, а відстань від підконтрольних Миколаївської та Херсонської областей-- 10-20 км. Іншими словами устроіть кацам кінбурособаєвку без проблем -- але хтось точно не чешиться!
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23.01.2023 13:35 Відповісти
 
 