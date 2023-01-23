УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6631 відвідувач онлайн
Новини Війна
11 141 10

Сили оборони вразили легкомоторний катер під час спроби висадки ворожої ДРГ на острів на Херсонщині - ОК "Південь"

катер

Під час спроби ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - йдеться у повідомленні. 

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 121 480 осіб (+720 за добу), 3150 танків, 2146 артсистем, 6276 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

армія рф (17216) корабель (1611) втрати (4384) Херсонська область (5705)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
Раки будуть жирними
показати весь коментар
23.01.2023 12:31
+5
Добрий ранок.
показати весь коментар
23.01.2023 12:42
+2
Шо таке "сили оборони "??
показати весь коментар
23.01.2023 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раки будуть жирними
показати весь коментар
23.01.2023 12:31 Відповісти
Шо таке "сили оборони "??
показати весь коментар
23.01.2023 12:34 Відповісти
Добрий ранок.
показати весь коментар
23.01.2023 12:42 Відповісти
ЗСУ + ТРО + підрозділи МВС, ДПС
показати весь коментар
24.01.2023 11:51 Відповісти
А громадянину туди можна??
показати весь коментар
24.01.2023 11:57 Відповісти
не цю часом лушпайку Генштаб записав в плюс?
показати весь коментар
23.01.2023 13:29 Відповісти
Мабуть так, бо про ішні інформації немає..
показати весь коментар
23.01.2023 14:06 Відповісти
Добре в Польщі? Платять, годують?
показати весь коментар
24.01.2023 11:53 Відповісти
 
 