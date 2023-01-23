Сили оборони вразили легкомоторний катер під час спроби висадки ворожої ДРГ на острів на Херсонщині - ОК "Південь"
Під час спроби ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Південь".
"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль" українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", - йдеться у повідомленні.
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