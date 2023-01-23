На Бєлгородщині чули вибухи. Місцева влада повідомила про збиття ракети
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знову повідомив про роботу ППО над областю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.
"Над селом Казинка Валуйського міського округу системою ППО було збито ракету. Постраждалих і руйнувань немає - уламки впали в поле", - запевняє він.
Однак у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що над одним із районів області було чути понад п'ять вибухів.
Топ коментарі
+11 govtva
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+9 Роман Кокоровець #551105
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+8 Aleksander Jakuszew #537073
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В Білорусі сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів
Пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі розпочалася після другої ночі.
Рятувальникам повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на одній із секцій установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.
Пожежу вже ліквідували, о постраждали даних немає.
"Жители пяти районов Якутии остались без света. Аварийное отключение электроснабжения в понедельник в 13.37 произошло в пяти районах Якутии из-за технологического нарушения на подстанции. Под ограничение попали жители Чурапчинского, Усть-Майского, Амгинского, Таттинского, Томпонского районов. Энергетики Центральных электрических сетей вводят в работу резервные дизельные электростанции. Сообщается, что электроснабжение прервано в результате отключения кабельной высоковольтной линии 110 кВ «Майя-Чурапча» из-за технологического нарушения на подстанции 220 кВ «Майя» ПАО «ФСК ЕЭС"".