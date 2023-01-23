На Бєлгородщині чули вибухи. Місцева влада повідомила про збиття ракети

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знову повідомив про роботу ППО над областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Над селом Казинка Валуйського міського округу системою ППО було збито ракету. Постраждалих і руйнувань немає - уламки впали в поле", - запевняє він.

Однак у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що над одним із районів області було чути понад п'ять вибухів.

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