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Новини Війна
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На Бєлгородщині чули вибухи. Місцева влада повідомила про збиття ракети

область,бєлгород,бєлгородская

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков знову повідомив про роботу ППО над областю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Гладкова.

"Над селом Казинка Валуйського міського округу системою ППО було збито ракету. Постраждалих і руйнувань немає - уламки впали в поле", - запевняє він.

Однак у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що над одним із районів області було чути понад п'ять вибухів. 

Також читайте: Гладков заявив про обстріл села на Бєлгородщині: вибито шибки, пошкоджено ЛЕП

Автор: 

ППО (3146) ракети (4004) росія (64926) Бєлгород (502)


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Топ коментарі
+11
Пора уже в ответ бомбить Воронежскую народную республику.
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23.01.2023 12:46
+9
кацапи збили свою ракету !
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23.01.2023 12:44
+8
Да то пердаки у кацапни взрываются, когда узнали что в Украину новая бронетехника от НАТО едет.
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23.01.2023 12:47
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С чем касапы боролись, на то и напоролись..
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23.01.2023 12:42 Відповісти
кацапи збили свою ракету !
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23.01.2023 12:44 Відповісти
Та таке, сама наіпнулася, була важча за повітря.
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23.01.2023 13:10 Відповісти
тоді по чому працювало кацапське ППО ? по воронах чи НЛО ?
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23.01.2023 13:20 Відповісти
Пора уже в ответ бомбить Воронежскую народную республику.
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23.01.2023 12:46 Відповісти
Да то пердаки у кацапни взрываются, когда узнали что в Украину новая бронетехника от НАТО едет.
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23.01.2023 12:47 Відповісти
Это версия . Ставлю лайк.
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23.01.2023 12:49 Відповісти
Та це ж одна з тих ракет, що на Харків летіли. Аби вони всі там залишалися!
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23.01.2023 12:48 Відповісти
Это не мы . Нас там нет. Да и вообще, Какашенков уже уничтожил все вооружение ВСУ, Хаймерсы уже по второму кругу уничтожает.
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23.01.2023 12:48 Відповісти
А Гагарін хоч вижив?
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23.01.2023 12:49 Відповісти
...та ладна, разборки в свинарнику
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23.01.2023 12:53 Відповісти
и опять о погоде )))
////
В Білорусі сталася пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів

Пожежа на Мозирському нафтопереробному заводі розпочалася після другої ночі.
Рятувальникам повідомили про вихід водневмісного газу і дизельної фракції з подальшим факельним горінням на одній із секцій установки гідрокрекінгу важких нафтових залишків.

Пожежу вже ліквідували, о постраждали даних немає.
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23.01.2023 13:01 Відповісти
Знов за паребріком переполох.
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23.01.2023 13:03 Відповісти
Там вже як в курятнику, постійне кудкудакання від наслідків дебільної "спецоперації".
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23.01.2023 13:13 Відповісти
бамбят інфраструктуру бєлґарада, страдають якути )))
"Жители пяти районов Якутии остались без света. Аварийное отключение электроснабжения в понедельник в 13.37 произошло в пяти районах Якутии из-за технологического нарушения на подстанции. Под ограничение попали жители Чурапчинского, Усть-Майского, Амгинского, Таттинского, Томпонского районов. Энергетики Центральных электрических сетей вводят в работу резервные дизельные электростанции. Сообщается, что электроснабжение прервано в результате отключения кабельной высоковольтной линии 110 кВ «Майя-Чурапча» из-за технологического нарушения на подстанции 220 кВ «Майя» ПАО «ФСК ЕЭС"".
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23.01.2023 13:13 Відповісти
Так ми там і не розпочинали!
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23.01.2023 13:16 Відповісти
 
 