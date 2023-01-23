Італія може повністю відмовитися від російського газу до 2025 року

Італія може 2025 року повністю відмовитися від російського газу завдяки поставкам з Алжиру.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 мільярд кубометрів газу, а в 2022 – 25 мільярдів, а в 2023 році планує отримати 28 мільярдів кубометрів газу.

"Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно, що взимку 2024/2025 років я б сказав, що якщо так піде далі, то справи підуть у правильному напрямку", - зазначив Дескальці.

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