Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

"З 13:20 до 13:40 надійшло повідомлення про 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка.

Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться в повідомленні.

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