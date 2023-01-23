Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Сумщини, - ОК "Північ"
Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області з мінометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".
"З 13:20 до 13:40 надійшло повідомлення про 4 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі н.п. Нововасилівка.
Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - йдеться в повідомленні.
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