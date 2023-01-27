На східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, - Повітряні сили
На східному напрямку ЗСУ знищили штурмовик Су-25.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
"27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", - ідеться в повідомленні.
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+12 Александр Чуднивец #474549
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+6 Харьков Сумской
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Воїн ЗСУ Ігор Лапін про сьогодення ...
Дуже файно каже...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱