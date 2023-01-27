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Новини Війна
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На східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, - Повітряні сили

су-25

На східному напрямку ЗСУ знищили штурмовик Су-25.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

"27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: На східному напрямку знищено ворожий Су-25 та "Орлан-10", - Повітряні сили

Автор: 

літак (2900) знищення (7161) Повітряні сили (2605)


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Топ коментарі
+12
Дуже гарна новина-виконавцям респект...
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27.01.2023 17:20
+7
скоро 300 =) це вже 293-ій
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27.01.2023 17:30
+6
- Ну что, как полетали?

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27.01.2023 17:18
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- Ну что, как полетали?

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27.01.2023 17:18 Відповісти
Дуже гарна новина-виконавцям респект...
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27.01.2023 17:20 Відповісти
скоро 300 =) це вже 293-ій
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27.01.2023 17:30 Відповісти
зер гут вальдемар
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27.01.2023 17:31 Відповісти
https://youtu.be/vmrV03KvqnI ...

Воїн ЗСУ Ігор Лапін про сьогодення ...
Дуже файно каже...🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱
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27.01.2023 17:36 Відповісти
Один зарився в донецькі терикони. Так буде з кожним. Молодці ЗСУ!
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27.01.2023 17:56 Відповісти
Якщо навіть у такого тупого бидла як суровікін вистачило пельки не лізти авіацією та берегти її, то що казати про інтелект герасімова? Це ж як раз після його повернення знов почались втрати літачків та ватальотів! А також втрати десятків одиниць бронетехніки та арти на день.
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27.01.2023 18:06 Відповісти
надеюсь там никто не выжил))
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27.01.2023 18:13 Відповісти
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27.01.2023 18:25 Відповісти
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27.01.2023 18:31 Відповісти
Прийшов, хвацько, де шлявся? Далеко не лазь, треба ще
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27.01.2023 19:09 Відповісти
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27.01.2023 19:22 Відповісти
дивись, все бачу
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27.01.2023 19:24 Відповісти
шапку подаренную где уже дел??? "нумерація вагонів починається с голови" )))
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27.01.2023 19:27 Відповісти
...Яника? Ні не бачив...А можна ще одну, приїду, буду обачнішим, ходять просто різні "еврібаді" в поїзді
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27.01.2023 19:32 Відповісти
 
 