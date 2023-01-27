Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів
Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм.
Про це на сторінці в Facebook написав віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.
"Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням Уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.
В Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексним процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях.
Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:
запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,
відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями
скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення
Важливо сказати, що Агенство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.
Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство – прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах.
Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості до співпраці в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами", - заявив Кубраков.
Будь ласка, зачекайте...
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чи їх виборці кудись поділися ?
А ви і далі тут гризіться один з одним...
Антикоррупционная журнашлюха таки попила кофе с коломойским и коррупцию в стране больше не замечает
цей придурок лишив простих українціВ дешевих европейських авто . Він же лишить їх і дешевого добротного житла
а як гамно, то там спливе то там
Сума, про яку ідеться - 113 мільярдів доларів.
Сфери, яких стосується аудит - абсолютно всі, не лише оборонний сектор. Майже рік наші бюджетники отримують зарплати за рахунок американських платників податків.
Так, і депутати також. І судді, і прокурори. Тепер американські слідчі будуть довго і вдумливо зводити дебет з кредитом.
Засоби, які будуть використані - без обмежень..."
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3985312.html
Велике Відновлення?
Арахамі за пультом,значить буде все путьом, танці, шманці...наші вечірниці де найкращі дівиці
За это получил должность от ермака (швондера).