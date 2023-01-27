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Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів

найєм

Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм.

Про це на сторінці в Facebook написав віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням Уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

В Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексним процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": $400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів 02запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,

Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів 02відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями

Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів 02скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення

Важливо сказати, що Агенство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.

Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство – прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах.

Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості до співпраці в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами", - заявив Кубраков.

Автор: 

призначення (2276) Найєм Мустафа (387) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (73)


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Топ коментарі
+29
А в "слуг" тільки і такі - татаров, єрмак, смірнов, шкарлет,..арахамія..пуштун наєм!
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27.01.2023 17:36
+27
Це якийсь пздць.... Ще серлєща впхніть. 🤮
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27.01.2023 17:34
+24
А мені згадалися слова проф.Преодраженського"Ну,все,пропал дом"!
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27.01.2023 17:49
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у зелених призначають не по професійній відповідності, а.. (я хз по чому)
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27.01.2023 17:42 Відповісти
Та ну... З посади заступника міністра на якесь агенство...🤑
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28.01.2023 00:51 Відповісти
чомусь згадалась пісня Меркьюрі...Мустафа, Мустафа...алалала..ей!
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27.01.2023 17:32 Відповісти
А мені згадалися слова проф.Преодраженського"Ну,все,пропал дом"!
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27.01.2023 17:49 Відповісти
Мустафа -Ибрагим..бува включаю!
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27.01.2023 17:53 Відповісти
Син прорадянського колаборанта, заміністра міністра маріонеткового уряду Афганістану, який народився в Кабулі. Нам своїх зрадників вистачає.
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27.01.2023 17:34 Відповісти
А в "слуг" тільки і такі - татаров, єрмак, смірнов, шкарлет,..арахамія..пуштун наєм!
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27.01.2023 17:36 Відповісти
монетизацию глаза брата выполнил на все 100
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27.01.2023 17:34 Відповісти
тут ты не прав - брат мог и откосить, будучи небедным адвокатом, но выбрал иное и глаз не шампуром себе выколол на вавиных шашлыках так что фильтруй что пишешь. я не его поклонник, но правдой глаз не выколешь
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27.01.2023 18:04 Відповісти
та і не так там все елементарно, з цим підривом...
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27.01.2023 18:12 Відповісти
цілком згоден
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27.01.2023 18:15 Відповісти
как адвокат мустафа не пуштун а так люль 🤣
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27.01.2023 20:34 Відповісти
Це якийсь пздць.... Ще серлєща впхніть. 🤮
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27.01.2023 17:34 Відповісти
это на подходе сырлещ - ценный кадр
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27.01.2023 18:05 Відповісти
Спеціаліст широкого профілю з Укроборонпрома та дружбан радника ермака - Лещенка
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27.01.2023 17:36 Відповісти
А як же "проводніца"серлєщ? Він же також зробив вагомий вклад в брехні на Порошенко.
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27.01.2023 17:37 Відповісти
пораненим козакам або батькам загиблих воїнів з відповідною освітою знов місця не знайшлося
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27.01.2023 17:37 Відповісти
До 2019 був борцем з корупцією, після як в приказці "чтобы побороть коррупцию надо ее возглавить"
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27.01.2023 17:38 Відповісти
Ну блін, вони що гадають після війни при владі залишитися!
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27.01.2023 17:41 Відповісти
так вони і залишаться.

чи їх виборці кудись поділися ?
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27.01.2023 18:10 Відповісти
Вчіться, лохи - ось так пуштуни-журналюги роблять кар'єру в Україні.

А ви і далі тут гризіться один з одним...
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27.01.2023 17:42 Відповісти
Почему Найем при Порошенко такой злой антикоррупционер и разоблачитель был? Это потому что у него хорошей должности не было.
Антикоррупционная журнашлюха таки попила кофе с коломойским и коррупцию в стране больше не замечает
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27.01.2023 17:46 Відповісти
Він через рік піде разом із "зеленими" куди і раніше ходила використані і знову стане "викривачем" посадовців нової влади. До нього підтягнеться серлєщ та інші "чесні" журнашлюшки.
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27.01.2023 17:48 Відповісти
Стільки боровся з корупціонерами, щоб і собі знайти там місце. І зміг таки!
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27.01.2023 17:46 Відповісти
как говорится - развалил Оборонпром, развалю что угодно
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27.01.2023 17:48 Відповісти
Укроборонпром вже підготував до війни, так він і відновить вам Україну..
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27.01.2023 17:50 Відповісти
Це фальшивий Найєм. Україна знає тільки од ного справжнього Наєма - Масі.
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27.01.2023 17:50 Відповісти
Тобто не виконавши оборонзаказ, розваливши ракетну програму пішов на нову посаду? Що ви робите?
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27.01.2023 17:51 Відповісти
Це для нас він не виконав, а ті що його ставили пишаються, що він виконав їх заквдання, не виготовивши новітню зброю для України. Печально буде, якщо ще і проекти передав ворогу.
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27.01.2023 17:54 Відповісти
И был назначен директором фабрики граммофонных иголок. (с)
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27.01.2023 17:54 Відповісти
Десь в Панамі облизався Каськів..
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27.01.2023 17:54 Відповісти
Наверно обучался в академии Трускавца...😁😁😁
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27.01.2023 17:55 Відповісти
Скільки етнічних українців в уряді Афганістану, чи Ізраїлю? Це для вироблення в українців комплексу неповноцінності?
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27.01.2023 18:00 Відповісти
наєм - це той кондом, який наглядав за укроборонопром? Саме тим укроборонопром, який з 2019-го з глибокій дупі і по сьогоднішній день?!!
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27.01.2023 18:01 Відповісти
Как в совдепе - развалил колхоз, направили в заготзерно подымать объемы заготовли зерна.
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27.01.2023 18:05 Відповісти
З Найєма такий спец,околовсяческий наук,що з мене астронавт Армстронг...😁😁😁
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27.01.2023 18:09 Відповісти
неаа - ты натуральный сенатор...
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27.01.2023 18:28 Відповісти
Унівесальна "затИчка"...
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27.01.2023 18:17 Відповісти
Ну шо цей востановітель може востановити?
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27.01.2023 18:18 Відповісти
О, ето же чєстнєйший парєнь! Ну, тепер можна спати спокійно - попереду у нас "Велике відновлювання". ******...
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27.01.2023 18:19 Відповісти
афганське гівно
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27.01.2023 18:23 Відповісти
Цього хитрожопого пуштуна зелена камарилья ніколи не залишить без розпилу бабла. Чому? Тому, що фішку січе і ділиться з ними.
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27.01.2023 18:26 Відповісти
Он там Фунтом будет или сразу Мустафой Берлагой. Гражданину Корейко (Дерьмаку) нужны другие лица с зелеными огоньками в глазах. Вперед, Мустафа! Деньжата то америкосов, чётам рассуждать.
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27.01.2023 18:30 Відповісти
знов свіжі кцпи стараються зробити з українців ксенофобів своїми тупими висерами
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27.01.2023 20:10 Відповісти
Великою людиною став. Тепер він гукатиме коломойскього "кофє піть"
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27.01.2023 18:37 Відповісти
Ставлять фунтів, які будуть слухняно винонувати вказівки по розпилу.
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27.01.2023 18:42 Відповісти
Кончіта Вурст (сер лещ) краще би впорався та більше би вкрав.
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27.01.2023 18:50 Відповісти
Но. Закрылась кормушка в МО. Перейдём к другой.
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27.01.2023 18:55 Відповісти
Віддали лакомий кусок людині Ахметова - Найему????

цей придурок лишив простих українціВ дешевих европейських авто . Він же лишить їх і дешевого добротного житла
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27.01.2023 19:35 Відповісти
Мастаф
а як гамно, то там спливе то там
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27.01.2023 19:35 Відповісти
насмоктала
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27.01.2023 20:09 Відповісти
Після того як цей пан ДВА роки "реформував" Укроборонпром,в результаті чого ДВА роки зривалось оборонне замовлення та ПОХЄРЕНІ військові наробки,які були зроблені в попередні роки("стугна","богдана","нептун",виробництво арт.стволів під натівський калібр) замість розслідування його діяльності,цього типа переводять з одного "хлібного" місця до іншого.
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27.01.2023 20:31 Відповісти
"Штати оголосили про проведення аудиту ефективності та доброчесності використання американської допомоги в Україні.
Сума, про яку ідеться - 113 мільярдів доларів.
Сфери, яких стосується аудит - абсолютно всі, не лише оборонний сектор. Майже рік наші бюджетники отримують зарплати за рахунок американських платників податків.
Так, і депутати також. І судді, і прокурори. Тепер американські слідчі будуть довго і вдумливо зводити дебет з кредитом.
Засоби, які будуть використані - без обмежень..."
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3985312.html
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27.01.2023 20:49 Відповісти
Профессиональных украинских патриотов не нашлось на эту должность?
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27.01.2023 21:15 Відповісти
Заступник.....дайте вгадаю...керило тимошенко.....?
Велике Відновлення?
Арахамі за пультом,значить буде все путьом, танці, шманці...наші вечірниці де найкращі дівиці
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27.01.2023 22:41 Відповісти
Человек засунул язык в одно место, а раньше был великим критиком коррупции.
За это получил должность от ермака (швондера).
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28.01.2023 17:56 Відповісти
 
 