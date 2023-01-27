Найєма призначили головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів

Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм.

Про це на сторінці в Facebook написав віцепрем’єр і міністр інфраструктури, розвитку громад і територій Олександр Кубраков, передає Цензор.НЕТ.

"Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням Уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

В Агентстві відновлення продовжиться робота у рамках стратегічного плану повоєнної відбудови. Це складний і комплексним процес, який включатиме десятки тисяч обʼєктів для відновлення в усіх галузях.

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Ключові задачі, які поставлені перед керівником Агентства:

запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення,

відпрацювати механізм взаємодії з донорами – Урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями

скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проєктів відновлення

Важливо сказати, що Агенство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових і громадських організацій.

Ми розуміємо, що одне з головних питань, який ставить суспільство – прозорість та підзвітність процесів відновлення. Можу сказати, що впродовж найближчих двох місяців в системі Агентства має запрацювати Антикорупційний офіс в центрі та регіонах.

Разом з тим, ми відкриті до співпраці з представниками громадськості до співпраці в питаннях протидії корупції та впровадження сучасників стандартів і процедур в процесі управління проєктами", - заявив Кубраков.