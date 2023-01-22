$400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це поовідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року. В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури", - зазначає Кубраков.

"При ухваленні кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - резюмує міністр.

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Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.