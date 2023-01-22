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Новини
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$400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков

лозинський

Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це поовідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ. 

Він нагадує, що учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року. В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури", - зазначає Кубраков.

"При ухваленні кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - резюмує міністр. 

Також читайте: В.о. міністра розвитку громад Лозинський та інші посадовці уклали договори про закупівлі за завищеною на майже 280 млн грн вартістю, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.

Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.

$400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков 01

Автор: 

хабар (4692) Кабмін (14065) звільнення (2667) Міністерство розвитку громад і територій (138) Кубраков Олександр (447) Лозинський Василь (28)


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Топ коментарі
+51
І все? Тобто він тихенько в ліс пішов.
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22.01.2023 14:40
+29
Хоча б не вийшли на себе)))
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22.01.2023 14:41
+29
Як баканов, хомчак, таран, венедіктова та інші.
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22.01.2023 14:54
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І все? Тобто він тихенько в ліс пішов.
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22.01.2023 14:40 Відповісти
Як баканов, хомчак, таран, венедіктова та інші.
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22.01.2023 14:54 Відповісти
Кругова порука. не саджаємо ми - не посадять нас.
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22.01.2023 15:24 Відповісти
**** !!!!!!! Я тоже хочу в кресло замминисрта , хоть какого-то , ********* бабла на лет 100 вперед , и *** с ним , пусть увольняют , ******* зеленые .

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22.01.2023 15:47 Відповісти
Хоча б не вийшли на себе)))
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22.01.2023 14:41 Відповісти
А як ще можна не виходити на себе, коли в країні керує одна особа?
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22.01.2023 14:51 Відповісти
тобто сидіти він не буде-бо ж поділився????
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22.01.2023 14:43 Відповісти
там скрізь корупційні схеми
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22.01.2023 14:43 Відповісти
Він попалився і все. Знайдуть когось розумнішого, хто придумає більш хитру схему та не попалиться
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22.01.2023 14:45 Відповісти
Стоп-стоп! Чи не Кубраков керував Мінрегіоном? То це він сам себе перевіряти зібрався? Уявляю результати перевірки вже зараз.
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22.01.2023 14:45 Відповісти
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22.01.2023 14:45 Відповісти
А коли Лозинский буде парашу нюхати?...Та ладно..щось я розмріявся🥴
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22.01.2023 14:46 Відповісти
Це точно.😏
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22.01.2023 14:49 Відповісти
ага..ще б до стовпа примотати..
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22.01.2023 14:58 Відповісти
на тлі реакції на яйця від МО реакція Кубракрва навіть дивує
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22.01.2023 14:48 Відповісти
гниль нации
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22.01.2023 14:48 Відповісти
А під дію КПК цей чиновник не підпадає?Чи може зеленський ще і його "покарає" - позбавить громадянства.
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22.01.2023 14:49 Відповісти
Я знаю наперед, що цього міністра Володі підсунув Попрошенко. А так Володя і його команда "патріоти" і "не вори". І про "тихо піду в ліс" наклепи труханова, і про мароденство в Запоріжжі і Києві - наклепи, і про мадам із Дніпра і її резніченко -наклепи, і про "вагнерівців", "Чонгар" та інше наклепи. Якщо хто не вірить, то подивіться на реєстр судовичх рішень, їх там немає. Невже було мало часу розслідувати, чи то інше?
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22.01.2023 14:49 Відповісти
Та що ви!
Навіщо кудись дивитись!
Вова сказали, що корупції в країні немає, бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Надапроставєріть!
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22.01.2023 16:17 Відповісти
Когда дом кишит тараканами, то уничтожение жирного таракана ничего не меняет. Равно как и уничтожение двух, трех и даже нескольких десятков тараканов.
Но у папы появляется повод сказать своим детям: Как это ничего не делаю? Смотрите какого я жирного таракана прибил."
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22.01.2023 14:50 Відповісти
Весь прикол цієї ситуації в тому, що чи не найбільший корупціонер з Кабміну оголошує про звільнення за корупцію менш корумпованого свого підлеглого.
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22.01.2023 14:50 Відповісти
В отмывании денег была задействована целая ОПГ - это уже о многом говорит. Создание ОТГ это хорошая идея вот только для коррупцияонеров это золотая жила тем более во время войны
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22.01.2023 14:50 Відповісти
Назва ОПГ - "Слуга народа" називається + жОПА ***********.
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22.01.2023 14:53 Відповісти
А скільки "за вхід" ? А.....а ?
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22.01.2023 14:51 Відповісти
Охрініти "покарання"!!! Але, про що я, зелена потвора зелену потвору боляче не вкусить...
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22.01.2023 14:52 Відповісти
За ним "шконка" плаче!
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22.01.2023 14:55 Відповісти
будьте ви прокляті,ублюдки зелені.куди не ткни - кругом гниль,брехня,шахрайство.продадуть Україну.
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22.01.2023 14:55 Відповісти
Цей Кубраков племінник білоруського міністра МВД.
Не розумію, як таке може бути під час війни?
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22.01.2023 14:55 Відповісти
А батько д'єрмака хто? Тут нічому дивуватися!
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22.01.2023 15:34 Відповісти
Так само, як агент ФСБ на посаді голови офісу Зезидента…
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22.01.2023 16:19 Відповісти
"бьют не за то что украл, а за то что попался" (С)
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22.01.2023 15:01 Відповісти
1 на яку посаду воно піде далі??
2. перевірка мінрегіону бо крали?
3 кабмін та остальні міністерства не крадутьт???
4 закупки для ЗСУ не хочете перевірити
5 і основне,
ви, мляді зеленського спитаєте за ці ...обані призначення?????
на кожному лобі цих сук стоїть особистий підпис ЗЕ!!!!
саме він має відповісти за тих кого призначив
а він вже дві доби держе язик в сраці.....
чи може хтось, щось, від нього чув???
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22.01.2023 15:04 Відповісти
Что я сомневаюсь ,что этот пацанчик все сам прокрутив,без ведома главзелуп.
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22.01.2023 15:04 Відповісти
все как всегда, теперь одни, до этого были ***********, поэтому мы и самая нищая страна в европе
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22.01.2023 15:16 Відповісти
Тобто знали про незаконну діяльність майже рік тому і нічого?Ось нові обличча від ZелеZЛОдіів.
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22.01.2023 15:05 Відповісти
Звільнили а НАБУ і САП взяли иого під білі рученьки .
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22.01.2023 15:05 Відповісти
Какбмін усім складом має піти у відставку.
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22.01.2023 15:15 Відповісти
вчера уволили и завтра он уже будет в израиле,тут за мешок картохи 3 года дают, а за эти деньги просто увольняют
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22.01.2023 15:15 Відповісти
Привіт від Партії Зелених Мародерів! Партія з нетерпінням чекає багатомільярдної допомоги для післявоєнної відбудови України. youtube.com/watch?v=1PvLe_WIgMw
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22.01.2023 15:19 Відповісти
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22.01.2023 15:20 Відповісти
Як не попасти ногою в те ІПСО коли воно кругом лежить. куда не глянь....!!!!((((((
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22.01.2023 16:56 Відповісти
Далі все за стандартною схемою: спочатку серцевий напад, потім тривале лікування в лікарні, потім постійні перенесення судових засідань, потім застава і електронний браслет, а потім... воно опиниться за кордоном. А ще потім подасть апеляцію і отримає компенсацію та поновлення на посаді.
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22.01.2023 15:29 Відповісти
Знову сліди тягнуться до піаніста чи його оточення. вася лозинський з серпня 2019 по березень 2020 року був першим заступником очільника держадміністрації Львівщини.
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22.01.2023 15:34 Відповісти
Ви уявляєте, що там "накерувало" це новоє ліцо на прикордонній Львівщині, там де кордон та "золоте дно" ....
Невже нашому "мудрому" народу було мало прикладу 1917 року, коли "кухарки" керували країною і "нарід" вирішив "пАвтАрІть" цей дебільний експеримент...
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22.01.2023 15:56 Відповісти
та прямо - кухарки... роза люксенбург і клара цеткін - кухарки? чи землячка ще з крупською? вони якраз по другій спеціальності революціонерили.
Кухарками зневажливо називали жінок, що були домохазяйками (і кухарками, і коханками також) окремих нежонатих дворян типу обломова. Зрозуміло: кухаркині діти - байстрюки тих дворян, що йшли вчитись в гімназії, а то і в університети. члєнін - він нетакий, він дворянської крові гівнюк.
не було в 1917 році кухарок при владі, не повторюйте цей більшовицький розводняк.
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22.01.2023 17:01 Відповісти
Его уже выпустили на лечение за границу ?
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22.01.2023 15:41 Відповісти
Зелені підараси . Мені більш сказати нічого.
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22.01.2023 15:44 Відповісти
Точнісінько так і думає зараз Лозинський...
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22.01.2023 17:28 Відповісти
Как говорится "это лучшие люди нашего профсоюза"....
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22.01.2023 15:47 Відповісти
А васькова не чіпають?
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22.01.2023 16:07 Відповісти
Ну и как после этого не поверить в слова дедушки Байдена: "Не война мешает Украине вступлению в НАТО, а коррупция". И это **** уже молодое корумпированное поколение. Стыдоба.
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22.01.2023 16:23 Відповісти
В любом поколении есть воры. Но их не обязательно тянуть на должности.
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22.01.2023 17:09 Відповісти
Меня ничем не удивило то, что министр Лозинский взял сотую по счёту взятку в размере 400 тысяч долларов. В Украине это в порядке вещей, все чиновники без исключения, в том числе министры, берут взятки.
Меня удивило следующее известие:"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури".

Это что значит? Сколько будет продолжаться в нашей стране дурка?
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22.01.2023 17:16 Відповісти
Так всі звикли вже. Причому не лише чиновники, а й т.з. "звичайні" люди. Маразм та абсурд стали нормою Більш того, здоровий глузд у переважної більшості викликає відразу. Так зручніше жити. Тому й така жопа в країні. Тому так до нас ЄС та США ставляться. Як до дикунів...
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22.01.2023 18:11 Відповісти
Оху.нно, 400 тис баксів чувак поклав в кишеню і його звільнили - тепер можна і на Мальдіви.
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22.01.2023 23:16 Відповісти
 
 