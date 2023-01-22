$400 тис. хабаря: Кабмін звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад та територій. Буде перевірка всіх проєктів Мінрегіону, - Кубраков
Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це поовідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр інфраструктури і регіонального розвитку Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угруповання з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року. В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури", - зазначає Кубраков.
"При ухваленні кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегіону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги", - резюмує міністр.
Нагадаємо, раніше джерела Цензор.НЕТ повідомили, що НАБУ затримало на одержанні хабаря в $400 тис. в.о. міністра розвитку громад і територій Лозинського.
Василь Лозинський був призначеним в.о. міністра розвитку громад та територій України у листопаді 2022 року. До цього він працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіщо кудись дивитись!
Вова сказали, що корупції в країні немає, бо всі корупціонери виїхали за кордон!
Надапроставєріть!
Но у папы появляется повод сказать своим детям: Как это ничего не делаю? Смотрите какого я жирного таракана прибил."
Не розумію, як таке може бути під час війни?
2. перевірка мінрегіону бо крали?
3 кабмін та остальні міністерства не крадутьт???
4 закупки для ЗСУ не хочете перевірити
5 і основне,
ви, мляді зеленського спитаєте за ці ...обані призначення?????
на кожному лобі цих сук стоїть особистий підпис ЗЕ!!!!
саме він має відповісти за тих кого призначив
а він вже дві доби держе язик в сраці.....
чи може хтось, щось, від нього чув???
Невже нашому "мудрому" народу було мало прикладу 1917 року, коли "кухарки" керували країною і "нарід" вирішив "пАвтАрІть" цей дебільний експеримент...
Кухарками зневажливо називали жінок, що були домохазяйками (і кухарками, і коханками також) окремих нежонатих дворян типу обломова. Зрозуміло: кухаркині діти - байстрюки тих дворян, що йшли вчитись в гімназії, а то і в університети. члєнін - він нетакий, він дворянської крові гівнюк.
не було в 1917 році кухарок при владі, не повторюйте цей більшовицький розводняк.
Меня удивило следующее известие:"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об'єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури".
Это что значит? Сколько будет продолжаться в нашей стране дурка?