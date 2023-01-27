Москва весь час без пояснень змінює умови обміну полонених, - Лубінець

Порозуміння з російською стороною щодо процесу повернення українських громадян знайти максимально важко - вона без пояснень постійно змінює умови.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Щодо того, щоб вдалося знайти порозуміння з російською стороною, то скажу зразу, що це максимально важко. Як вони підступно воюють проти нас, так вони підступно ведуть і перемовини. Ми хочемо вийти на обміни всіх на всіх, принаймні по категоріях. Російська сторона когось викреслює. Без пояснень, постійно міняє умови", - уточнив він.

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Відповідаючи на питання, чи змінилася цифра у 20 тисяч цивільних заручників РФ, про яких український омбудсмен говорив раніше, Лубінець зазначив, що вона змінилася. За його словами, коли він озвучив цю цифру, то заявив, що йдеться про тих, хто офіційно звернувся до нього як уповноваженого з прав людини, до Офісу омбудсмена.

"Ми припускаємо, що цифра може бути набагато більша. Бо, наприклад, родичі, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, - вони бояться або не мають змоги повідомити про зникнення, фактично викрадення, взяття в полон своїх близьких. Тому я цілком припускаю, що ця цифра буде набагато більша", - сказав чиновник.

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За його даними, українська влада намагається, щоб у рамках процесу повернення співгромадян до списків, які подаються російській стороні, потрапляли разом з військовополоненими і цивільні.

"І ми це робимо на основі Женевських конвенцій. Ми чітко наголошуємо, що РФ не може висувати умови по цивільним. Два моменти: або вони їх відпускають без жодних умов, або вони розпочинають судову процедуру і їх засуджують. Якщо говорити про 20 тисяч (цивільних заручників. - Ред.), то ми розуміємо, що (з них. - Ред.) невеличка кількість є засудженою. Усі решта просто утримуються", - заявив Лубінець.

Він уточнив, що передав у Туреччині російському омбудсмену Тетяні Москальковій список, у якому знаходяться близько 2 тисяч осіб, і там є і літні люди віком 70 років і старше тощо.

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"Вона, до речі, здивувалася, що така кількість (українців була переміщена в РФ. - Ред.). Особисто вона про це не знала, я думаю. Москалькова поки пообіцяла надсилати офіційні запити до міноборони РФ, пенітенціарної системи, щоб отримати інформацію, де вони знаходяться, у якому стані і чому вони їх тримають", - зазначив український омбудсмен.