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Новини
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МЗС Росії наказало послу Латвії Ріекстіншу залишити РФ протягом двох тижнів

ріекстінш

Міністерство закордонних справ Росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити РФ протягом двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Послу Латвії М. Ріекстіншу наказано залишити Російську Федерацію протягом двох тижнів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Естонія 11 січня наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги для росіян.

Зі свого боку росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому покинути РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.

Згодом Латвія вирішила, що солідарна з Естонією і теж знизить рівень дипломатичних відносин із росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія знижує рівень дипломатичних відносин із Росією з 24 лютого, - МЗС

Автор: 

Латвія (1344) МЗС рф (959) росія (64969)


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Топ коментарі
+10
северная Корея все ближе и ближе - ну в добрый путь
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27.01.2023 20:31
+9
пора раша дипломатов дружными стаями отправлять на родину пора прекращать дип оьношения со страной убийцей
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27.01.2023 20:35
+7
вот он рад то,с вонючей помойки в нормальную страну вернутся!
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27.01.2023 20:52
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северная Корея все ближе и ближе - ну в добрый путь
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27.01.2023 20:31 Відповісти
Мрії оабокацапів мають здійснюватись.
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27.01.2023 20:35 Відповісти
От і добре.
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27.01.2023 20:34 Відповісти
пора раша дипломатов дружными стаями отправлять на родину пора прекращать дип оьношения со страной убийцей
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27.01.2023 20:35 Відповісти
Їтіть, ту помийку треба покинути в мінус три чотири роки як. Тобто - вже позавчора три-чотири роки тому.
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27.01.2023 20:47 Відповісти
вот он рад то,с вонючей помойки в нормальную страну вернутся!
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27.01.2023 20:52 Відповісти
Ну все вірно. Просто ніякого яйух послу цивілізованої країни робити в країні дикунів.
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27.01.2023 21:03 Відповісти
Яке горе )))
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27.01.2023 21:05 Відповісти
Нерухомість на чмоскві дорога, а послів братського Свазіленду десь селити треба. Знову ж спільна космічна програма та військова співпраця. Король обіцяв ліліпутіну, що перша сотня зебр буде на бамбасє ще до літа і це краща відповідь на Леопард2.
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27.01.2023 21:23 Відповісти
Нечего порядочным людям делать на параше.
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27.01.2023 21:56 Відповісти
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27.01.2023 23:26 Відповісти
Сидите суки в своём балоте, чурки *********
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28.01.2023 00:53 Відповісти
Молодцы Балтийцы. Непонятно почему у нас до сих пор дипломатические отношения с белорусью не расторгнуты. Ведь белорусь такой же участник войны как и россия.
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28.01.2023 02:22 Відповісти
 
 