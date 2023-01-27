МЗС Росії наказало послу Латвії Ріекстіншу залишити РФ протягом двох тижнів

Міністерство закордонних справ Росії наказало послу Латвії в Москві Марісу Ріекстіншу залишити РФ протягом двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Послу Латвії М. Ріекстіншу наказано залишити Російську Федерацію протягом двох тижнів", - йдеться в повідомленні міністерства.



Естонія 11 січня наказала кардинально скоротити представництво в російському посольстві. Через це воно припинило приймати заяви на вихід із громадянства та скоротило консульські послуги для росіян.

Зі свого боку росія викликала посла Естонії Маргуса Лайдре і наказала йому покинути РФ до 7 лютого. Рівень дипвідносин між Естонією та Росією понизили до рівня тимчасово повірених у справах.



Згодом Латвія вирішила, що солідарна з Естонією і теж знизить рівень дипломатичних відносин із росією.

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