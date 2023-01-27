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США стежать, щоб Китай не допомагав Росії у війні з Україною, - Кірбі

кірбі

Сполучені Штати стежать, аби Пекін не надавав Росії будь-якої підтримки у її війні з Україною. Вони продовжують чітко наголошувати в діалозі з КНР про потенційні наслідки такої допомоги.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз - не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями", - зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про поставки в РФ китайської нелетальної допомоги.

Кірбі також зазначив, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.

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Нагадаємо, на початку тижня з’явилася інформація про можливі поставки китайськими компаніями в Росію нелетальної допомоги для використання у війні з Україною. Зокрема, йшлося про передачу бронежилетів і касок, але без потужної військової допомоги.

Автор: 

Китай (4532) допомога (8304) росія (64969) США (22590) Кірбі Джон (526)


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Любима партия слуг народу-кітайська комуністична.
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27.01.2023 20:34 Відповісти
Еще и первого поздравителя.
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27.01.2023 20:38 Відповісти
 
 