США стежать, щоб Китай не допомагав Росії у війні з Україною, - Кірбі

Сполучені Штати стежать, аби Пекін не надавав Росії будь-якої підтримки у її війні з Україною. Вони продовжують чітко наголошувати в діалозі з КНР про потенційні наслідки такої допомоги.

Про це заявив у п’ятницю під час телефонного брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми дали чітко зрозуміти китайцям, що зараз - не час підтримувати Росію. Ми продовжуємо вести ці розмови з китайцями", - зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення про поставки в РФ китайської нелетальної допомоги.

Кірбі також зазначив, що в Вашингтоні налаштовані переслідувати організації, які порушують санкції.

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Нагадаємо, на початку тижня з’явилася інформація про можливі поставки китайськими компаніями в Росію нелетальної допомоги для використання у війні з Україною. Зокрема, йшлося про передачу бронежилетів і касок, але без потужної військової допомоги.