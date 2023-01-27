Російські окупанти ввечері 27 січня атакували Запоріжжя, - міська влада
Російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.
"Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться у дописі.
Умісті оголошена повітряна тривога, під час якої пролунали два потужні вибухи, які чули мешканці різних районів обласного центру.
Топ коментарі
+17 Oleg Zaporogec
показати весь коментар27.01.2023 21:13
+15 Огусто
показати весь коментар27.01.2023 21:14
+9 Павел Иващенко #550891
показати весь коментар27.01.2023 21:19
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никаються як бо)(уйслаейв
Миколаїв!
Тримайтесь, брати Запорожці.
До речі, з Запоріжжя призовався на строкову службу в 1987 році, трохов знаю місто. Дуже подобаються Ваші мости через Річку, особливо ДніпроГес!
Витримаємо, переможемо.
Штуки 2-3.