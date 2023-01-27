Російські окупанти ввечері 27 січня атакували Запоріжжя, - міська влада

Російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться у дописі.

Умісті оголошена повітряна тривога, під час якої пролунали два потужні вибухи, які чули мешканці різних районів обласного центру.

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