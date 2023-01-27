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Російські окупанти ввечері 27 січня атакували Запоріжжя, - міська влада

ракета,обстріл

Російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв.

"Ворог атакує місто! Ймовірні повторні обстріли. Усі знаходьтеся у безпечних місцях!", - йдеться у дописі.

Умісті оголошена повітряна тривога, під час якої пролунали два потужні вибухи, які чули мешканці різних районів обласного центру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Запоріжжя, під завалами жінка, - міськрада. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2261) обстріл (28284)


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Топ коментарі
+17
Було гучно.. усі москалі пітараси
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27.01.2023 21:13
+15
Тримайтесь, Козаки! Ми за вас, ми з вам.

Миколаїв!
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27.01.2023 21:14
+9
Тримаймося разом , до перемоги !
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27.01.2023 21:19
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Було гучно.. усі москалі пітараси
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27.01.2023 21:13 Відповісти
Згоден, а також i симоньян та скарабеева
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27.01.2023 21:18 Відповісти
дє ці блйаді ******* цікаво
никаються як бо)(уйслаейв
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27.01.2023 21:31 Відповісти
Тримайтесь, Козаки! Ми за вас, ми з вам.

Миколаїв!
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27.01.2023 21:14 Відповісти
Тримаймося разом , до перемоги !
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27.01.2023 21:19 Відповісти
Тримайтеся - Полтавщина
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27.01.2023 21:35 Відповісти
Знаю не просто так, знаю з перших, що воно, **** таке. З перших часів війни нам насипали. При чому саме нам, нашому мікрорайону, тут і бойові реальні були, на військовому аеродромі... Потім вже, як у всіх: Літаки, РСЗВ, Піони, Смерчі(до речі до мене в автокооператив прилетіло, геть поруч з боксом), Урагани... А потім ті, ці саме С- 300. ******* нунах,*****. 6 місяців вночі насипали по місту... Остання прилетіла на район в 6 метрах від одного будинка, балкони усі зрізало, вікон зась, вирва хренасобі.
Тримайтесь, брати Запорожці.
До речі, з Запоріжжя призовався на строкову службу в 1987 році, трохов знаю місто. Дуже подобаються Ваші мости через Річку, особливо ДніпроГес!
Витримаємо, переможемо.
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27.01.2023 21:46 Відповісти
У нас кожної ночі, а коли буває і вдень прилітає... просто розголосу нема... А рядом Нікополь,Оріхів, Гуляйполе, і ще дуже багато сіл кожного дня стираються з землі....
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27.01.2023 21:59 Відповісти
На лінії протистояння, розмежування у нас, навіть фундаменту будинків немає. Села в 30 км зоні, і так їх у нас не багато, а тепер одні руїни. Луч, Правдине, Зоря, Українка, Посад-Покровському якось трохи повезло... то що.
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28.01.2023 07:28 Відповісти
Дайте вгадаю, С-300? А от якби по кацапах летіли ракети, дрони - вони б ці С-300 використовували щоб прикрити свої маєтки, дачі, особняки
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27.01.2023 21:16 Відповісти
Не при цій владі
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27.01.2023 21:16 Відповісти
Давай вгадаю з першого разу який гетьман за два тижні впорався б....
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27.01.2023 21:36 Відповісти
А не треба вгадувати. При Пороху ГУР працював в ерефії, на Донбасі взривав моторол, а при твому Єрмачку - віддали Цемаха, віддали ту шваль вагнерів і тд
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27.01.2023 23:10 Відповісти
Пишуть, що іскандер.. з Джанкоя.
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27.01.2023 21:21 Відповісти
Здається що то не с 300, а щось інше.
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27.01.2023 21:26 Відповісти
Нє...то не с300, ці падлюки кожну ніч прилітають, ми вже вивчили їхній звук, то шось друге було...
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27.01.2023 21:31 Відповісти
А пізніше вже точно парочка а то й 4 с300 прилетить з токмакського району... літом по 16 шт двічі за ніч бувало... зараз по дві-чотири висираються підари.
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27.01.2023 21:41 Відповісти
Ещё годик потерпеть и родят распиаренный дрон на 1000 км.
Штуки 2-3.
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27.01.2023 21:42 Відповісти
ту 141 з 70-х років))
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27.01.2023 21:51 Відповісти
Іскандер з Джанкоя. Я на вулиці був, так гучніше значно, ніж с-300 з відстані в кілометр. Значить дійсно 500 кг бч.
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27.01.2023 22:09 Відповісти
Зато в тг-каналах про роботу ппо начали писать...)))) Мабуть ми ще не вивчили де ппо а де прильот......
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27.01.2023 22:13 Відповісти
 
 