Директора НАБУ буде обрано до кінця тижня, - Зеленський

У Національного антикорупційного бюро України новий директор може з’явитися вже через тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.

"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.

За його словами, після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".

Під час спілкування зі студентами Президент також відзначив добрі результати процесу деолігархізації в Україні та реформу судової системи.

Говорячи про війну, глава держави зауважив, що миру не буде, допоки триватиме окупація росією частини українських територій. Він закликав світову спільноту до рішучої підтримки Україні з метою відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

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