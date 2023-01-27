Директора НАБУ буде обрано до кінця тижня, - Зеленський
У Національного антикорупційного бюро України новий директор може з’явитися вже через тиждень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.
За його словами, після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".
Під час спілкування зі студентами Президент також відзначив добрі результати процесу деолігархізації в Україні та реформу судової системи.
Говорячи про війну, глава держави зауважив, що миру не буде, допоки триватиме окупація росією частини українських територій. Він закликав світову спільноту до рішучої підтримки Україні з метою відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.
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Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.......
.......Під час спілкування зі студентами Президент також відзначив добрі результати процесу деолігархізації в Україні та реформу судової системи.😂 Джерело:
Нажаль він не Буратино, бо довжина нюхала вже б у кіломертах вимірювалась
..
Як швидко, без скандалів та конкурсів, відкритих судів, ток шоу політичних...
Незвично.
Ага! Прокурор "на 100%" вже був...
Яка ж "боротьба з корупцією" почнеться з "на 200% прокурором" і "на 100%" НАБУ!?! Нью-Васюки нервово курять!
А дєрьмака з татаровим віддати під суд ніяк?
антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед", - сказав Зеленський.
А вибори президента у 2024 році навесні. Є шанс.
Хто ж це буде?
В Україні навіть діти на таке вже не ведуться.
Хоча дурнів-любителів казочок від найвеличнішого казкаря все ж таки вдосталь.
Ось уже більше 15 днів як через електронний кабінет платника податків відправлено звіт з Єдиного соціального внеску. Квитанція №1 прийшла і в ній сказано чекати на квитанцію №2 після опрацювання звіту в Пенсійному фонді. Ось і чекаємо більше півмісяця на квитанцію №2, чого раніше не було. Знаючі люди сказали до кого звернутися і там за 200 грн. звіт пройде. З повідомлень в Інтернеті видання Дебет_Кредет така ситуація має місце багато де. Невже в нас корупція поширилася вже аж до того, що без поборів не можливо здати навіть електронну звітність?