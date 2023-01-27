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Директора НАБУ буде обрано до кінця тижня, - Зеленський

набу,набу_вивіска,набу_лого

У Національного антикорупційного бюро України новий директор може з’явитися вже через тиждень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування зі студентами Коледжу Європи у польському Натоліні.

"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.

За його словами, після цього усі антикорупційні інституції Україні "будуть працювати на 100%".

Під час спілкування зі студентами Президент також відзначив добрі результати процесу деолігархізації в Україні та реформу судової системи.

Говорячи про війну, глава держави зауважив, що миру не буде, допоки триватиме окупація росією частини українських територій. Він закликав світову спільноту до рішучої підтримки Україні з метою відновлення територіальної цілісності у межах міжнародно визнаних кордонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора НАБУ оберуть за два-три місяці, - член конкурсної комісії Кос

Автор: 

НАБУ (5062) Зеленський Володимир (23715)


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Топ коментарі
+41
корупційна структура у вас ще більш розвинута.
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27.01.2023 21:40
+34
Як приїхали аудитори з USA, так рухи пішли в уряді Так може всіх чиновників замінити на "західних". Ну, хоч на пару років?
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27.01.2023 21:42
+22
До речі , виявилось що члени каролєвської сім'ї , які фотографувались з Міколою , зовсім не члени каролєвської сім'ї , а якісь працівники готелю . . От " катлєта " , це ж треба таке вигадати . !
..
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27.01.2023 21:52
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корупційна структура у вас ще більш розвинута.
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27.01.2023 21:40 Відповісти
мля,если не штаты хрен бы избрали этого главу
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28.01.2023 08:22 Відповісти
Він мав бути на посаді ще в 2021 році
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28.01.2023 08:46 Відповісти
Ну прям "Ревизор" по Гоголю.
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27.01.2023 21:41 Відповісти
-"По "гоголю-моголю"" - автоматично повторив Рєзніков.
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27.01.2023 22:44 Відповісти
Та да. Знатно сраки горят. Чувствуют пятые точки.
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28.01.2023 00:21 Відповісти
Так что там с ценами на продукты и на всё остальное в госзакупках? Когда посадки и возвращение наворованного в бюджет?... Или никогда и смыв в Дубай с Таиландом?..
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27.01.2023 21:41 Відповісти
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура.😂
 Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед. Нам залишився тільки конкурс на голову Національного антикорупційного бюро. І через тиждень ми вже будемо мати керівника цього органу", - сказав Зеленський.......
.......Під час спілкування зі студентами Президент також відзначив добрі результати процесу деолігархізації в Україні та реформу судової системи.😂 Джерело:
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27.01.2023 21:41 Відповісти
Бред психічнохвороі чи обнюханоі людини
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27.01.2023 23:58 Відповісти
Скоріше очуєного брехуна...головне самому повірити в свою брехню, тоді можна іншим озвучити.
Нажаль він не Буратино, бо довжина нюхала вже б у кіломертах вимірювалась
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28.01.2023 17:30 Відповісти
Як приїхали аудитори з USA, так рухи пішли в уряді Так може всіх чиновників замінити на "західних". Ну, хоч на пару років?
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27.01.2023 21:42 Відповісти
100%
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27.01.2023 21:53 Відповісти
Була у нас Супрун, так зелень її звільнила. Після цього ціни в аптеказ в рази виросли, а в медзакладах почався безлад і знов розцвіла корупція
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27.01.2023 22:54 Відповісти
Безлад при ній почався..зелені його вже до абсурду довели
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28.01.2023 17:32 Відповісти
не мели нісенітниц. Супрун почала лад наводит
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29.01.2023 04:02 Відповісти
От як раз стикалась з цим "ладом"...перед тим, як переводити медицину на платні рейки, треба ввести обов'язкове медичне стазування і не по схемам схибленої неадекватки Третьякової. Не раджу Вам випробовувати на собі реформу, бо відчуєте скільки вартує "бещкоштовна" медицина
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29.01.2023 14:45 Відповісти
Рука америкі в сраці - кращий стимул )?
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28.01.2023 10:52 Відповісти
виявляється для нашої ментальності- так
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29.01.2023 04:04 Відповісти
І прецедент в історії вже такий є. Правда більше тисячі років тому але все повторюється. Згідно «Повести временных лет»: В год 6370 [862 от Р.Х.]. Пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные - норманны и англы, а еще иные готы - вот так и эти. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
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28.01.2023 18:04 Відповісти
Так і з'явились на київському престолі князі роду Рюріковичів. Тобто пока нового якогось шведа не оберемо на керівництво свої ніяк ради в країні не можуть дати. Тільки евреїв вже обирати мабуть досить
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28.01.2023 18:07 Відповісти
краще німця чи австрійця. в коричневій сорочці , наліво зачесаного
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29.01.2023 04:05 Відповісти
Коля-каклета?
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27.01.2023 21:42 Відповісти
До речі , виявилось що члени каролєвської сім'ї , які фотографувались з Міколою , зовсім не члени каролєвської сім'ї , а якісь працівники готелю . . От " катлєта " , це ж треба таке вигадати . !
..
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27.01.2023 21:52 Відповісти
підозрюю, катлети в його ресторації, з такого ж мяса
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27.01.2023 21:58 Відповісти
Ні , ну реально - у цього фрукта замашки Остапа Бендера .
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27.01.2023 22:10 Відповісти
ніт, шури балаганова
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27.01.2023 22:14 Відповісти
КорАлєвська сім'я на портрети за спиною Миколи.
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27.01.2023 22:22 Відповісти
******* захотел мальчонка
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27.01.2023 23:25 Відповісти
👏🏽👏🏽👏🏽 🤷🏻‍♂️
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28.01.2023 00:00 Відповісти
Так само як віслюк зєлєнскій в Омані зустрічі проводив з королями і царями
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28.01.2023 16:19 Відповісти
Що і туди хочуть "свого в доску'' поставити?
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27.01.2023 21:43 Відповісти
Його призначить ермак
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27.01.2023 21:43 Відповісти
назначалка не виросла. приїхали навіть не ревізори. це вже екзекутори
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29.01.2023 04:06 Відповісти
Кірюша?
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27.01.2023 21:43 Відповісти
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27.01.2023 21:45 Відповісти
Єдріт-мадріт, да шо ж це робиться, да коли ж це кончиться? От шо вашингтонський обком творить , так до ранку вони всі на фронт побіжать, спотикаючись
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27.01.2023 21:49 Відповісти
ВІ НІПАНІМАЄТЄ!!! ЄТО ДРУГОЄ?!!!
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28.01.2023 10:22 Відповісти
"новий директор може з'явитися вже через тиждень. Джерело:

Як швидко, без скандалів та конкурсів, відкритих судів, ток шоу політичних...
Незвично.
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27.01.2023 21:45 Відповісти
Просто мудак
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27.01.2023 21:46 Відповісти
він повинен пройти тест з одного запитання "по чому скумбрія"?
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27.01.2023 21:48 Відповісти
Ну навіщо так валить?
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27.01.2023 21:52 Відповісти
И это ведь "ревизоры" только приехали... Что же начнется когда они возьмутся за работу?
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27.01.2023 21:50 Відповісти
ні, не ревізори. то вже екзекутор
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29.01.2023 04:08 Відповісти
Старший помічник єрмака по зв'язках з мікрофоном.
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27.01.2023 21:52 Відповісти
немає ж корупції, що ти змінюєш покази, потерпілий
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27.01.2023 21:53 Відповісти
"будуть працювати на 100%"

Ага! Прокурор "на 100%" вже був...
Яка ж "боротьба з корупцією" почнеться з "на 200% прокурором" і "на 100%" НАБУ!?! Нью-Васюки нервово курять!

А дєрьмака з татаровим віддати під суд ніяк?
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27.01.2023 21:53 Відповісти
"У нас розвинута антикорупційна інфраструктура. Ми також дуже непогано на цьому шляху просуваємося вперед", - сказав Зеленський.
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27.01.2023 22:05 Відповісти
Так і пропитляли "слуги", бо до закінчення їх каденції залишився рік. Я маю на увазі вибори.
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27.01.2023 22:10 Відповісти
Під час війни (воєнного стану) вибори не проводять. Конституція забороняє.
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27.01.2023 22:25 Відповісти
Здається я це знаю, вчився непогано, а Вим що, розраховуєте, що війна буде продовжуватися ще рік? В такому разі країна не витримає місцевих кнурчуків.
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28.01.2023 17:01 Відповісти
Зеленим невигідне закінчення війни. По-перше від корита відповзати не хочуть. А по-друге реально розуміють, що Янек хоч до Ростову встиг зліняти, а вони не встигнуть. Одних на фонарних стовпах перевішають, інших позбивають при спробах втечі літаками, дякуючи світові, є чим.
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28.01.2023 17:39 Відповісти
По Конституції вибори до Верховної Ради мають відбуватись у цьому році восени (остання неділя жовтня на п'ятому році каденції ВР). Для цього треба відмінити воєнний стан в країні вже влітку (для повноцінної передвиборчої кампанії). Ви вважаєте, що це реально?

А вибори президента у 2024 році навесні. Є шанс.
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28.01.2023 20:00 Відповісти
Щось тут не так, коли вибирали керівника САП Зе мовчало до останього, а тут така впевненість.
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27.01.2023 22:12 Відповісти
бо приїхали пани в білих шолома
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29.01.2023 04:09 Відповісти
Яка корупція? Верещучку не смішіть...
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27.01.2023 22:18 Відповісти
Ще один результат американського аудиту. Зеленському наказали виконувати обіцянки і перестати брехати.
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27.01.2023 22:29 Відповісти
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27.01.2023 22:32 Відповісти
Він же тільки читає, що ви від нього хочете.
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27.01.2023 22:32 Відповісти
Чому він це каже польським студентам?
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27.01.2023 22:31 Відповісти
бо свої вже не вірят
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29.01.2023 04:11 Відповісти
....Мы также очень неплохо на этом пути продвигаемся вперед ..ЕЩЕ 3.659.724 ВЕДЕР ВОДЫ И ЗОЛТОЙ КЛЮЧИК БУДЕТ НАШ ...Источник:
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27.01.2023 22:39 Відповісти
С самого початку брехало Українцям нічого не змінилося
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27.01.2023 22:40 Відповісти
и им будет уволенный с поста министра обороны с почестями и грамотой Резников!!!!!
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27.01.2023 23:12 Відповісти
нового корупционера?
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27.01.2023 23:33 Відповісти
Директором НАБУ лучше всего назначить какого нибудь аудитора из США
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27.01.2023 23:40 Відповісти
Наприклад, Вікторію Спартц. Впевнений, що вона свій паспорт з тризубцем ще не здавала.
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28.01.2023 00:25 Відповісти
Чекаємо.
Хто ж це буде?
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28.01.2023 08:27 Відповісти
В ЗСУ быстрее забирают!)
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28.01.2023 09:58 Відповісти
Зелена жи2 хаотично намагається створити вигляд напруженої роботи, і зараз Зелупа б'є хвостом бо приїхали аудитори з США а це серйозно.
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28.01.2023 10:04 Відповісти
А шо такое? Неужели воруют?
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28.01.2023 12:00 Відповісти
Засуетились ...ляди! "К нам едет ревизор!".
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28.01.2023 12:02 Відповісти
Такі казочки неЛох може розповідати тільки студентам якогось закордонного коледжу.
В Україні навіть діти на таке вже не ведуться.
Хоча дурнів-любителів казочок від найвеличнішого казкаря все ж таки вдосталь.
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28.01.2023 12:39 Відповісти
Так вже більше року з адміністрації президента всяляко заважають обранню. Ч Зеленський цього не знав? Невже від досі думає, що оточений рожевими єдинорогами, які какають райдугами?
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28.01.2023 14:38 Відповісти
Там, де пахне грошима або можуть *******.. у Найвеличнішого чуйка добра. Тут і мізків не треба - до нас їдуть ревізори.
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28.01.2023 21:16 Відповісти
Тобто, у неділю 29 січня.
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28.01.2023 14:43 Відповісти
Копняк під сраку- нацкращий аргумент
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28.01.2023 15:26 Відповісти
Директором НАБУ буде кіріл тімашенко
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28.01.2023 16:20 Відповісти
Без дЕрмака что без рук
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28.01.2023 19:56 Відповісти
Йохане ДБР треба розігнати, а ії робітників під суд - так шкодити Україні як це робить ДБР може тільки фсб і гру разом узяті.
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28.01.2023 20:07 Відповісти
Слава Богу! Може ще встигнемо в строк здати електронну звітність.
Ось уже більше 15 днів як через електронний кабінет платника податків відправлено звіт з Єдиного соціального внеску. Квитанція №1 прийшла і в ній сказано чекати на квитанцію №2 після опрацювання звіту в Пенсійному фонді. Ось і чекаємо більше півмісяця на квитанцію №2, чого раніше не було. Знаючі люди сказали до кого звернутися і там за 200 грн. звіт пройде. З повідомлень в Інтернеті видання Дебет_Кредет така ситуація має місце багато де. Невже в нас корупція поширилася вже аж до того, що без поборів не можливо здати навіть електронну звітність?
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28.01.2023 20:27 Відповісти
Мабуть одержав чарівного пенделя від Байдена. Засуєтився, не так як із головою САП два роки тягнув, *******
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28.01.2023 21:13 Відповісти
скоріше від Бернса.
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29.01.2023 04:13 Відповісти
директор НАБУ будет избран к концу недели и я уже знаю кого изберут - Зеленский
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29.01.2023 00:10 Відповісти
 
 