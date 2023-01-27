Вітроенергетика України може стимулювати експорт електроенергії в ЄС, – Центр Разумкова
Україні необхідно підтримувати проєкти будівництва вітроелектростанцій, які можуть генерувати дешеву електроенергію і на яку буде великий попит з боку країн ЄС.
На цьому наголошує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки йдуть розмови про різні технології і типи атомних реакторів для України в далекосяжній перспективі, країна поки що не просунулася в проєктах енергетики, які можна зробити фактично в режимі "тут і зараз". Треба дати можливість інвесторам побудувати заплановані вітроелектростанції за прийнятних умов підтримки", - заявив Омельченко.
За його словами, зелений тариф на вітрову енергетику складає – 88 євро, що дуже близько до середньорічного українського РДН та в рази нижче цін в ЄС. Пікові ціни на електроенергію в багатьох країнах ЄС спостерігалися саме в липні-вересні. Тоді ціна знаходилася в проміжку 400-700 євро за мВт-год.
"При ціні РДН – 80 євро колосальну рентабельність відзначити не важко. Завдяки цьому країна й заробила 5 мільярдів гривень", - сказав експерт. Омельченко також підкреслив, що вітрова генерація є і перспективною, і досить конкурентною для України, в т.ч. для нарощення експорту електроенергії з країни після відновлення енергосистеми.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу. Крім того, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.
За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.
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Понятно,что е. енергия по цене золота пойдет на внутренний рынок. Это не считая того, что эти станции работают либо когда есть ветер, либо солнце. И для балансировки нужно держать в разогретом состоянии кучу ТЭС.
Сам не буду доїдати, але інших годуватиму.
Грошики ж-бо дужжже хароші!
I estimate an average of low
1000 full-load hours
for windenergy turbines up to 150m total height, and
1500 full-load hours up to 250m total height.
A year has rounded up 8800 / 9000 hours.
So, medium height turbines at 1 MW
would deliver 1 GWh a year,
very high turbines at 4 MW
would deliver 6 GWh a year.
Conservative estimate of me,
a conservative enthusiast of renewable energies.
If the wholesale price for the producer would
be 10 €ct/kWh,
it would be
1€ / 10 kWh,
10 € / 100 kWh,
100 € / 1 MWh,
100'000 € / 1 GWh.
The average installation price of a Windturbine
had been 1 mio € / 1 MW years ago,
now it is 1.5 mio € / 1 MW.
4 MW Windturbine would cost 6 mio Euros,
earning 600'000 Euros a year at
raw sale price of 10 ct / kWh,
and 300'000 Euros a year at a bourse price
of 5 ct / kWh.
Summer prices were high,
for winds are slower then,
because the temperature differences
are lesser between Equator and North Pole.
A wind turbine is built for 20 years,
but lasts longer,
especially in lower wind areas like Ukraine.
Any Oligarch could just set those up
easily, and become rich as Oscar.
The thing is interest rates for credits.
Программа до 2030 года увеличить долю возобновляемой энергии до 80% к 2030 году