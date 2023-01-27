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Новини
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Вітроенергетика України може стимулювати експорт електроенергії в ЄС, – Центр Разумкова

енергетика

Україні необхідно підтримувати проєкти будівництва вітроелектростанцій, які можуть генерувати дешеву електроенергію і на яку буде великий попит з боку країн ЄС.

На цьому наголошує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки йдуть розмови про різні технології і типи атомних реакторів для України в далекосяжній перспективі, країна поки що не просунулася в проєктах енергетики, які можна зробити фактично в режимі "тут і зараз". Треба дати можливість інвесторам побудувати заплановані вітроелектростанції за прийнятних умов підтримки", - заявив Омельченко.

За його словами, зелений тариф на вітрову енергетику складає – 88 євро, що дуже близько до середньорічного українського РДН та в рази нижче цін в ЄС. Пікові ціни на електроенергію в багатьох країнах ЄС спостерігалися саме в липні-вересні. Тоді ціна знаходилася в проміжку 400-700 євро за мВт-год.

"При ціні РДН – 80 євро колосальну рентабельність відзначити не важко. Завдяки цьому країна й заробила 5 мільярдів гривень", - сказав експерт. Омельченко також підкреслив, що вітрова генерація є і перспективною, і досить конкурентною для України, в т.ч. для нарощення експорту електроенергії з країни після відновлення енергосистеми.

Читайте також: Взимку енергосистемі може допомагати вітроенергетика, – "Укренерго"

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу. Крім того, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Автор: 

Центр Разумкова (209) енергетика (2581) альтернативна енергетика (847)


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Топ коментарі
+8
Ох ці розумні з центру вже переплюнули по розуму самого Разумкова...
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27.01.2023 21:57
+8
ПЗДЦ експерти - це нічого що вітрова енергія одна із самих дорогих!!!
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27.01.2023 22:00
+8
Французи в 2022 року запустили 58 блок АЕС і планують до 2035 року ще 30 ( а вони про вітрову енергію )
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27.01.2023 22:05
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Ох ці розумні з центру вже переплюнули по розуму самого Разумкова...
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27.01.2023 21:57 Відповісти
Просто Ахметов рветься до мільярдів що дадуть УКРАІНЕ на відновлення. Мало йому вілли за 200 млн. Думае, що Українці досі лошари і іхможно поіметь
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28.01.2023 01:22 Відповісти
Сколько рыжий ублюдок Гудок забашлял вове омельченко ?
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27.01.2023 21:57 Відповісти
Там кроме рыжего целый пул дойщиков бюджета собрался. Ахметов, Пинчук, Коломойский. Это самые крупные ветросолцестроители. И самое главное-под мулькой, что они шо то там собираются эспортировать, прри тотальном дефиците в энергосистеме Украины в 5 Гигаватт!
Понятно,что е. енергия по цене золота пойдет на внутренний рынок. Это не считая того, что эти станции работают либо когда есть ветер, либо солнце. И для балансировки нужно держать в разогретом состоянии кучу ТЭС.
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28.01.2023 00:34 Відповісти
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27.01.2023 21:59 Відповісти
ПЗДЦ експерти - це нічого що вітрова енергія одна із самих дорогих!!!
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27.01.2023 22:00 Відповісти
Французи в 2022 року запустили 58 блок АЕС і планують до 2035 року ще 30 ( а вони про вітрову енергію )
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27.01.2023 22:05 Відповісти
Ге ж...
Сам не буду доїдати, але інших годуватиму.
Грошики ж-бо дужжже хароші!
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27.01.2023 22:11 Відповісти
меня убило "дешевой" я сам скажем так электромонтажник , да с ветрогенераторами я не сталкивался но хитрозделаных с солнечными батареями насмотрелся которые на свои нужды не брали ни киловатта а все отдавали в сеть а сами для себя брали или из сети или с биз/диз генераторов
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27.01.2023 22:14 Відповісти
Якщо це так вигідно, для чого державна підтримка?
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27.01.2023 22:23 Відповісти
дешевой для кого? если цена зеленой что выкупается государством у производителя - с 2022 - 3.71 (до этого 5,04)
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27.01.2023 22:34 Відповісти
Це ж скільки грошей занесла "зелена мафія", якщо пропонують продавати електроенергію у ЄС в час, коли уся Україна потерпає без неї. Продали вже повністю совість, очі затулив зелений тариф. Дуже неприємно, що у цьому приймають участь і інтернет-ресурси, які позіцініювали себе як патріотичні.
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27.01.2023 22:41 Відповісти
Та кажуть, що вони й зараз продають, а люди в темноті гибіють. СБУ б у цьому покопатися, але мабуть все пролачено.
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27.01.2023 22:47 Відповісти
Брехня.. Кожен день перетоки із ЕС від 600 до 6000 Мегаватт.
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28.01.2023 00:36 Відповісти
Прикрийтте вже цей розсадник бредятини.
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27.01.2023 22:43 Відповісти
Почекайте ви з експортом, спочатку відключення у себе скасуйте.
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27.01.2023 22:45 Відповісти
Ви спочатку Україну енергетикою забезпечте, а потім про експорт думайте. Люди по 18 годин без світла на до бу сидять.
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27.01.2023 22:46 Відповісти
In a mainly landlocked country as Ukraine is,
I estimate an average of low
1000 full-load hours
for windenergy turbines up to 150m total height, and
1500 full-load hours up to 250m total height.

A year has rounded up 8800 / 9000 hours.

So, medium height turbines at 1 MW
would deliver 1 GWh a year,
very high turbines at 4 MW
would deliver 6 GWh a year.

Conservative estimate of me,
a conservative enthusiast of renewable energies.

If the wholesale price for the producer would

be 10 €ct/kWh,

it would be

1€ / 10 kWh,
10 € / 100 kWh,
100 € / 1 MWh,
100'000 € / 1 GWh.

The average installation price of a Windturbine
had been 1 mio € / 1 MW years ago,
now it is 1.5 mio € / 1 MW.

4 MW Windturbine would cost 6 mio Euros,
earning 600'000 Euros a year at
raw sale price of 10 ct / kWh,
and 300'000 Euros a year at a bourse price
of 5 ct / kWh.

Summer prices were high,
for winds are slower then,
because the temperature differences
are lesser between Equator and North Pole.

A wind turbine is built for 20 years,
but lasts longer,
especially in lower wind areas like Ukraine.

Any Oligarch could just set those up
easily, and become rich as Oscar.

The thing is interest rates for credits.
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27.01.2023 22:48 Відповісти
Насколько важны https://de.statista.com/themen/3003/erneuerbare-energien/ возобновляемые источники энергии для производства электроэнергии в Германии в прошлом году? Короткий ответ: очень много! По данным https://www.energy-charts.info/charts/renewable_share/chart.htm?l=de&c=DE&share=ren_share_public&interval=year ********** ISE , их доля в структуре производства электроэнергии в 2021 году составляла около 46 процентов, а в 2022 году - почти 50 процентов. Большая часть этого приходится на https://de.statista.com/themen/609/windenergie/ энергию ветра и https://de.statista.com/themen/156/photovoltaik/ солнца . .

Программа до 2030 года увеличить долю возобновляемой энергии до 80% к 2030 году
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28.01.2023 06:58 Відповісти
"новость", на уровне мышления избирателей зеленского...
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28.01.2023 07:44 Відповісти
Хай збудують лінії від своїх вітряків в в Європу і продають. А не скидають тіпа в мережу де: атомні електростанції - понад 55%.ТЕС та ТЕЦ - 30%,ГЕС та ГАЕС - 6,7%.Частка відновлюваної енергетики (сонячні, вітрові, біостанції) склала понад 8%.
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28.01.2023 12:13 Відповісти
 
 