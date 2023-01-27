Вітроенергетика України може стимулювати експорт електроенергії в ЄС, – Центр Разумкова

Україні необхідно підтримувати проєкти будівництва вітроелектростанцій, які можуть генерувати дешеву електроенергію і на яку буде великий попит з боку країн ЄС.

На цьому наголошує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки йдуть розмови про різні технології і типи атомних реакторів для України в далекосяжній перспективі, країна поки що не просунулася в проєктах енергетики, які можна зробити фактично в режимі "тут і зараз". Треба дати можливість інвесторам побудувати заплановані вітроелектростанції за прийнятних умов підтримки", - заявив Омельченко.

За його словами, зелений тариф на вітрову енергетику складає – 88 євро, що дуже близько до середньорічного українського РДН та в рази нижче цін в ЄС. Пікові ціни на електроенергію в багатьох країнах ЄС спостерігалися саме в липні-вересні. Тоді ціна знаходилася в проміжку 400-700 євро за мВт-год.

"При ціні РДН – 80 євро колосальну рентабельність відзначити не важко. Завдяки цьому країна й заробила 5 мільярдів гривень", - сказав експерт. Омельченко також підкреслив, що вітрова генерація є і перспективною, і досить конкурентною для України, в т.ч. для нарощення експорту електроенергії з країни після відновлення енергосистеми.

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Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне стати хабом "зеленої" енергетики для Євросоюзу. Крім того, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.