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Іспанія планує навесні передати Україні танки Leopard-2

танк,leopard

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид передасть Україні танки Leopard-2 вже навесні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Роблес, до України відправлять танки Leopard 2A4, які зараз знаходяться на базі в Сарагосі.

"Йдеться не лише про відправлення машин, а й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування", – заявила міністр оборони Іспанії.

Вона додала, що перед відправленням до України танки пройдуть техобслуговування та за необхідності ремонт.

Як зазначається, Іспанія має 347 бойових танків Leopard 2, з яких 108 – моделі 2А4, закуплені в Німеччині в 1990-х роках, і 239 – так званої 2Е, іспанської версії та однієї з найсучасніших. Зі 108 Leopard 2A4 у Сарагосі знаходяться 54 танки – вони в законсервованому стані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія може передати Україні 53 танки Leopard 2, 20 із них - у хорошому стані, інші потребують обслуговування, - El Mundo

Автор: 

Іспанія (900) танк (2059)


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Топ коментарі
+5
спасибі хоч не "по осені"
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27.01.2023 22:42
+5
это если грунт будет мерзлый. Что касается танков, то дело не только в поставке, но в подготовке экипажей и техников. Это минимум 2 месяца. Вот как раз февраль-март. Быстрее там никак, иначе толку не будет никакого.
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27.01.2023 23:05
+2
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27.01.2023 22:46
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спасибі хоч не "по осені"
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27.01.2023 22:42 Відповісти
Дранг нах Остен ... можем повторить
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27.01.2023 22:45 Відповісти
Навесні якого року?
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27.01.2023 22:45 Відповісти
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27.01.2023 22:46 Відповісти
Весною грунт підсохне, а рашисти видохнуться у наступах і засохнуть.
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27.01.2023 22:47 Відповісти
Не апрельская ли шутка? Обратите внимание, как много и уже недели три говорят о наступлении кацапов в феврале, что логично конечно, грунт мерзлый, зима затяжная, потеплеет только после Пасхи итд. И как издёвка про танки то летом, то весной, то к концу года. Ведь так. Сколько же словесной шелухи мы наслушались от дружбанов? Буквально две три страны реально помогают в срок.
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27.01.2023 22:59 Відповісти
это если грунт будет мерзлый. Что касается танков, то дело не только в поставке, но в подготовке экипажей и техников. Это минимум 2 месяца. Вот как раз февраль-март. Быстрее там никак, иначе толку не будет никакого.
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27.01.2023 23:05 Відповісти
Так и я же об этом. А ведь тема крепко пошла ещё летом, пусть с с сентября точно. Почти пол года потеряли. И так во всём. Як пороблэно.
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27.01.2023 23:16 Відповісти
Грунт должен промёрзнуть хотя бы до минус пяти градусов. К счастью, сейчас температура выше, поэтому тяжёлая техника до высыхания грунта весной не пройдёт. Так что как раз время впритирку для подготовки есть.
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27.01.2023 23:56 Відповісти
Все-таки многие верили в огромную силу рашки и в то что они еще ничего не начинали. Но сейчас понемногу приходят к реальности. Время еще есть, до лета никто наступать не будет, а будут копить ударный кулак. А вот оборонятся придется. Мобилизированных много у них. Их худо бедно научили стрелять, кое как одели. А вот кормить и содержать особо нечем. Потому в ближайшие месяц-два они будут усиленно их использовать для разнообразных штурмов. По прогнозам их хватит на месяц-два, не больше. Потом наступит фаза небольшого затишья на пару месяцев и наше контрнаступление скорее всего уже летом. А дальше видно будет.
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28.01.2023 08:47 Відповісти
Не пройде жоден живий москаль,
Не допоможе оркам навіть Іран
Вся Європа з нами та Дядько Сем
Кремль буде зруйновано! No pasarán!
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27.01.2023 23:25 Відповісти
тьотя Ріта, у нас весна починається першого березня, а у вас в Іспаніі взагалі в лютому, бо стає так тепло як у нас на початку травня. Тому давайте вже будемо рахувати по вашій весні.
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27.01.2023 23:41 Відповісти
Навіщо Іспанії взагалі ті танки?? Апельсини на них збирають??
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28.01.2023 00:28 Відповісти
Чихлитесь резче, а то ви какието слишком разслабленние, нуда как посмотришь на марш или бег армейцев испанских то вообще в голове паника начинается
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28.01.2023 00:47 Відповісти
 
 