Іспанія планує навесні передати Україні танки Leopard-2

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид передасть Україні танки Leopard-2 вже навесні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За словами Роблес, до України відправлять танки Leopard 2A4, які зараз знаходяться на базі в Сарагосі.

"Йдеться не лише про відправлення машин, а й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування", – заявила міністр оборони Іспанії.

Вона додала, що перед відправленням до України танки пройдуть техобслуговування та за необхідності ремонт.

Як зазначається, Іспанія має 347 бойових танків Leopard 2, з яких 108 – моделі 2А4, закуплені в Німеччині в 1990-х роках, і 239 – так званої 2Е, іспанської версії та однієї з найсучасніших. Зі 108 Leopard 2A4 у Сарагосі знаходяться 54 танки – вони в законсервованому стані.

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