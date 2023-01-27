Іспанія планує навесні передати Україні танки Leopard-2
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид передасть Україні танки Leopard-2 вже навесні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За словами Роблес, до України відправлять танки Leopard 2A4, які зараз знаходяться на базі в Сарагосі.
"Йдеться не лише про відправлення машин, а й про підготовку екіпажів та технічне обслуговування", – заявила міністр оборони Іспанії.
Вона додала, що перед відправленням до України танки пройдуть техобслуговування та за необхідності ремонт.
Як зазначається, Іспанія має 347 бойових танків Leopard 2, з яких 108 – моделі 2А4, закуплені в Німеччині в 1990-х роках, і 239 – так званої 2Е, іспанської версії та однієї з найсучасніших. Зі 108 Leopard 2A4 у Сарагосі знаходяться 54 танки – вони в законсервованому стані.
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