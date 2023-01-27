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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні повторення подій лютого 2022 року неможливе, - Данілов

данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині повторення подій лютого 2022 року - повномасштабного наступу Росії - неможливе.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє  Радіо Свобода.

"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року - це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - сказав очільник Ради.

Данілов зауважив, що Росія - це люди колишнього Радянського Союзу і для них важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат, тож, вони цілком можливо готують на 24 лютого нову хвилю. Проте на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.

"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки - ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", - додав Данілов.

При цьому секретар РНБО додав, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення РФ військ і можливих напрямків їх наступів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни можуть піти 24 лютого в наступ у Донецькій та Луганській областях, - Данілов

Автор: 

армія рф (17250) Данілов Олексій (1259) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+26
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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27.01.2023 22:59
+22
А якби ви не зарізали усі оборонні програми, не почали відводити війська, і зазирати в дупу *****, шукаючи там мир, якби будували не дороги, а танки, якби готувалися до війни, коли всі розвидки Заходу вам про неї кричали - то й 24.2022 ніколи б не стало можливим... А тепер Україна платить надзвичано страшну ціну, щоб 24.2022 більше не повторилося, і ціна з кожним днем все зростає.
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27.01.2023 22:53
+22
Так вони готувались до війни.
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27.01.2023 22:57
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довбойоб-це його справжнє приізвище.вони там всі генератори випадкових слів
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27.01.2023 22:51 Відповісти
І ібло таке задумчіве на фото. Як у чапаєва бл.
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27.01.2023 23:15 Відповісти
Обижаете. Он черные трусы одел, а мы все не поняли что и к чему.
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28.01.2023 00:23 Відповісти
А якби ви не зарізали усі оборонні програми, не почали відводити війська, і зазирати в дупу *****, шукаючи там мир, якби будували не дороги, а танки, якби готувалися до війни, коли всі розвидки Заходу вам про неї кричали - то й 24.2022 ніколи б не стало можливим... А тепер Україна платить надзвичано страшну ціну, щоб 24.2022 більше не повторилося, і ціна з кожним днем все зростає.
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27.01.2023 22:53 Відповісти
Одни якби. Главное не надо было ЯО отдаавть было. Все что щас наблюдаем - это последствия того шага.
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27.01.2023 22:57 Відповісти
Так, з цього й почали. Але тоді гаранти руки викручували. Та мало - віддали ЯО, вони ж усю зброю совкову розпродали, і кацапам за знижку за газ віддали ті ракети, які на нас летять.
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27.01.2023 23:02 Відповісти
Годі молитись на ту ЯЗ, вона нічим би не допомогла. Все одно Україна її першою б не застосовувало, а кацапи і так не застосовують.
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27.01.2023 23:10 Відповісти
Сильно ошибаетесь. Назовите хоть одну страну с ЯО ,чтоб хоть метр территории потеряла от внешнего врага.
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27.01.2023 23:15 Відповісти
экс-президент Украины https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонид Кравчук в интервью немецкому агентству https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Welle Deutsche Welle сказал, что Будапештский меморандум был только формальностью, так как фактически Киев был бессилен. У Украины не было в принципе возможности поддерживать существование своего ядерного оружия, так как, если ракеты и производились на Украине (и тоже требовали существенных средств для поддержания на тот момент третьего в мире по численности ядерного арсенала в безопасном и боеготовном положении), то ядерные заряды производились в России. А что ещё более важно - вся система управления ядерным оружием находилась в России и Украина не имела к ней доступаhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC#cite_note-:0-19 [19] :
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27.01.2023 23:48 Відповісти
Так вони готувались до війни.
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27.01.2023 22:57 Відповісти
в руках бойові піки
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27.01.2023 23:03 Відповісти
с кусками плоти поверженного врага ))))
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27.01.2023 23:18 Відповісти
вбили і з"їли
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27.01.2023 23:22 Відповісти
Красавєли. Так моглі тіко вони. Лучезарні троглодити. 3й лишній.
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27.01.2023 23:23 Відповісти
Все вони добре, навіть супер добре розуміли, коли проводили скорочування армії, відвід її із укріплень, знищення ракетних програм попередників..., така була у них задача, але сумські, чернігівські і київські мисливці і самооборона зламала всі плани, та ще і Кривонос велів вилити на злітну полосу аеродрома в Києві масло, щоб не сіли ворожді літаки... Побачивши це, "войовничі" слуги спочатку частково розбіглися, а потім повернулися, переодяглися у військовий однострій ЗСУ і почали брехати, що Києв спав Кірєєв, який передав Буданову цінні данні перед самим нападом (США і Англія про це кричали 2 місяці) і головний посил до своїх 73% - США і Європа дай зброю, гроші, все і закрий небо...
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28.01.2023 08:40 Відповісти
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27.01.2023 22:57 Відповісти
В результаті спланованих і ефективних дій російських спецслужб, які протягом останніх двох років ретельно готувалися до вторгнення, станом на ранок 24 лютого Україна перебувала наче у летаргічному сні, бо військово-політичне керівництво держави замість того, аби готуватися до очевидної війни, радило громадянам готуватись до шашликів.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...

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27.01.2023 22:59 Відповісти
Невже в травневі шашлики ніхто не вірить?
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27.01.2023 23:00 Відповісти
тобі це ваш кент Бульбашенко сказав?
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27.01.2023 23:03 Відповісти
Недавно читал у Доника, что в белгородской области начинает развертываться восстановленная кантемировская дивизия, причем не на старье, а на новых Т-90. Которые типа уже закончились в рф. Опять на Харьков походу попрут.
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27.01.2023 23:03 Відповісти
Кантемірівська дивізія не у Білгородській області, а вже в Україні. Але в неї нема значної кількості T-90. І горять вони так само добре, як і старі.
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28.01.2023 02:02 Відповісти
У 22 то вже було слідство того, шо відбувалось з 19 року. І як той самосвал схибив.
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27.01.2023 23:03 Відповісти
Таке ж тупе, як і 73% що привели зелених шльондри до влади
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27.01.2023 23:04 Відповісти
У лютому 2022 кацапи йшли як на парад. Вони не чекали опору. Тепер так не буде. Тому треба дуже добре готуватися. Чи розуміє це Данилов?
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27.01.2023 23:05 Відповісти
Вы правы. В этот раз уже не будет так, относительно легко, как год назад.
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27.01.2023 23:32 Відповісти
"На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - сказав очільник Ради. Джерело:
Так за півролу до лютого 2022 року пильність мала рости кожного дня на 1мільярд грн. для армії.
Сорочку чорну вже ж одягали кожного дня? Чи через день, щоб Демченко не запідозрив чогось?
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27.01.2023 23:05 Відповісти
Ну чего тут скажешь, ванга случайных словосочетаний
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27.01.2023 23:07 Відповісти
На відміну від Данілова у дуже багатьох людей добра пам'ять
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27.01.2023 23:11 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
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27.01.2023 23:21 Відповісти
Звісно, що не повториться, бо завдяки "старанням" мерзоти типу данілова пів країни зруйновано! Ці ж бидла загрози не бачили!
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27.01.2023 23:30 Відповісти
...ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися.
але ми всі, в ОПі, над цим "сіквелом" плідно працюємо...
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28.01.2023 00:10 Відповісти
а шо не таґ?
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28.01.2023 00:13 Відповісти
-- не бійтеся, пес не кусаєцця
-- а шо? в нього зубів нема ???
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28.01.2023 00:14 Відповісти
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28.01.2023 00:28 Відповісти
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28.01.2023 00:30 Відповісти
Та ти шо, а найвеличниший казав про шашлички, и шо не треба паникувати, а получилось вот так вот, хтось *******
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28.01.2023 04:46 Відповісти
Так ми ж і корупцію побороли на початок 2023 року!
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25.02.2023 08:22 Відповісти
 
 