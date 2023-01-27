Сьогодні повторення подій лютого 2022 року неможливе, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що нині повторення подій лютого 2022 року - повномасштабного наступу Росії - неможливе.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Радіо Свобода.
"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року - це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні і пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", - сказав очільник Ради.
Данілов зауважив, що Росія - це люди колишнього Радянського Союзу і для них важливо мати хоча б якісь досягнення до певних сакральних дат, тож, вони цілком можливо готують на 24 лютого нову хвилю. Проте на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.
"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки - ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими і готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", - додав Данілов.
При цьому секретар РНБО додав, що для України не є таємницею інформація щодо накопичення РФ військ і можливих напрямків їх наступів.
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Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.
Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
Так за півролу до лютого 2022 року пильність мала рости кожного дня на 1мільярд грн. для армії.
Сорочку чорну вже ж одягали кожного дня? Чи через день, щоб Демченко не запідозрив чогось?
але ми всі, в ОПі, над цим "сіквелом" плідно працюємо...
-- а шо? в нього зубів нема ???