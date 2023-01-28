Більшість громадян Німеччини підтримує надання Україні танків Leopard-2, – опитування

Більшість громадян Німеччини підтримує рішення уряду щодо надання Україні основних бойових танків Leopard-2.

Про це свідчать результати соцопитування, яке провела 24–26 січня дослідницька група Wahlen для німецького телеканалу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Так, 54% респондентів заявили, що вважають рішення про постачання танків правильним, 38% висловилися негативно.

Більшість опитаних, хто висловився за надання Києву Leopard-2 – це прихильники "Зелених" (75%), партії глави МЗС ФРН Анналени Бербок і віцеканцлера Роберта Габека.

Підтримали надання Україні танків 61% прибічників Соціал-демократичної партії, до якої належить канцлер ФРН Олаф Шольц.

На заході Німеччини рішення уряду схвалили 59% опитаних (33% – проти), а на сході ФРН – 35% (57% – проти).

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