Більшість громадян Німеччини підтримує надання Україні танків Leopard-2, – опитування
Більшість громадян Німеччини підтримує рішення уряду щодо надання Україні основних бойових танків Leopard-2.
Про це свідчать результати соцопитування, яке провела 24–26 січня дослідницька група Wahlen для німецького телеканалу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Так, 54% респондентів заявили, що вважають рішення про постачання танків правильним, 38% висловилися негативно.
Більшість опитаних, хто висловився за надання Києву Leopard-2 – це прихильники "Зелених" (75%), партії глави МЗС ФРН Анналени Бербок і віцеканцлера Роберта Габека.
Підтримали надання Україні танків 61% прибічників Соціал-демократичної партії, до якої належить канцлер ФРН Олаф Шольц.
На заході Німеччини рішення уряду схвалили 59% опитаних (33% – проти), а на сході ФРН – 35% (57% – проти).
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В них вже століття одна валюта - "четвєрть" = 5 "поллітра", тепер ще й = 25 "бояри".
У наших краях все нормально.
А от наприклад біля Люксембурга чи Франції жити можна нормально.
Шо ж в них так скоро думка змінюється... прям як на московії? Гени даються взнаки, чи шо?
PS. когда ее нет, то я за нее
ФОТО З ФБ СВЯТОСЛАВА ЛІТИНСЬКОГО
Волонтер Святослав Літинський розповів, що авто, які він віддав прикордонникам на Львівщині, зареєстрували на вітчима начальника застави ДПСУ у Смільниці Самбірського району.
Інцидент він https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy/posts/pfbid024YQPh8hvP1V1Jk2NGuj8gmqtNPZvQ4SBW2LBRpQDJcx2Qzqn8mhULnhD9bvKKLNCl описав у четвер, 26 січня, на своїй сторінці у фейсбуці.
Літинський із початку повномасштабного вторгнення допомагає купувати для ЗСУ вживані авто в Європі. Після низки корупційних скандалів у владі Святослав розповідає, що в березні до нього звернулися прикордонники із застави у Смільниці з проханням надати їм для службового користування автомобіль, адже ті, які були в них, нібито віддали для потреб ЗСУ.
24 березня Літинський передав на цю прикордонну заставу автомобіль "Кіа Соренто", оплачений за гроші волонтерського збору.
"Однак після адвокатського запиту з'ясувалося, що автомобіль зареєстрований на приватну особу, здається, на вітчима начальника прикордонної застави Шестопала Сергія. Звісно, цей факт змусив мене одразу звернутись із відповідною заявою до Державного бюро розслідувань. Сьогодні все ще триває слідство у цій справі. З нетерпінням очікую результатів, адже цей автомобіль призначався, для забезпечення державних потреб, а не приватних інтересів", - написав Літинський.
Довідково
Святослав Літинський ‒ відомий волонтер і від 2012 року через судові позови відстоює українську мову, якщо порушується чинне законодавство.
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Святослав Літинський (праворуч) і Назарій Островський та волонтерські авто для Збройних сил України. Фото з ФБ
Він був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, домігся від іноземних компаній маркування побутової та електронної техніки українською. Позивався проти тодішнього керівника МВС Арсена Авакова. Ще кілька справ, які стосуються мови, перебувають у судах.
Літинський від початку війни Російської Федерації проти України з 2014 року допомагає військовослужбовцям Збройних сил.
Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, він активізував свою діяльність і почав привозити для бійців ЗСУ автомобілі з-за кордону.
Волонтер постійно звітує про свою діяльність і публічно повідомляє про те, коли ввозить авто, ремонтує його і передає на фронт.
Волонтерська група, в якій працює Святослав Літинський, ввезла на сьогодні, починаючи від 24 лютого, 250 автомобілів для ЗСУ.
У вересні проти нього https://novynarnia.com/2022/09/09/nas-protyagom-misyaczya-litynsky/ поліція інспірувала справу нібито за зловживання в цій волонтерській діяльності. Справа не мала розвитку. Натомість Літинський https://novynarnia.com/2022/12/09/77-volonteers/ отримав державну нагороду.
Бабушки половий орган підкрався звідки не ждали !
Система защищает танк от противотанковых ракет, создавая над ней защищаемую контролируемую полусферу.
При помощи специального детектора определяется место угрозы, затем бортовой компьютер рассчитывает траекторию полета ракеты, давая команду на ее уничтожение.
Система позволяет отражать одновременно несколько атак с разных сторон.
Проведенные испытаний этих танков, оснащенных израильскими комплексами КАЗ, показали высокую эффективность системы.
Ранее , Rafael Trophy нашел свое применение на израильском танке Merkava,
Что-то не верится , что эти опросы вообще проводятся.
Є дві соціології:
1. Відкрита. Політично-пропагандонська на замовлення, для потреби накачування ШНМ.
3. Закрита. Проводить дослідження ради науки та для керівництва політичних партій
Але тобі, звісно, це до твоєї жирної сраки. Тобі треба було випердітись.
рашензомбі знову почнцуть читати Правду та Ізвєстія...