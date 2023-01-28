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Більшість громадян Німеччини підтримує надання Україні танків Leopard-2, – опитування

танк,leopard

Більшість громадян Німеччини підтримує рішення уряду щодо надання Україні основних бойових танків Leopard-2.

Про це свідчать результати соцопитування, яке провела 24–26 січня дослідницька група Wahlen для німецького телеканалу ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Так, 54% респондентів заявили, що вважають рішення про постачання танків правильним, 38% висловилися негативно.

Більшість опитаних, хто висловився за надання Києву Leopard-2 – це прихильники "Зелених" (75%), партії глави МЗС ФРН Анналени Бербок і віцеканцлера Роберта Габека.

Підтримали надання Україні танків 61% прибічників Соціал-демократичної партії, до якої належить канцлер ФРН Олаф Шольц.

На заході Німеччини рішення уряду схвалили 59% опитаних (33% – проти), а на сході ФРН – 35% (57% – проти).

Дивіться також: Пропагандистка Симоньян пропонує "визволити" Німеччину: "Немецкий народ снова взяли в тиски фашисты". ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7327) опитування (1929) танк (2059)


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Топ коментарі
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28.01.2023 00:14
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28.01.2023 00:51
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28.01.2023 01:11
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28.01.2023 00:14 Відповісти
То шо - я після мос каля повинен цю гривню до рук брати?
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28.01.2023 00:30 Відповісти
Готівки ми їм не дамо - лише безготівкова )))
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28.01.2023 00:33 Відповісти
Та не потрібна їм наша гривня, як і інша валюта.
В них вже століття одна валюта - "четвєрть" = 5 "поллітра", тепер ще й = 25 "бояри".
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28.01.2023 04:15 Відповісти
Так вони вже скільки століть беруть гривні до рук - правда не цілі а рублені (поцікавтись звідки назва рубля пішла).
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28.01.2023 09:42 Відповісти
Справа йде до того, що скоро німці сядуть у ці танки і поїдуть по дорогам де їх діди вювали. Прогрес є.
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28.01.2023 09:39 Відповісти
На сході Німеччини десятиліттями промивали мізки. І хоча німець - значно вище створіння у розвитку, ніж людиноподібні істоти кацапи, все одно таке промивання мізків в НДР мало значний вплив.
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28.01.2023 00:18 Відповісти
Це якась заразна хвороба...
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28.01.2023 00:27 Відповісти
Кроме того туда переехало и потом получили гражданство множество русских.
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28.01.2023 02:12 Відповісти
Помиляєтесь. То було не промивання мозків, то було постійне нагадування про провину. Нації вживили думку про провину за другу світову і вони навіть боялися натякнути московитам, що ті самі перетворюються у ще гірших. Тільки ця війна зняла з німців ті шори, вони зрозуміли, що вони не найгірші.
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28.01.2023 04:24 Відповісти
Хіба??? Бо здається більшість громадян німеччини - якісь браковані касапи, нащо їх взагалі питати..
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28.01.2023 00:20 Відповісти
Не більшість.

У наших краях все нормально.
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28.01.2023 00:26 Відповісти
Я завжди в цьому був впевнений.. але поведінка всіх на "ш" шрьодера, шольца, шлю..меркель, добре, нехай буде просто меркель - заставляє над багатьма речами замислитись..
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28.01.2023 00:31 Відповісти
Звісно. У східних федеральних землях, особливо у деяких невеликих містечках, з "ватою" повний "ахтунґ". На жаль...

А от наприклад біля Люксембурга чи Франції жити можна нормально.
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28.01.2023 00:41 Відповісти
Німці (суспільство) дуже підтримують українців. Я сама знаю багатьох, хто дійсно допомагає. Це все пропаганда рф, яка транслює, що «немцы за нас»
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28.01.2023 00:44 Відповісти
Простому народу, как раз до одного места вся эта война. Работа =>магазин=>дом=>работа
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28.01.2023 09:39 Відповісти
На раша зомбі тб симонянша сказала, що 93% відсотки німців проти постачання танків, тому Шольц пішов проти власного народу і тому німці знову окуповані фашистами 🤮🤮🤮
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28.01.2023 00:22 Відповісти
Це нісенітниця. Німці у більшості підтримують постачання техніки, але є і ті, які вважають, що це треба робити за деяких умов. І вони мають на це право
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28.01.2023 00:47 Відповісти
а еще недавно не поддерживали и с самолетами так же будет
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28.01.2023 00:27 Відповісти
Не зрозумів... Нібито ж десь приблизно півтора-два тижня тому (ліньки зараз гуглити) було опитування, згадно з яким німці не хотіли постачати Україні танки.

Шо ж в них так скоро думка змінюється... прям як на московії? Гени даються взнаки, чи шо?
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28.01.2023 00:27 Відповісти
А тим часом... https://t.me/voynareal/49588

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28.01.2023 00:28 Відповісти
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28.01.2023 00:32 Відповісти
треба починати голосування за розміщення ядерної зброї на території України - своєї нема ж
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28.01.2023 00:33 Відповісти
думаю что после поражения мордора и его димилитаризации, с конфискацией ЯО оно на территории Украины и не понадобится. потому как больше нет границ с неадекватным соседом имеющего ЯО.
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28.01.2023 08:06 Відповісти
Лише придурки мають бажання екскалації війни до ядерної..
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28.01.2023 08:37 Відповісти
Це добре, що більшість німців підтримує надання допомоги, зато є українці у Німеччині , які не підтримують надання допомоги.
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28.01.2023 00:37 Відповісти
не вы ли писали, что нам никогда немцы не дадут танки, и если таки да, то вы будете лайкать каждый коммент ?
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28.01.2023 00:52 Відповісти
Я писал что буду лайкать если дадут ракеты. Но вы правы я утверждал тогда, что танки не дадут и я ошибался, в чем с радостью признаюсь.
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28.01.2023 01:02 Відповісти
ну то лайкайте, а не балабольте)
PS. когда ее нет, то я за нее
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28.01.2023 01:06 Відповісти
Ну ладно, и за танки не жалко. 1 год, как обещал.
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28.01.2023 01:08 Відповісти
Рабіновіч! Не хочу вас засмучувати, але ATACMS теж ось-ось дадуть. Мені Швець сьогодні по секрету розповів.
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28.01.2023 02:11 Відповісти
Ну ради такого точно лайков не жалко.
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28.01.2023 02:55 Відповісти
Авто, яке волонтер Літинський віддав прикордонникам на Львівщині, зареєстрували на вітчима начальника застави26/01/2023 14:14



ФОТО З ФБ СВЯТОСЛАВА ЛІТИНСЬКОГО

Волонтер Святослав Літинський розповів, що авто, які він віддав прикордонникам на Львівщині, зареєстрували на вітчима начальника застави ДПСУ у Смільниці Самбірського району.

Інцидент він https://www.facebook.com/svyatoslav.litynskyy/posts/pfbid024YQPh8hvP1V1Jk2NGuj8gmqtNPZvQ4SBW2LBRpQDJcx2Qzqn8mhULnhD9bvKKLNCl описав у четвер, 26 січня, на своїй сторінці у фейсбуці.

Літинський із початку повномасштабного вторгнення допомагає купувати для ЗСУ вживані авто в Європі. Після низки корупційних скандалів у владі Святослав розповідає, що в березні до нього звернулися прикордонники із застави у Смільниці з проханням надати їм для службового користування автомобіль, адже ті, які були в них, нібито віддали для потреб ЗСУ.

24 березня Літинський передав на цю прикордонну заставу автомобіль "Кіа Соренто", оплачений за гроші волонтерського збору.

"Однак після адвокатського запиту з'ясувалося, що автомобіль зареєстрований на приватну особу, здається, на вітчима начальника прикордонної застави Шестопала Сергія. Звісно, цей факт змусив мене одразу звернутись із відповідною заявою до Державного бюро розслідувань. Сьогодні все ще триває слідство у цій справі. З нетерпінням очікую результатів, адже цей автомобіль призначався, для забезпечення державних потреб, а не приватних інтересів", - написав Літинський.
Довідково

Святослав Літинський ‒ відомий волонтер і від 2012 року через судові позови відстоює українську мову, якщо порушується чинне законодавство.

https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2022/09/svyatoslav-litynskyj-nazarij-ostrovskyj-ta-volonterski-avto-dlya-zsu.jpg

Святослав Літинський (праворуч) і Назарій Островський та волонтерські авто для Збройних сил України. Фото з ФБ

Він був першим українцем, який отримав внутрішній паспорт без російськомовної сторінки, домігся від іноземних компаній маркування побутової та електронної техніки українською. Позивався проти тодішнього керівника МВС Арсена Авакова. Ще кілька справ, які стосуються мови, перебувають у судах.

Літинський від початку війни Російської Федерації проти України з 2014 року допомагає військовослужбовцям Збройних сил.

Коли 24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України, він активізував свою діяльність і почав привозити для бійців ЗСУ автомобілі з-за кордону.
Волонтер постійно звітує про свою діяльність і публічно повідомляє про те, коли ввозить авто, ремонтує його і передає на фронт.

Волонтерська група, в якій працює Святослав Літинський, ввезла на сьогодні, починаючи від 24 лютого, 250 автомобілів для ЗСУ.

У вересні проти нього https://novynarnia.com/2022/09/09/nas-protyagom-misyaczya-litynsky/ поліція інспірувала справу нібито за зловживання в цій волонтерській діяльності. Справа не мала розвитку. Натомість Літинський https://novynarnia.com/2022/12/09/77-volonteers/ отримав державну нагороду.
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28.01.2023 00:44 Відповісти
шестопалу не дают покоя известность и лавры кирюши тимошенко.
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28.01.2023 00:52 Відповісти
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28.01.2023 00:51 Відповісти
в Германии сейчас хоть остались в продаже леопардовые сумки/блузки/плащи??
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28.01.2023 00:55 Відповісти
Моду диктует Україна
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28.01.2023 01:03 Відповісти
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28.01.2023 01:11 Відповісти
Які вони красені! 😻
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28.01.2023 02:14 Відповісти
І типові бандеровці

Бабушки половий орган підкрався звідки не ждали !

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28.01.2023 02:20 Відповісти
Танки Leopard и Abrams оснащены израильскими комплексами активной защиты (КАЗ) Rafael Trophy.
Система защищает танк от противотанковых ракет, создавая над ней защищаемую контролируемую полусферу.
При помощи специального детектора определяется место угрозы, затем бортовой компьютер рассчитывает траекторию полета ракеты, давая команду на ее уничтожение.
Система позволяет отражать одновременно несколько атак с разных сторон.

Проведенные испытаний этих танков, оснащенных израильскими комплексами КАЗ, показали высокую эффективность системы.
Ранее , Rafael Trophy нашел свое применение на израильском танке Merkava,
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28.01.2023 02:45 Відповісти
Рад за Немцев ,за то что они выбрали свободу и будущее прежде всего для СЕБЯ
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28.01.2023 04:10 Відповісти
Странно как-то: - 8.01.2023 г. в СМИ сообщили, что по результатам опроса, большинство немцев НЕ поддерживает передачу Украине БМП и танков, а через две недели уже поддерживает.
Что-то не верится , что эти опросы вообще проводятся.
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28.01.2023 06:10 Відповісти
Нічого "странного". Все залежить від того, хто проводить опитування і по чиєму замовленню.
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28.01.2023 07:42 Відповісти
Так.Всі рашен ЗМІ зауважили цю "странность"...
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28.01.2023 08:39 Відповісти
Пашеко, що, мозок так заплив жиром, що ти вже втратив всяке поняття про спостережливість?
Є дві соціології:
1. Відкрита. Політично-пропагандонська на замовлення, для потреби накачування ШНМ.
3. Закрита. Проводить дослідження ради науки та для керівництва політичних партій
Але тобі, звісно, це до твоєї жирної сраки. Тобі треба було випердітись.
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28.01.2023 09:29 Відповісти
а всего то стоило отключить роССиянские зомбовиєоры и сразу народ излечился от одного из видов шизофрении, с названием "руССкий мир"
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28.01.2023 07:53 Відповісти
на жаль ,це не так..

рашензомбі знову почнцуть читати Правду та Ізвєстія...
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28.01.2023 08:40 Відповісти
Какие могут быть опросы если такое решение должно принимать политическое руководство страны согласно политической обстановке. Если бы американцы проводили опросы по поводу ленд-лиза для совка то вся европейская территория ссср щас бы была заселена немцами.
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28.01.2023 12:00 Відповісти
 
 