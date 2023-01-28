Авіація та артилерія ЗСУ протягом 27 січня завдали 9 ударів по скупченню окупантів та 1 позиції ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про результати роботи авіації та артилерії ЗСУ протягом 27 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ в фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Протягом поточної доби підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ збили російський Су-25 та вертоліт Мі-8. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в тойже час уразили 2 райони зосередження живої сили загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 січня авіація та артилерія ЗСУ ударили по 16 районах зосередження окупантів та 3 позиціях ЗРК, - Генштаб