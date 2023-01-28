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США відкрили гарячу лінію для боротьби з корупцією в Україні і направили генеральних інспекторів. НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

сша,сенат

США віддані підтримці українського народу під час розв’язаної Росією агресивної війни і забезпечують нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на гарячу лінію генерального інспектора.

"США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", - йдеться в повідомленні.

Про зловживання можна повідомити за такими номерами:

  • гаряча лінія генерального інспектора Міноборони США: +1-703-604-87-99 або +1-800-424-90-98;

  • гаряча лінія генерального інспектора Держдепу США: +1-202-647-33-20 або +1-800-409-99-26;

  • гаряча лінія генерального інспектора агенства США з міжнародного розвику: +1-202-712-10-23 або +1-800-230-65-39.

Крім того, як повідомлялося, до України прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інспектори для нагляду за наданою США допомогою прибули до України, - посол Брінк

США відкрили гарячу лінію для боротьби з корупцією в Україні і направили генеральних інспекторів 01

Автор: 

корупція (4678) США (22590) Україна (5868)


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Топ коментарі
+117
прийшла біда для ЗЕлених з відки не очікували Боже бережи америку
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28.01.2023 07:53
+115
Все правильно. За нашими шакалами глаз да глаз нужен.
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28.01.2023 07:51
+100
Зелену шваль тупо в лайно макнули. Це просто пісня! Ще потрібно ФБР, ЦРУ та Гуантанамо!
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28.01.2023 07:52
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Сторінка 4 з 4
Там є що сказати американцям про дЄрмака і його компаньонів прокремлівських
Цікаво, лінія приймає дзвінки на англійській мові чи по українськи теж можна.
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28.01.2023 19:50 Відповісти
деньги американских налогоплательщиков воровоали законно-избранные уродцы, начиная с нарколыги преза-малоросса
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28.01.2023 20:12 Відповісти
Гадаю, що буде аншлаг😉
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28.01.2023 20:19 Відповісти
повторюсь
просто беда!

Родители "елбака" живут в московии, сотрудники гру, кгб(фсб).
Приходишь устраиваться хоть в жек и сообщаешь, мои родители живут в россии, офицеры гру+ фсб, а тебе ответ - иди нах, дорогой русского корабля.
А тут агент возглавляет и МИД, и Министерство обороны резника, и руководитель шмыгаля, и ответственный за переговоры на все темы, и обмен заложников, и зубная паста президента, и поставка танков в Україну.
Хто б-ля, це??? Що за ч-мо???
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28.01.2023 20:20 Відповісти
то шо, українські шахраї, догралися? цікаво, чи вистачить сорому і честі, щоб самоусунутись? і щось мені ані краплинки їх не шкода
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28.01.2023 20:21 Відповісти
Нарешті зебілам яйца відірвуть?
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28.01.2023 20:32 Відповісти
Цілком очевидно, що видання Цензор.Нет і особисто шановний Юрій Бутусов відіграли вирішальну роль у боротьбі з корупцією в Україні на даному етапі! Гострі публікації та коментарі у виданні на цю тематику заставили реагувати як нашу владу так і наших партнерів і перші початкові позитивні результати цього ми вже бачимо. Тому я пропоную тим людям, які це вміють і можуть, зареєструвати на сайті влади Петицію про присвоєння Юрію Бутусову звання Героя України. Вважаю, що він цього заслужив. Подивимось як будуть розглядати цю Петицію.
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28.01.2023 20:45 Відповісти
По моєму він тупий.Я тут викладаю постійно,що наша національність роси від ріки Рось,так він мене блокує!!??
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29.01.2023 08:42 Відповісти
Яке позорище. Для цивілізованого світу це яскравий доказ, що навіть під час війни продовжують красти. З іншого боку, дуже добре що американцям не байдуже, і справа не тільки в безпосередньому контролі куди йде їхня допомога. По суті, Штати наразі рятують Україну, як колись союз.
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28.01.2023 20:52 Відповісти
Щиро дякуємо за допомогу.
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28.01.2023 22:09 Відповісти
Я думав, що нарешті, Боневтик зелену футболку і фліску віддав попрати, а виявляється він перевдягнувся у чорне на знак жалоби після останніх новин.
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28.01.2023 22:09 Відповісти
что же наши борцы с коррупцией обделались окончательно?...разогнать эти конторы " рога и копыта"
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28.01.2023 22:12 Відповісти
А если человек не знает английского как сообщить?
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28.01.2023 22:44 Відповісти
МОЯ СОСЕД ПРОДАВАТЬ ДОРОГОЙ БЕНЗИН ДЛЯ НАШ БРОНЕТЕХИНИКА, ДОРОЖЕ ЧЕМ НА ЗАПРАВКА MY NEIGHBOR SELLING EXPENSIVE GASOLINE FOR OUR ARMORED VEHICLES, MORE EXPENSIVE THAN A FUEL FUEL
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29.01.2023 03:25 Відповісти
The official respond:
Your neighbor is a good businessman! We wish him a luck and please don't call here anymore. Thanks.
Have a great day?
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29.01.2023 08:44 Відповісти
До чого нас давів95 кв,сором
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28.01.2023 22:55 Відповісти
Ти ба, та невже? Нас довів 95 квартал? А при Петі корупції значить не було? Не меліть дурниці. А корупцію подолаємо, дякувати Богу і США.
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29.01.2023 08:44 Відповісти
Коли хочуть боротись з корупцією, то поступають саме так, дають можливість для громадян повідомити про цю корупцію! Відповідно має бути миттєва реакція на адекватні повідомлення.
А коли імітація, то це як у нас. Хтось знає багато гар.ліній в україні куди можна поскардитись на корупцію, рейдерство (яке до речі під час війни набуло колосального розмаху).
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28.01.2023 23:01 Відповісти
а суд буде чий, Наш, заставний?
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29.01.2023 05:47 Відповісти
Яйцо по17 гр)
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28.01.2023 23:25 Відповісти
Дивно,що у вашому краї з потужними традиціями визвольної боротьби таке коїться.
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29.01.2023 01:01 Відповісти
Якщо поліція(менти) , задіяні в цьому, можу припустити, що в них ментів, спрацьовує їхня травма за вибачайте російською малодушиє 24 лютого і десь до 10 березня, коли їх не було не чутно, а не видно. Наприклад, як у нас на районі Лівобережний в Києві. Небайдужі вийшли зі своєю зброєю і фактично перебрали на себе відповідальність за спокій мешканців.
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29.01.2023 01:14 Відповісти
Такие масштабные кражи говорят о том что ЗЕшоблу насрать как на военных так и на всех Украинцев..., что в очередной раз доказывает что ОП и на дорогах на гуманитарке пилят, но своих воришек в обиду не дадут - боятся что они их сдадут, эти евреи просто пилят.... Для сравнения фонд Притулы за весь 2022 год собрал чуть меньше чем ЗЕшобло провернули только по контракту на продовольствия для ЗСУ по шести областях... ну а вы незламні идите в холодные окопы и берегите там свои яйца а они пока и тут и там прокрутят а вечерком встретятся в ресторане с депутатами с ОПЗЖ и с раскинут в картишки за проделанные делишки... Просто твари
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29.01.2023 00:22 Відповісти
Так,що панство?
З печерських пагорбів нам вже майже рік кажуть,що не на часі? Пропоную починати з "малих" справ,а саме торгівля без чеків, маршрутки без квитків, послуги жкх, та багато інших приколів. Курячі яйця по 17, це те, що зараз на слуху...
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29.01.2023 00:57 Відповісти
Парадокс в том, что туристы Канады и США, поражены, на каких дорогих автомобилях ездят украинские чиновники, в Киеве.
У чиновников стран Запада нет средств, покупать такие дорогие авто...
Пару лет тому, показали одноэтажный домик, в котором жила и живет, б. Канцлер Германии Меркель.
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29.01.2023 01:53 Відповісти
Подолати коррупцію, а заодно і інші проблеми, можна. Швидко. Ось таким шляхом: треба приєднатись до Сполучених штатів. У ЄС Україну будуть ще довго приймати…
Повноцінним штатом стати нараз нелегко, але можна стати «Протекторатом».
Тоді уся влада переходить до Конгресу США, усі питання правозахисту переходять до американський судів, усі питання безпеки переходять до Пентагону. Чи знайдеться хоч хто серед депутатів що напише заяву на вступ
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29.01.2023 06:04 Відповісти
Якщо для резнікова українські журналісти ІПСО-служба мocкалів, то американські інспектори - агенти фсб?
Час прикрити цю совіцьку столóвку, бл..
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29.01.2023 08:35 Відповісти
Ну, щас понесётся по трубам!

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29.01.2023 11:07 Відповісти
а можно просто Украину сделать 51 штатом США и президента Байдена, и доллар официальной валютой?!
Задолбали эти ворюги при любой власти.
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29.01.2023 13:23 Відповісти
Шановний колего, Юрію! Якщо, як каже Юрій Швець, номери на +1 800... безплатні, то про це треба написати. Бо не всі наважаться дзвонити на американські номери, бо це дорого.
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29.01.2023 13:54 Відповісти
Це треба було робити ще в 14 році. То і війни би не було
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29.01.2023 14:33 Відповісти
Записуйте : пологи в Києві 1000 баксів.
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29.01.2023 14:38 Відповісти
гуде як вулик рідний ОП -
а мені ****, хай в дупу йде!
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30.01.2023 09:29 Відповісти
---Господа диванные эксперты! ---- Ну не делайте себе нервы ! От вас всё равно нет пользы. --- Ну зачем сотрясать воздух ???!
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30.01.2023 18:12 Відповісти
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