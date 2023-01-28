США відкрили гарячу лінію для боротьби з корупцією в Україні і направили генеральних інспекторів. НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ
США віддані підтримці українського народу під час розв’язаної Росією агресивної війни і забезпечують нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на гарячу лінію генерального інспектора.
"США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", - йдеться в повідомленні.
Про зловживання можна повідомити за такими номерами:
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гаряча лінія генерального інспектора Міноборони США: +1-703-604-87-99 або +1-800-424-90-98;
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гаряча лінія генерального інспектора Держдепу США: +1-202-647-33-20 або +1-800-409-99-26;
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гаряча лінія генерального інспектора агенства США з міжнародного розвику: +1-202-712-10-23 або +1-800-230-65-39.
Крім того, як повідомлялося, до України прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні.
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Цікаво, лінія приймає дзвінки на англійській мові чи по українськи теж можна.
просто беда!
Родители "елбака" живут в московии, сотрудники гру, кгб(фсб).
Приходишь устраиваться хоть в жек и сообщаешь, мои родители живут в россии, офицеры гру+ фсб, а тебе ответ - иди нах, дорогой русского корабля.
А тут агент возглавляет и МИД, и Министерство обороны резника, и руководитель шмыгаля, и ответственный за переговоры на все темы, и обмен заложников, и зубная паста президента, и поставка танков в Україну.
Хто б-ля, це??? Що за ч-мо???
Your neighbor is a good businessman! We wish him a luck and please don't call here anymore. Thanks.
Have a great day?
А коли імітація, то це як у нас. Хтось знає багато гар.ліній в україні куди можна поскардитись на корупцію, рейдерство (яке до речі під час війни набуло колосального розмаху).
З печерських пагорбів нам вже майже рік кажуть,що не на часі? Пропоную починати з "малих" справ,а саме торгівля без чеків, маршрутки без квитків, послуги жкх, та багато інших приколів. Курячі яйця по 17, це те, що зараз на слуху...
У чиновников стран Запада нет средств, покупать такие дорогие авто...
Пару лет тому, показали одноэтажный домик, в котором жила и живет, б. Канцлер Германии Меркель.
Повноцінним штатом стати нараз нелегко, але можна стати «Протекторатом».
Тоді уся влада переходить до Конгресу США, усі питання правозахисту переходять до американський судів, усі питання безпеки переходять до Пентагону. Чи знайдеться хоч хто серед депутатів що напише заяву на вступ
Час прикрити цю совіцьку столóвку, бл..
Задолбали эти ворюги при любой власти.
а мені ****, хай в дупу йде!