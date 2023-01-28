США відкрили гарячу лінію для боротьби з корупцією в Україні і направили генеральних інспекторів. НОМЕРИ ТЕЛЕФОНІВ

США віддані підтримці українського народу під час розв’язаної Росією агресивної війни і забезпечують нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТіз посиланням на гарячу лінію генерального інспектора.

"США віддані підтримці українського народу під час розв'язаної Росією агресивної війни. Ми маємо забезпечувати нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України. Радимо конфіденційно повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність, пов'язану з програмами або операціями Міністерства оборони США, Державного департаменту США (включно з Агентством США з глобальних медіа) й Агентства США з міжнародного розвитку, на відповідну гарячу лінію", - йдеться в повідомленні.

Про зловживання можна повідомити за такими номерами:

гаряча лінія генерального інспектора Міноборони США: +1-703-604-87-99 або +1-800-424-90-98;

гаряча лінія генерального інспектора Держдепу США: +1-202-647-33-20 або +1-800-409-99-26;

гаряча лінія генерального інспектора агенства США з міжнародного розвику: +1-202-712-10-23 або +1-800-230-65-39.

Крім того, як повідомлялося, до України прибули інспектори з метою покращити незалежний нагляд за допомогою США Україні.

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