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Родичів військовополонених закликають публічно не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з обміну

лубінець

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву омбудсмена в ефірі одного з українських телеканалів.

"Так, треба говорити про те, що Росія тримає наших героїв і героїнь. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ", - зазначив посадовець.

За словами уповноваженого ВР, можна розповідати про умови, за яких воїни потрапили у полон. Наприклад, захисники Маріуполя.

"Але знову ж таки - прізвища не називайте, ми вас дуже просимо", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен також вказав, що не можна говорити про кількість українських полонених, бо РФ може це використати не на користь процесу їх повернення, який Україні вдалося налагодити.

"Публічність заважає", - додав уповноважений Верховної Ради.

Також читайте: У полоні у росіян перебувають 800 тяжко поранених українських військових, - Лубінець

Автор: 

обмін (1149) полонені (2256) Лубінець Дмитро (589)


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Топ коментарі
+7
"Публічність заважає", - додав уповноважений Верховної Ради.

А чим заважає публічність? Чому він не пояснив?
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28.01.2023 08:09
+7
Ні в якому разі не називати призвіща і краще зовсім мовчати. То при тій владі потрібно було виходити до аднімістрації Президента і вимагати, мітингувати, кричати... а тут тихо, не заважайте красти яйця і капртоплю і здавати в полон тисячами.
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28.01.2023 08:11
+5
Как показывает практика пока не пнешь - не полетит.
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28.01.2023 08:23
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"Публічність заважає", - додав уповноважений Верховної Ради.

А чим заважає публічність? Чому він не пояснив?
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28.01.2023 08:09 Відповісти
Бо на цій темі харчується немало шахраїв, які неймовірно ускладнюють життя родин полонених своїми спробами шантажу та обману.
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28.01.2023 09:27 Відповісти
Якраз завдяки тому, що родичі зниклих без вісті людей розміщують в соцмережах інформацію про своїх близьких, з ними мають можливість вийти на зв'язок люди, які з ними разом сиділи у кацапських тюрмах. Вже є чимало історій, коли таким чином вдавалося встановити з ними контакт та звільнити їх або у приватному порядку, або під час обміну полненими.

Тобто публічність допомагає. А шахраї, які наживаються на людському горі, були і будуть завжди. На них можна натрапити скрізь.
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28.01.2023 10:23 Відповісти
Ні в якому разі не називати призвіща і краще зовсім мовчати. То при тій владі потрібно було виходити до аднімістрації Президента і вимагати, мітингувати, кричати... а тут тихо, не заважайте красти яйця і капртоплю і здавати в полон тисячами.
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28.01.2023 08:11 Відповісти
І це правильно, а то шокує сторінка натхнення з розшуками і повними даними до фото , цікаві новини також шокують, бо там про загиблих. Нові сайти як гриби,
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28.01.2023 08:17 Відповісти
Как показывает практика пока не пнешь - не полетит.
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28.01.2023 08:23 Відповісти
Відносно полонених це не вірно, люди працюють,але залежить не тільки від України. А використовувати долю полонених як матеріал для лайків....вибачте,але яке це Натхнення або Цікавою, це цинічно.
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28.01.2023 08:39 Відповісти
Да-да, конечно.
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28.01.2023 08:40 Відповісти
Не воровство и разбитые города, а говорить об этом.
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28.01.2023 08:33 Відповісти
Чим далі в ліс тим більше не на часі
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28.01.2023 08:37 Відповісти
Ви хоч питанням задалися,а скільки уже повернуто? Про який ліс, це люди ,а не комент на Цензорі
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28.01.2023 08:41 Відповісти
Ну так публичности же нет. Идеальная схема это пиар на возвращенных и все. А напоминание о том что люди в плену эту схему ломает.
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28.01.2023 08:43 Відповісти
Шановна пані Валентино, ми спілкуємося з людьми тут, де живемо, де працюємо і знаємо все до навпаки. Вам думаю відомо, що влада, не хто небудь, а влада наказала захисникам Маріуполя здатися в полон. Здалося в районі 3 тисячі найкраших. Правильно це чи ні я особисто не розумію, я розумію одне, що частину з них вбили в Єленівці підривом, частину катували, повернулися деякі в Україну ніби 70-літні діди і лдні кістки, як з Бухенвальду, а більшість знаходиться там. Морально, психологічно вони вже знищені. Приводом для цього стало розмінуванняч Чонгару і миттєве оточення Маріуполя(приклад по Маріуполю). І що сказала влада? А про "контрольовану евакуацію, аконтрольовану "Червоним Хрестом"), а потім почали кричатьи, що винен "Червоний Хрест". Та організація, яка має статус, як добровільна, гуманітарна організація. То про що можна говорити? Кацапи не виконали тих умов, про які нам розповідали і запевняли на марафоні. Навіщо нас тримати за лохів?
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28.01.2023 08:52 Відповісти
73% записали себе в них. Оленівка.
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28.01.2023 10:25 Відповісти
Парадокс цієї заяви в тому, що якщо взяти наприклад Азовців, то в числі перших повернулися якраз ті люди, про яких був розголос.
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28.01.2023 09:10 Відповісти
А давайте поміняємо зеленського, дєрьмака і татарова на 3000 наших полонених військових. Все одно хужє нє будєт.
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28.01.2023 09:10 Відповісти
Думаю, навіть якщо додати весь апарат ОПи та отримати за них ОДНОГО захисника Маріуполя, Україна залишиться в плюсі на одну людину.
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28.01.2023 09:31 Відповісти
Якщо влада каже не називати прізвища,але не пояснює чому,то значить треба 10000% називати прізвища,бо як мовчати,то буде як з тими яйцями,що міряли кілограмами...
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28.01.2023 09:56 Відповісти
з 14 року просять не розголошувати інформацію і всім давно зрозуміло чому, крім зрадойобів
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28.01.2023 10:18 Відповісти
Все правильно, ще треба мовчати про мародерство влади, зрадників, брехати виборцям, бо на війні не можна критикувати владу, але красти можна, бо нарід і так лохи.
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28.01.2023 11:50 Відповісти
 
 