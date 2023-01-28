Родичів військовополонених закликають публічно не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з обміну

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до родичів полонених із закликом не називати їхніх прізвищ, щоб не ускладнювати роботу з повернення військових додому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву омбудсмена в ефірі одного з українських телеканалів.

"Так, треба говорити про те, що Росія тримає наших героїв і героїнь. Привертайте увагу до процесу, до того, що РФ порушує Женевські конвенції, не називаючи конкретних прізвищ", - зазначив посадовець.

За словами уповноваженого ВР, можна розповідати про умови, за яких воїни потрапили у полон. Наприклад, захисники Маріуполя.

"Але знову ж таки - прізвища не називайте, ми вас дуже просимо", - наголосив Лубінець.

Омбудсмен також вказав, що не можна говорити про кількість українських полонених, бо РФ може це використати не на користь процесу їх повернення, який Україні вдалося налагодити.

"Публічність заважає", - додав уповноважений Верховної Ради.

Також читайте: У полоні у росіян перебувають 800 тяжко поранених українських військових, - Лубінець