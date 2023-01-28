48-річний чоловік підірвався на ворожій міні на Херсонщині, - ОВА
У селі Благодатне на Херсонщині місцеві мешканці знайшли у полі поранену людину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
Як з'ясувалося, 48-річний чоловік підірвався на російській міні. З мінно-вибуховою травмою та численними уламковими пораненнями ніг постраждалого доправили до Херсонської обласної клінічної лікарні.
Наразі пацієнт у стані середньої важкості, медики надають йому необхідну допомогу.
В ОВА нагадують, що не можна ходити у поля, лісосмуги, виходити на узбіччя доріг, якщо ці території ще не обстежили вибухотехніки.
"Російської вибухівки на Херсонщині ще дуже багато! Тож будьте уважні! Якщо помітили підозрілий предмет - відійдіть якнайдалі та зателефонуйте рятувальникам або у поліцію", - звертаються у ОВА до мешканців регіону.
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