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48-летний мужчина подорвался на вражеской мине в Херсонской области, - ОВА

херсон,херсонщина,острови

В селе Благодатное Херсонской области местные жители нашли в поле раненого человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.

Как выяснилось, 48-летний мужчина подорвался на российской мине. С минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями ног пострадавшего доставили в Херсонскую областную клиническую больницу.

В настоящее время пациент в состоянии средней тяжести, медики оказывают ему необходимую помощь.

В ОВА напоминают, что нельзя ходить в поля, лесополосы, выходить на обочину дорог, если эти территории еще не обследовали взрывотехники.

"Русской взрывчатки на Херсонщине еще очень много! Потому будьте внимательны! Если заметили подозрительный предмет - отойдите как можно дальше и позвоните спасателям или в полицию", - обращаются в ОВА к жителям региона.

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Автор: 

минирование (1445) разминирование (713) Херсонская область (4730)


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