У стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживання російської мови

У стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" вживати мову держави-агресора - російську - заборонено.

Про це повідомив у фейсбуці голова Наглядової ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" Геннадій Зубко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці.

"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету. У нових правилах, ухвалювати які штовхають вимоги і виклики часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо", - пояснює Зубко.

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Він також зазначив, що Наглядова рада та вся Могилянська спільнота гостро відчувають, що війна дуже вплинула на роботу університету.

"Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну, на жаль, є і загиблі герої. Війна скорегувала темп наукових досліджень, але кількість наукових публікацій, хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном. Але війна не похитнула прагнення Могилянки до розвитку. Тому у 2022-му було започатковано низку амбітних проєктів, а стратегія розвитку на найближчі роки - ще амбітніша", - йдеться у повідомленні.





