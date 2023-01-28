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Новини Війна
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У стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживання російської мови

образование,ветераны,берлинская,могилянка

У стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" вживати мову держави-агресора - російську - заборонено.

Про це повідомив у фейсбуці голова Наглядової ради Національного університету "Києво-Могилянська академія" Геннадій Зубко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці.

"Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу. Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА, які затвердили на 40 сесії Академічної конференції університету. У нових правилах, ухвалювати які штовхають вимоги і виклики часу, прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо", - пояснює Зубко.

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Він також зазначив, що Наглядова рада та вся Могилянська спільнота гостро відчувають, що війна дуже вплинула на роботу університету.

"Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну, на жаль, є і загиблі герої. Війна скорегувала темп наукових досліджень, але кількість наукових публікацій, хоч і зменшилась, але не суттєво. Війна змусила багатьох студентів і викладачів шукати прихистку за кордоном. Але війна не похитнула прагнення Могилянки до розвитку. Тому у 2022-му було започатковано низку амбітних проєктів, а стратегія розвитку на найближчі роки - ще амбітніша", - йдеться у повідомленні.

У стінах Києво-Могилянської академії заборонили вживання російської мови 01

Автор: 

Києво-Могилянська академія (42) російська мова (304) Зубко Геннадій (646)


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Топ коментарі
+28
Є русскіє - є русофобія, нема русскіх - нема русофобії...
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28.01.2023 13:50
+27
Бо там де руzzкая речь - туди приходить руzzкій мір. Потихеньку, всім би переходити на українську.
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28.01.2023 13:51
+23
Доречі, я двомовна, і багато років пробула в російськомовному оточенні (м Київ, доречі). Мені повернутися до української було спершу... важкувато. Але це того варте.
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28.01.2023 14:19
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Можеш, вдома на унітазі. Якраз там і місце сруцкаму нєдаязику.
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28.01.2023 16:18 Відповісти
На параше теперь изойдут гавном и скажут что это матёрая русофобия и неонацизм.
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28.01.2023 15:33 Відповісти
.

ну, нехай обсеруться ат вазмушЧєнiя. ))
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28.01.2023 16:04 Відповісти
Угри(мадяри) на чолі з Арпадом перейшли Карпати зі сходу й оселилися на Тисо-Дунайській низовині 895 року. Згідно з мовознавчими дослідженнями, вони походили від ураломовного населення, що мешкало на лісистих землях між Волгою та Уралом. То не їх землі, а чужі для угро-фінів з під Уралу. Після бурхливого міжвоєнного періоду, Угорщина приєдналася до країн Осі у Дрігій світовій війні. Після війни країна стала державою-сателітом Радянського Союзу. То невже в нас немає до неї претензій ще за період Другої світьової? Ми давали згоду на її вступ в ЄС і НАТО? Ні. Краще б сиділи європейстькі мокші і мовчали, сопіли у дві дирочки. Які можуть бути землі Карпат у уральців, ваші претензії можуть бути тільки до кацапів і то Урал і всі народи, що там живуть кацапи також окупували. Яке ж противне кацапйо, навіть якщо воно і тисячу років живе в Європі.
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28.01.2023 16:01 Відповісти
Кацапську хрюканину вважати колаборацією з ворогом.
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28.01.2023 16:06 Відповісти
Ще в 91 році потрібно було запровадити це хоч би в учбових закладах. І зараз ми б вже практично не чули це козлобуряцьке белькотіння на вулицях.
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28.01.2023 16:20 Відповісти
.
вичавлюйте з себе все кацапське!

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28.01.2023 16:38 Відповісти
Какая разніца, якою мовою балакати. То давайте тоді українською.
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28.01.2023 16:54 Відповісти
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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28.01.2023 17:29 Відповісти
ДОБРЕ
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28.01.2023 17:45 Відповісти
Могилянка завжди була трози припежженою організіцією. Я за українську мову як державну і за те, що кожен громадянин повинен її знати. Але я проти тих, хто буде вказувати якою мовою спілкуватися, а тим більше щось забороняти.
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28.01.2023 18:34 Відповісти
Дебіли
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28.01.2023 20:12 Відповісти
Мова - українська,а от жорстка лайка(мат) - російська.
Лайка(мат) - це російська мова,єдине міжнародне визнане досягненя на московії.
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28.01.2023 20:58 Відповісти
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29.01.2023 06:03 Відповісти
Про Конституцию Украины они не слышали.
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28.01.2023 22:07 Відповісти
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