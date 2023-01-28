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Новости Война
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В стенах Киево-Могилянской академии запретили употребление русского языка

образование,ветераны,берлинская,могилянка

В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять язык государства-агрессора – русский – запрещено.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Наблюдательного совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" Геннадий Зубко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке.

"Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных на 40 сессии Академической конференции университета. В новых правилах, принимать толкающие требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д.", - объясняет Зубко.

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Он также отметил, что Наблюдательный совет и все Могилянское сообщество остро чувствуют, что война оказала большое влияние на работу университета.

"Могилянцы встали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину, к сожалению, есть и погибшие герои. Война скорректировала темп научных исследований, но количество научных публикаций, хоть и уменьшилось, но не существенно. Война заставила многих студентов и преподавателей искать убежище за границей "Но война не поколебила стремление Могилянки к развитию. Поэтому в 2022-м был начат ряд амбициозных проектов, а стратегия развития на ближайшие годы - еще более амбициозная", - говорится в сообщении.

В стенах Киево-Могилянской академии запретили употребление русского языка 01

Киево-Могилянская академия (104) русский язык (570) Зубко Геннадий (420)


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Топ комментарии
+28
Є русскіє - є русофобія, нема русскіх - нема русофобії...
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28.01.2023 13:50
+27
Бо там де руzzкая речь - туди приходить руzzкій мір. Потихеньку, всім би переходити на українську.
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28.01.2023 13:51
+23
Доречі, я двомовна, і багато років пробула в російськомовному оточенні (м Київ, доречі). Мені повернутися до української було спершу... важкувато. Але це того варте.
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28.01.2023 14:19
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Можеш, вдома на унітазі. Якраз там і місце сруцкаму нєдаязику.
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28.01.2023 16:18 Ответить
На параше теперь изойдут гавном и скажут что это матёрая русофобия и неонацизм.
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28.01.2023 15:33 Ответить
.

ну, нехай обсеруться ат вазмушЧєнiя. ))
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28.01.2023 16:04 Ответить
Угри(мадяри) на чолі з Арпадом перейшли Карпати зі сходу й оселилися на Тисо-Дунайській низовині 895 року. Згідно з мовознавчими дослідженнями, вони походили від ураломовного населення, що мешкало на лісистих землях між Волгою та Уралом. То не їх землі, а чужі для угро-фінів з під Уралу. Після бурхливого міжвоєнного періоду, Угорщина приєдналася до країн Осі у Дрігій світовій війні. Після війни країна стала державою-сателітом Радянського Союзу. То невже в нас немає до неї претензій ще за період Другої світьової? Ми давали згоду на її вступ в ЄС і НАТО? Ні. Краще б сиділи європейстькі мокші і мовчали, сопіли у дві дирочки. Які можуть бути землі Карпат у уральців, ваші претензії можуть бути тільки до кацапів і то Урал і всі народи, що там живуть кацапи також окупували. Яке ж противне кацапйо, навіть якщо воно і тисячу років живе в Європі.
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28.01.2023 16:01 Ответить
Кацапську хрюканину вважати колаборацією з ворогом.
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28.01.2023 16:06 Ответить
Ще в 91 році потрібно було запровадити це хоч би в учбових закладах. І зараз ми б вже практично не чули це козлобуряцьке белькотіння на вулицях.
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28.01.2023 16:20 Ответить
.
вичавлюйте з себе все кацапське!

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28.01.2023 16:38 Ответить
Какая разніца, якою мовою балакати. То давайте тоді українською.
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28.01.2023 16:54 Ответить
Мова окупанта поступово і невідворотно стає маргінальною в Україні. Бо державна мова то є мова еліти, тобто вільних громадян, тоді як меншовартісне бидло за рабською звичкою послуговується мовою окупанта, підкреслюючи тим самим свій маргінальний антиукраїнський статус.
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28.01.2023 17:29 Ответить
ДОБРЕ
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28.01.2023 17:45 Ответить
Могилянка завжди була трози припежженою організіцією. Я за українську мову як державну і за те, що кожен громадянин повинен її знати. Але я проти тих, хто буде вказувати якою мовою спілкуватися, а тим більше щось забороняти.
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28.01.2023 18:34 Ответить
Дебіли
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28.01.2023 20:12 Ответить
Мова - українська,а от жорстка лайка(мат) - російська.
Лайка(мат) - це російська мова,єдине міжнародне визнане досягненя на московії.
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28.01.2023 20:58 Ответить
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29.01.2023 06:03 Ответить
Про Конституцию Украины они не слышали.
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28.01.2023 22:07 Ответить
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