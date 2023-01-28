В стенах Киево-Могилянской академии запретили употребление русского языка
В стенах Национального университета "Киево-Могилянская академия" употреблять язык государства-агрессора – русский – запрещено.
Об этом сообщил в фейсбуке председатель Наблюдательного совета Национального университета "Киево-Могилянская академия" Геннадий Зубко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой языком оккупантов в Могилянке.
"Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых Правилах внутреннего распорядка НаУКМА, утвержденных на 40 сессии Академической конференции университета. В новых правилах, принимать толкающие требования и вызовы времени, прописаны нормы по дистанционному обучению и его цифровым форматам, гибким формам рабочих графиков, учету рабочего времени и т.д.", - объясняет Зубко.
Он также отметил, что Наблюдательный совет и все Могилянское сообщество остро чувствуют, что война оказала большое влияние на работу университета.
"Могилянцы встали в ряды ВСУ и пошли на передовую защищать Украину, к сожалению, есть и погибшие герои. Война скорректировала темп научных исследований, но количество научных публикаций, хоть и уменьшилось, но не существенно. Война заставила многих студентов и преподавателей искать убежище за границей "Но война не поколебила стремление Могилянки к развитию. Поэтому в 2022-м был начат ряд амбициозных проектов, а стратегия развития на ближайшие годы - еще более амбициозная", - говорится в сообщении.
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ну, нехай обсеруться ат вазмушЧєнiя. ))
вичавлюйте з себе все кацапське!
Лайка(мат) - це російська мова,єдине міжнародне визнане досягненя на московії.