Ворог б’є по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"
Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
Як зазначається, з 10:45 до 11:30 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стара Гута. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
"З 10:27 до 11.30 повідомили про 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, з 11:40 до 11:50 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Будівельне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Також зазначається, що із 11:33 до 11:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стягайлівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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Обойти? Для начала, вы логистику такой группировки себе представляете? И потом, у нас нет такого дополнительного экспедиционного корпуса в 200-300 тысяч штыков, сидящих на броне. У нас есть силы, которые сдерживают продвижение кацапов на фронтах, еще некоторый резерв, который постепенно только получает поступающую технику, и небольшая часть л\с, обучающаяся за рубежом. Ну, и государственная машина, которая нихуя не хочет\не умеет замотивировать людей идти в ЗСУ, а занимается <********отловом прохожих на улицах.
Это очень вкратце.