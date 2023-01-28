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Новини Війна
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Ворог б’є по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

сумщина,чернігівщина

Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 10:45 до 11:30 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стара Гута. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 10:27 до 11.30 повідомили про 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, з 11:40 до 11:50 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Будівельне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також зазначається, що із 11:33 до 11:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стягайлівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також читайте: Зранку ворог обстріляв Сумщину із мінометів, - ОК "Північ"

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обстріл (28284) Сумська область (3565) Чернігівщина (1584)


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Интересно, если нет оффиц войны, то почему рф обстреливает территорию Украины? А если это фарс, тогда зачем придерживаться каких то линий? Обойти с севера Донецк и Луганск по территории РФ и не волноваться чья это территория.
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28.01.2023 14:44 Відповісти
официально кацапия ничего объявлять не будет. Почему обстреливает? да просто потому, что кацапы так устроены, они это будут делать всегда, если у них есть\будет такая возможность.
Обойти? Для начала, вы логистику такой группировки себе представляете? И потом, у нас нет такого дополнительного экспедиционного корпуса в 200-300 тысяч штыков, сидящих на броне. У нас есть силы, которые сдерживают продвижение кацапов на фронтах, еще некоторый резерв, который постепенно только получает поступающую технику, и небольшая часть л\с, обучающаяся за рубежом. Ну, и государственная машина, которая нихуя не хочет\не умеет замотивировать людей идти в ЗСУ, а занимается <********отловом прохожих на улицах.
Это очень вкратце.
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28.01.2023 15:29 Відповісти
Верно, но мобильной группой шугануть их угрозой окружения стоило бы, ведь верят свято что не пойдут по территории РФ... Ладно, Генерал знае шо робити.
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28.01.2023 15:40 Відповісти
это будете к пацанам в соседний двор мобильную группу посылать, когда играете в казаков-разбойников. У нас в ГШ, слава Богу, таких, мягко говоря, безумных авантюристов нет.
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28.01.2023 15:50 Відповісти
Зато теперь какой то орк побежал докладывать что есть угроза с Севера.
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28.01.2023 16:10 Відповісти
Все б було трішечки простіше якби зечмо не закрило ракетну програму
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28.01.2023 16:11 Відповісти
"Братський" геноцид. https://youtu.be/45RV4inUiyg
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28.01.2023 14:54 Відповісти
Підари з гавнольота обстріляли с. Буда.
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28.01.2023 16:47 Відповісти
 
 