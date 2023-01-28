Ворог б’є по прикордонню Сумщини та Чернігівщини, - ОК "Північ"

Ворожі війська продовжують обстрілювати населені пункти прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 10:45 до 11:30 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стара Гута. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

"З 10:27 до 11.30 повідомили про 12 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, з 11:40 до 11:50 повідомили про 6 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Будівельне. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також зазначається, що із 11:33 до 11:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Стягайлівка. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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