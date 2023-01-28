Зранку ворог обстріляв Сумщину із мінометів, - ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 07:25 до 07:40 повідомили про 3 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н. п. Бачівськ. Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

За даними пресцентру ОВА, вночі та зранку на Сумщині було неспокійно: ворог здійснив обстріли Есманьської, Шалигінської, Середино-Будської громад, під час яких було зафіксовано 23 прильоти та 3 кулеметні черги.

- Есманьська громада о 21.40 здійснено обстріл із стрілецької зброї (3 кулеметні "черги").

- Середино-Будська громада: з 22.00 ворог бив з мінометів (2 прильоти).

"Сьогодні зранку росіяни обстріляли з мінометів Есманьську (3 прильоти) та Шалигинську громади (18 прильотів). На щастя, без наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вчора протягом дня росіяни ще двічі обстрілювали Білопільську громаду.

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