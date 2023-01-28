Утром враг обстрелял Сумщину из минометов, - ОК "Північ"
Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Сумской области из минометов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Как отмечается, с 07:25 до 07:40 сообщили о 3 прилетах, вероятно из миномета 120 мм, в районе н. п. Бачевск. Потерь среди личного состава и техники нет.
О потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало.
По данным пресс-центра ОВА, ночью и утром на Сумщине было неспокойно: враг совершил обстрелы Эсманьской, Шалыгинской, Середино-Будской громад, во время которых было зафиксировано 23 прилета и 3 пулеметные очереди.
- Эсманьская громада в 21.40 совершен обстрел из стрелкового оружия (3 пулеметные "очереди").
- Середино-будская громада: с 22.00 враг бил из минометов (2 прилета).
"Сегодня утром россияне обстреляли из минометов Эсманьскую (3 прилета) и Шалыгинскую громады (18 прилетов). К счастью, без последствий", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что вчера в течение дня россияне еще дважды обстреливали Белопольскую громаду.
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