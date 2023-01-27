Росіяни з мінометів обстріляли Сумщину, - ОК "Північ"
Війська Російської федерації продовжують обстрілювати з мінометів прикордоння Сумської області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.
З 17:30 до 17:45 повідомили про 4 влучання, ймовірно з 120-міліметрового міномета в районі населеного пункту Бачівськ.
"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.
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Missgeburte
показати весь коментар28.01.2023 07:28 Відповісти Мені подобається 0
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