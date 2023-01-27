Росіяни з мінометів обстріляли Сумщину, - ОК "Північ"

Війська Російської федерації продовжують обстрілювати з мінометів прикордоння Сумської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Північ" повідомляє у Телеграмі.

З 17:30 до 17:45 повідомили про 4 влучання, ймовірно з 120-міліметрового міномета в районі населеного пункту Бачівськ.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня військові РФ понад 30 разів обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, - ОК "Північ"