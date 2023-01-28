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Німецький концерн Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво снарядів для України

сша,зброя,боєприпаси

Німецький концерн Rheinmetall планує значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів. Це відбувається через зріст попиту в Україні та у країнах Заходу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві генерального директора концерну Арміна Паппергера.

"Ми можемо виробляти 240 000 танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно усьому світу", - сказав Паппергер.

Він додав, що потужність виробництва 155-мм артилерійських снарядів може бути збільшена до 450 000-500 000 на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

За словами Паппергера, у 2022 році Rheinmetall виробила від 60 000 до 70 000 снарядів для танків та артилерійських гармат, заявивши, що виробництво може бути негайно збільшено.

Попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення Росії до України. Попит зріс не тільки через їхнє масове застосування на полі бою в Україні. Західні військові намагаються поповнити свої власні запаси, оскільки відчувають загрозу з боку РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів до танків Leopard для України

Автор: 

боєприпаси (2265) Німеччина (7327)


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Топ коментарі
+8
Ви в'являєте, скільки таких ***********, МО може придбати, за різницю в ціні яєць "Резнікова"? А скільки життів наших військових... ?
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28.01.2023 22:17
+7
А шольц опитування з цього приводу провів??
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28.01.2023 22:09
+6
Була інформація про закупки 155 мм снарядів в Германії.
До нашої війни снаряд коштував 2200 євро,зараз заказав бундесвер по ціні 3300 євро.
Так що мабуть яйця по 17 грн продаються не тільки в нас.
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28.01.2023 22:25
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А шольц опитування з цього приводу провів??
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28.01.2023 22:09 Відповісти
Ви в'являєте, скільки таких ***********, МО може придбати, за різницю в ціні яєць "Резнікова"? А скільки життів наших військових... ?
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28.01.2023 22:17 Відповісти
і шо треба для того щоб вони почали збільшувати? замовлення? гроші? наказ?
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28.01.2023 22:18 Відповісти
Була інформація про закупки 155 мм снарядів в Германії.
До нашої війни снаряд коштував 2200 євро,зараз заказав бундесвер по ціні 3300 євро.
Так що мабуть яйця по 17 грн продаються не тільки в нас.
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28.01.2023 22:25 Відповісти
снаряды разные. А вот SMArt-яиц не бывает.
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28.01.2023 22:44 Відповісти
Снаряди однакові,ціна на 1100 євро більша за рік.
Взагалі не зрозуміло звідки така ціна за доволі нескладний виріб.
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28.01.2023 23:11 Відповісти
какие? DM702? или M2005A1?
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28.01.2023 23:44 Відповісти
или может MO121А1? или всё-таки МО603А1?
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28.01.2023 23:53 Відповісти
ссылочку дадите на закупку одинаковых модификаций снарядов? Не?
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28.01.2023 23:58 Відповісти
Я написав те що написала бундесівська преса з відкритих джерел.
І не думаю що є якась різниця велика в ОФ снарядах.
І навряд якійсь чудо -снаряди заказуються тиражами в десятки тисяч штук.
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29.01.2023 00:43 Відповісти
https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html

Втім почитайте самі
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29.01.2023 00:45 Відповісти
там чёрным по белому написано: снаряды разные. В прошлом году L15A1 по 2 тысячи евро, а в этом году более совершенный DM121 на 30 км, но уже по 3,3 тысячи евро. А префрагментированный снаряд M0603A1 на 40 км будет стоить 5,5 тысяч евро, а осколочный M0256A1 с увеличенной дальностью 60 км с хвостовым донным газогенератором вообще стоит космос... А там в ассортименте еще почти десяток типов, и на все разная цена.
Так что с яйцами у них как раз всё нормально.
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29.01.2023 01:57 Відповісти
А Шольц заявит что это эскалация и нету снарядов.
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28.01.2023 22:18 Відповісти
немчура, только шкурный интерес, по бороде их
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28.01.2023 22:51 Відповісти
кацапи розбудили лихо... і тепер їх будуть *******. можливо, навіть ногами =)
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28.01.2023 23:41 Відповісти
 
 