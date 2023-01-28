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Новости Агрессия России против Украины Война
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Германский концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство снарядов для Украины

сша,зброя,боєприпаси

Германский концерн Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов. Это происходит из-за роста спроса в Украине и странах Запада.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального директора концерна Армина Паппергера.

"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер.

Он добавил, что мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.

По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено.

Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину. Спрос вырос не только из-за их массового применения на поле боя в Украине. Западные военные пытаются пополнить свои запасы, поскольку испытывают угрозу со стороны РФ.

Читайте также: Компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов к танкам Leopard для Украины.

Автор: 

боеприпасы (2333) Германия (6933)


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Топ комментарии
+8
Ви в'являєте, скільки таких ***********, МО може придбати, за різницю в ціні яєць "Резнікова"? А скільки життів наших військових... ?
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28.01.2023 22:17
+7
А шольц опитування з цього приводу провів??
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28.01.2023 22:09
+6
Була інформація про закупки 155 мм снарядів в Германії.
До нашої війни снаряд коштував 2200 євро,зараз заказав бундесвер по ціні 3300 євро.
Так що мабуть яйця по 17 грн продаються не тільки в нас.
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28.01.2023 22:25
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Правила форума Совет форумчан
А шольц опитування з цього приводу провів??
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28.01.2023 22:09 Ответить
Ви в'являєте, скільки таких ***********, МО може придбати, за різницю в ціні яєць "Резнікова"? А скільки життів наших військових... ?
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28.01.2023 22:17 Ответить
і шо треба для того щоб вони почали збільшувати? замовлення? гроші? наказ?
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28.01.2023 22:18 Ответить
Була інформація про закупки 155 мм снарядів в Германії.
До нашої війни снаряд коштував 2200 євро,зараз заказав бундесвер по ціні 3300 євро.
Так що мабуть яйця по 17 грн продаються не тільки в нас.
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28.01.2023 22:25 Ответить
снаряды разные. А вот SMArt-яиц не бывает.
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28.01.2023 22:44 Ответить
Снаряди однакові,ціна на 1100 євро більша за рік.
Взагалі не зрозуміло звідки така ціна за доволі нескладний виріб.
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28.01.2023 23:11 Ответить
какие? DM702? или M2005A1?
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28.01.2023 23:44 Ответить
или может MO121А1? или всё-таки МО603А1?
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28.01.2023 23:53 Ответить
ссылочку дадите на закупку одинаковых модификаций снарядов? Не?
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28.01.2023 23:58 Ответить
Я написав те що написала бундесівська преса з відкритих джерел.
І не думаю що є якась різниця велика в ОФ снарядах.
І навряд якійсь чудо -снаряди заказуються тиражами в десятки тисяч штук.
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29.01.2023 00:43 Ответить
https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html https://defence-ua.com/news/ckilki_zaraz_koshtujut155_mm_bojepripasi_priklad_kontraktu_rheinmetall_na_10_tisjach_snarjadiv-10016.html

Втім почитайте самі
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29.01.2023 00:45 Ответить
там чёрным по белому написано: снаряды разные. В прошлом году L15A1 по 2 тысячи евро, а в этом году более совершенный DM121 на 30 км, но уже по 3,3 тысячи евро. А префрагментированный снаряд M0603A1 на 40 км будет стоить 5,5 тысяч евро, а осколочный M0256A1 с увеличенной дальностью 60 км с хвостовым донным газогенератором вообще стоит космос... А там в ассортименте еще почти десяток типов, и на все разная цена.
Так что с яйцами у них как раз всё нормально.
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29.01.2023 01:57 Ответить
А Шольц заявит что это эскалация и нету снарядов.
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28.01.2023 22:18 Ответить
немчура, только шкурный интерес, по бороде их
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28.01.2023 22:51 Ответить
кацапи розбудили лихо... і тепер їх будуть *******. можливо, навіть ногами =)
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28.01.2023 23:41 Ответить
 
 