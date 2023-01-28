Германский концерн Rheinmetall готов значительно увеличить производство снарядов для Украины
Германский концерн Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов. Это происходит из-за роста спроса в Украине и странах Запада.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении генерального директора концерна Армина Паппергера.
"Мы можем производить 240 000 танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру", - сказал Паппергер.
Он добавил, что мощность производства 155-мм артиллерийских снарядов может быть увеличена до 450 000-500 000 в год, что сделает Rheinmetall крупнейшим производителем обоих видов боеприпасов.
По словам Паппергера, в 2022 году Rheinmetall произвела от 60 000 до 70 000 снарядов для танков и артиллерийских орудий, заявив, что производство может быть немедленно увеличено.
Спрос на эти боеприпасы резко возрос после вторжения России в Украину. Спрос вырос не только из-за их массового применения на поле боя в Украине. Западные военные пытаются пополнить свои запасы, поскольку испытывают угрозу со стороны РФ.
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До нашої війни снаряд коштував 2200 євро,зараз заказав бундесвер по ціні 3300 євро.
Так що мабуть яйця по 17 грн продаються не тільки в нас.
Взагалі не зрозуміло звідки така ціна за доволі нескладний виріб.
І не думаю що є якась різниця велика в ОФ снарядах.
І навряд якійсь чудо -снаряди заказуються тиражами в десятки тисяч штук.
Втім почитайте самі
Так что с яйцами у них как раз всё нормально.