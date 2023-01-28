Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Бауер

Президент Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це він заявив у інтерв'ю RTP.

Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".

Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.

Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією