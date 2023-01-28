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Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Бауер

роб,бауер

Президент Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це він заявив у інтерв'ю RTP.

Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".

Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.

Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією

Автор: 

НАТО (6426) Бауер Роб (51)


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Його касапи чимось заразили?? Тут 300 танків нашкребти не можемо, а генерал накурився і казки розповідає..
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28.01.2023 23:45 Відповісти
Поки існують паРаша, Іран, Китай, Північна Корея і т.п. країни НАТО взагалі не повинні були відходити від режиму воєнної економіки. Про те, що не думали про наслідки та накачали грошима та технологіями русню та китайців навіть не варто й говорити. Це дорого коштуватиме не одному поколінню.
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28.01.2023 23:49 Відповісти
И никто из них кроме РФ для НАТО угрозы не становит. Китай воевать с НАТО не будет, Иран и КНДР это вообще локальные проблемы. А военная экономика не может быть постоянно, это выматывает.
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28.01.2023 23:57 Відповісти
"...Китай воевать с НАТО не будет..."

Китай не буде воювати до того часу поки не станет впевнений що він сильніший і виграє. А ось тоді "з'їсть" кого завгодно без хліба і солі.
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29.01.2023 05:41 Відповісти
Ну, боюсь даже об этом подумать, не то шо сказать, шоб(тху-3-раза) не сглазить. Неужели в НАТО нарешти проснулись, после того как дикари постучали в дверь НАТО окровавленной кувалдой?
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28.01.2023 23:54 Відповісти
Макс! Вони просто побачили у ЯКУ саме війну готувався грать СРСР! І жахнулися! Вони просто не були готові до такого масового завалювання технікою фронту, такої витрати снарядів та "перемелювання" цієї техніки і снарядів у боях (те саме було і з російською армією у 1914-му - коли на 1 її снаряд австрійці та німці відповідали ДЕСЯТКАМИ!!!) Зараз - та сама історія - тільки з військами НАТО Надто понадіялися на "ядерний щит" І зараз - поки ми "перемелюємо кацапню на фронті, країни НАТО спохватилися та гарячково почали розвертать свою військову промисловість та клепать **********!
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29.01.2023 06:10 Відповісти
He talks his opinion to some secondary media outlet.

That will be buried for a long time.

So, this is not some actual development,
but an opinion commentary.

Overall, I support his opinion,
since the people in the West have everything.

What would be missed -
tourists flights;
even more expensive Mercedes and
BMW cars ?

Both can also build motor engines for armoured vehicles.

Heck, even sell ambush protected vehicles to the population,
just without weaponry.

Of course, such will not happen,
since armoured citizens would endanger the elites.
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29.01.2023 00:40 Відповісти
Socialist bullshit. In the US you can buy a f..ing tank, if it's demiled. You can legally own a cannon in the US.
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29.01.2023 01:06 Відповісти
 
 