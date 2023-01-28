Країни НАТО мають перейти на режим воєнної економіки, - адмірал Бауер
Президент Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне промислове виробництво країн Атлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу.
Як інформує Цензор.НЕТ, по це він заявив у інтерв'ю RTP.
Зокрема стало відомо, що адмірал Роб Бауер виступає за "військову економіку мирного часу".
Бауер гарантує, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією, визнаючи, що пріоритетом Альянсу є переозброєння. Він також визнає, що організація втратила монополію на військову ініціативу.
Також у цьому інтерв'ю найвищий керівник військової структури НАТО заявив, що стратегічні цілі Росії виходять за межі України, враховуючи, що Москва має намір відновити розміри колишнього Радянського Союзу.
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Китай не буде воювати до того часу поки не станет впевнений що він сильніший і виграє. А ось тоді "з'їсть" кого завгодно без хліба і солі.
That will be buried for a long time.
So, this is not some actual development,
but an opinion commentary.
Overall, I support his opinion,
since the people in the West have everything.
What would be missed -
tourists flights;
even more expensive Mercedes and
BMW cars ?
Both can also build motor engines for armoured vehicles.
Heck, even sell ambush protected vehicles to the population,
just without weaponry.
Of course, such will not happen,
since armoured citizens would endanger the elites.