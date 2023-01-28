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У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією

бауер

У НАТО готові до прямої конфронтації з Росією, адже стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RTP.

За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Росія прагне повернутися до старого Радянського Союзу. Вона не перший рік приходить у якусь країну зі зброєю. Тож НАТО повинно бути напоготові.

"Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть", -сказав Бауер.

Водночас він запевнив, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією. Однак для цього Альянс повинен переозброїтися.

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Він також зазначив, що промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того, щоб провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити "воєнну економіку мирного часу".

При цьому Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну, оскільки президент РФ Володимир Путін "не є божевільним".

"Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це хороша новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина", - сказав адмірал.

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Автор: 

НАТО (6426) Бауер Роб (51)


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Топ коментарі
+68
Особенно Меркель подготовила Германию основательно.
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28.01.2023 21:25
+61
ну так чего стоим кого ждем ? - кацапы уже давно заявили что они воюют с НАТО
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28.01.2023 21:25
+45
ху.ло не божевiльний? Вiн на всю голову ********.
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28.01.2023 21:31
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даже у уголовников ("блатных") всегда было правило - кто первый напал, тот отвечает. А ответ простой - не победил сразу - в утиль по блатным понятиям
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28.01.2023 23:19 Відповісти
Ось частина цього інтерв'ю:

https://streamable.com/pomz3v
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28.01.2023 23:20 Відповісти
Бальзам для киселевескабеевых
Мышегаварили!
Молчание - золото. Кто бы генералу объяснил?
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28.01.2023 23:23 Відповісти
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28.01.2023 23:30 Відповісти
Що ця гнида кремлівська йо@нута на всю голову , в Украіні вже зрозуміли , от тільки на Заході не всі це розуміють , або бояться
мавпи з гранатою 😡
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29.01.2023 01:09 Відповісти
Не тільки гнида кремлівська *******. Майже все населення монголо-кацапії - від біосміття із сизнанських ****** до манагерів вищої ланки ґрязьпромів - такі ж кінчені виродки. Ті нещасні кілька відсотків більш-менш людиноподібних істот або надто сцикливі, щоб щось змінювати у своїй недокраїні, або пробували, проте їх посадили на пляшку, або збрились закордон і звідти вже сміливі дзявкають.
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30.01.2023 08:04 Відповісти
Час НАТО трохи розім'ятися!
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28.01.2023 23:41 Відповісти
Незабаром десь на сході України
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28.01.2023 23:45 Відповісти
Ось Вам і одна з причин, чому нам дають мало, невчасно, повільно та не все - Захід сам озброюється та ще не закінчив
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29.01.2023 00:18 Відповісти
мабуть побоюються, що цю війну розпочали русскіє щоб виснажити цілий Світ і економічно і енергетично ослабити, а тоді Китай нападатиме, китайців в разів 10 більше ніж русскіхі на відміну від русскіх вони не всі гроші, отримані від торгівлі з Заходом прокакали. Треба вчитися жити без дешевих одноразових шмоток, між іншім екологію нарешті поправимо.
А то деякі скиглили на цілий Світ, фермери їм винуваті, дизельні і бензинові автомобілі, навіть діти виявилися джерелом глобального потепління і екокатастрофи, а те що китайці дешевим неякісним лайном цілий Світ закидують то єто другоє, бо вони на цьому реально шалені гроші мають.

Ось пан має ароматизатор в машині? Це отрута, це з тилу, дрібним текстом надруковано, виробляється в Китаї як правило, а люди то вдихають, возять в тих машинах своїх вагітних жінок, свої немовлят роками. А потім такі: екологія погана, молоді люди мають гірше здоров"є і меньше сили ніж 70-річна бабка що все життя на городі пропахала. Ми труємо себе кожен день. Себе і екологію(це гівно реально сотнями тон виробляється і продається по всьому Світу), треба відмовитися від зайвого, замінити чимось безпечним, природнім і екологічним. Цитрусові на приклад, і для цього не треба возити отруту з собою.
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29.01.2023 02:25 Відповісти
"Треба вчитися жити без дешевих одноразових шмоток.".. в країні ЗП 200 долярів в половині населення .... ну ти кумедний
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29.01.2023 12:29 Відповісти
неможливо повністю озброїтися ,навіть у масштабах одного приватного домовладіння, озброїли ви всю сім'ю пістолетами, а син каже що бачив вчора сусіда алконафта із калашем, тобто потрібна автоматична зброя , бажано ше снайперська, купили , тогож вечіра сусід виштовхав з гаражу іржавий бтр, тобто потрібен НСВТ как мінімум, а краще він, та пара РПГ7 та NLAW не буде лишнім, а ще в сусіда алконафта землі загарбаної аж до горізонта, та коли він отримує люлів біля вашого паркану та літньої кухні , яку він вже загарбав разом із сортиром та собачою будкою, він відходить в іншій бік своєї ділянки, та цілить ракетами зібраними з гівна й гілок по вашому нещодавно придбаному генератору, бо сонячну електростанцію яку ви 30 років будували він вже частково с3,14здив, а частково знищів, а ще сусід каже що всім хто має ділянки за вашою, слід молитися шоб він не підірвав свій старий нужник, бо туди срали 30 поколінь його предків, та коли він підірве його дінамітом, то гівном заляпае всіх без виключення.... І навіть коли вам дуже пощастило, ви потрапили на европейський рідзвяний ярмарок, та купили там майже за безцінь ,майже новенький Leopard, завжди є сусід алкоголік-довбойоб , в якого е "Армата" з "необітаемой" як власно й в самого сусіда баштою.... Спокію вам не буде , аж до поки він не здохне від цирозу печінки, а його нащадки будуть дуже зайняті биттям морд один одному за батьківський спадок......
Колись, самий товстий з них, "пабідіт" усіх своїх братів та сестер, та знов почне дивитись крізь паркан, на вашу літню кухню, але сподіваюсь, шо к тому моменту в вас буде кнопка, натиснувши на котру, ви телепортуєте сусіда разом з його ділянкою на супутник Сатурну Енцелад наприклад, там дуже багато вуглеводнів, котрі йому так до вполоби, там просто моря з них, та дощі йдуть теж з них........
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30.01.2023 11:01 Відповісти
Путин конченная мразь, как и вся его свора, отбитый на голову отморозок, но такие дебилы за свою никчёмную жизненку держатся до конца.
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29.01.2023 01:24 Відповісти
так, але медична експертиза покаже що він вміняємий, і підсудний, тобто не божевільний.
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29.01.2023 02:26 Відповісти
Нарешті
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29.01.2023 01:24 Відповісти
нарешті буде,коли вонна введе війська на територію України...а то хіба слова і нічого більшого
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29.01.2023 12:30 Відповісти
Так ********* заявляет, что воюет со всем НАТО. Начинайте. С вами Бог и Украина!
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29.01.2023 02:59 Відповісти
>Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну, оскільки президент РФ Володимир Путін "не є божевільним"

А з чого слідує такий висновок?

Я би не був таким переконаним. Признаки паранойї у путлера спостерігалися не раз (наприклад, супердовгий стіл).

Також і симптоми шизофренії, наприклад, марення (помилкові переконання, які не ґрунтуються на реальності).

Ну і зрештою, якщо навіть путлера приберуть свої, то цікаво, якої думки буде Бауер про Пригожина чи Кадирова: теж "не божевільні"?

Ой, йой...
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29.01.2023 03:04 Відповісти
Путлер обыкновенный сцыкун. ЯО он сам преде всего боится, иначе так и не сможет воспользоваться всем награбленным.
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29.01.2023 07:23 Відповісти
Недофюрер Путлєр, який вважає себе черговим "собіратєлєм земель руззкіх", соціопат-кримінальник і збоченець. Він керується своєю збоченою кримінальною "логікою" і в цьому він послідовний як його попередник Адольф. Як кримінальний злочинець він не робить злочини тільки під страхом перед законом (наразі плював і клав він на Міжнародне право) та простим страхом перед "табакеркою та гвардійським шарфом". А з ліберальної макронівської дипломатії, розрахованої не на соціопатів, він сміється, як отой бурмило-старшокласник на шкільному дворі, коли забирає кишенькові гроші у малечі.
Хто як, а я особисто радий, що в НАТО знайшовся генерал, який без лицемірства, з солдатською прямотою заявив, що кримінально-фашистська РоZZія прямий ворог Європи і, при зовсім поганій ситуації НАТО буде напряму воювати з мафіозно-кримінальним руZZо-фашизмом.
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29.01.2023 08:16 Відповісти
Сатана вибрав расію,ця.стаття з портретом самого сатани,вся на фактах 15 років.Ви тупо це не хочете знати,американського не знаю,хоча надсилала туди...https://blog.i.ua/user/8667704/2325473/
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29.01.2023 08:50 Відповісти
Адмірал помиляється, пуйло якраз і є божевільний пі...с.
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29.01.2023 10:29 Відповісти
Ну если заявили, значит так и будет. Потом, когда-нибудь, может быть.
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29.01.2023 12:26 Відповісти
...лайк..
але за виключенням того, що ***** - раціональна людина:
воно - не раціональне,
і воно - не людина, а тварюка, яка на порядки нижча за щурів та тарганів.. десь ближче до вірусів
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29.01.2023 12:35 Відповісти
А если ***** божевильне, то разве это что то меняет в его целях? Самоуспокоение вряд ли приведет к чему то хорошему, скорее подстегнет его к применению яо не зависимо от того чокнуто воно чи нет.
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29.01.2023 13:08 Відповісти
НУ слава Богу, родненькие роднюлэчки, давайте уже ***** ***** откроем второй фронт и дадим ***** ***** и его пасипакам!!!!
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29.01.2023 13:32 Відповісти
"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек"

Теперь я в этой жизни видел всё...
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29.01.2023 16:19 Відповісти
Два заголовка с одной полосы:

1. НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц

2. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
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29.01.2023 23:54 Відповісти
Слава Павленку
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30.01.2023 00:30 Відповісти
От лица жителей городов по которым парашка применяет с300 я скажу господам из НАТО:пусть лучше дадут нам маленький АТАКМС чем много больших обещаний. Сотня АТАКМС за неделю убьет военную логистику парашки и белорашки настолько что это сильно подорвет их наступательные возможности. Но и разрешение использовать эти ракеты по территории парашкти и **********-по военным обьектам конечно.
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30.01.2023 09:14 Відповісти
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