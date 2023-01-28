У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
У НАТО готові до прямої конфронтації з Росією, адже стратегічні цілі країни-агресора виходять за межі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише RTP.
За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, Росія прагне повернутися до старого Радянського Союзу. Вона не перший рік приходить у якусь країну зі зброєю. Тож НАТО повинно бути напоготові.
"Тепер ми зіткнулися з загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення у будь-який момент. Так що ми повинні бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть", -сказав Бауер.
Водночас він запевнив, що НАТО готове до прямої конфронтації з Росією. Однак для цього Альянс повинен переозброїтися.
Він також зазначив, що промислове виробництво країн Північноатлантичного альянсу має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того, щоб провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити "воєнну економіку мирного часу".
При цьому Бауер уточнив, що не вірить у ядерну війну, оскільки президент РФ Володимир Путін "не є божевільним".
"Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це хороша новина. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина", - сказав адмірал.
Будь ласка, зачекайте...
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Мышегаварили!
Молчание - золото. Кто бы генералу объяснил?
мавпи з гранатою 😡
А то деякі скиглили на цілий Світ, фермери їм винуваті, дизельні і бензинові автомобілі, навіть діти виявилися джерелом глобального потепління і екокатастрофи, а те що китайці дешевим неякісним лайном цілий Світ закидують то єто другоє, бо вони на цьому реально шалені гроші мають.
Ось пан має ароматизатор в машині? Це отрута, це з тилу, дрібним текстом надруковано, виробляється в Китаї як правило, а люди то вдихають, возять в тих машинах своїх вагітних жінок, свої немовлят роками. А потім такі: екологія погана, молоді люди мають гірше здоров"є і меньше сили ніж 70-річна бабка що все життя на городі пропахала. Ми труємо себе кожен день. Себе і екологію(це гівно реально сотнями тон виробляється і продається по всьому Світу), треба відмовитися від зайвого, замінити чимось безпечним, природнім і екологічним. Цитрусові на приклад, і для цього не треба возити отруту з собою.
Колись, самий товстий з них, "пабідіт" усіх своїх братів та сестер, та знов почне дивитись крізь паркан, на вашу літню кухню, але сподіваюсь, шо к тому моменту в вас буде кнопка, натиснувши на котру, ви телепортуєте сусіда разом з його ділянкою на супутник Сатурну Енцелад наприклад, там дуже багато вуглеводнів, котрі йому так до вполоби, там просто моря з них, та дощі йдуть теж з них........
А з чого слідує такий висновок?
Я би не був таким переконаним. Признаки паранойї у путлера спостерігалися не раз (наприклад, супердовгий стіл).
Також і симптоми шизофренії, наприклад, марення (помилкові переконання, які не ґрунтуються на реальності).
Ну і зрештою, якщо навіть путлера приберуть свої, то цікаво, якої думки буде Бауер про Пригожина чи Кадирова: теж "не божевільні"?
Ой, йой...
Хто як, а я особисто радий, що в НАТО знайшовся генерал, який без лицемірства, з солдатською прямотою заявив, що кримінально-фашистська РоZZія прямий ворог Європи і, при зовсім поганій ситуації НАТО буде напряму воювати з мафіозно-кримінальним руZZо-фашизмом.
але за виключенням того, що ***** - раціональна людина:
воно - не раціональне,
і воно - не людина, а тварюка, яка на порядки нижча за щурів та тарганів.. десь ближче до вірусів
Теперь я в этой жизни видел всё...
1. НАТО не будет принимать прямого участия в войне между РФ и Украиной, - Шольц
2. В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией